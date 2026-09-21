Athletic Bilbao, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Bilbao'daki San Mames'te Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.

İspanya'nın iki devi de lig tablosunun üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırmak için bu maça kritik puanlar hedefiyle çıkıyor. Bu rekabette son dönemde üstün olan taraf Atlético Madrid. Başkent ekibi, Bask temsilcisine karşı oynadığı son dört lig maçının üçünü kazandı.

GOAL, Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçının biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınacağı ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, sizler için derledi.

Athletic Bilbao - Atletico Madrid LaLiga maçının başlama saati ne zaman?

Athletic Bilbao - Atletico Madrid karşılaşması, Bilbao'daki San Mames'te oynanacak. Bu LaLiga mücadelesinin başlama saati, resmi listelerde daha sonra doğrulanacak.

La Liga - Hafta 4 5 Eyl 2026 - 10:15 San Mames

Athletic Bilbao - Atletico Madrid LaLiga biletleri nasıl alınır?

5 Eylül 2026'da San Mamés Stadyumu'nda oynanacak Athletic Bilbao - Atlético Madrid maçı için bilet satın almak adına şu temel seçenekleri takip edebilirsiniz:

1. Resmi kulüp kanalı

Resmi internet sitesi: Biletleri doğrudan Resmi Athletic Club Bilet Portalı üzerinden satın alın.

Satış dönemleri: Genel satışlar, Club Athletic üyelerine tanınan öncelikli erişim dönemlerinin ardından başlar.

Gişe: Biletler, uygunluk durumuna bağlı olarak, özel erişilebilir koltuk seçenekleri dahil San Mamés stadyumu gişesinden de doğrudan temin edilebilir.

2. İkincil pazarlar

Standart genel satış koltukları resmi kanallar üzerinden tükenirse, StubHub gibi ikincil pazar yerleri başvurabileceğiniz seçenekler arasında yer alır. Yeniden satış fiyatlarının tribün bölümüne ve piyasa talebine göre değiştiğini unutmayın.

Athletic Bilbao - Atletico Madrid LaLiga biletleri ne kadar?

San Mamés'te oynanacak Athletic Bilbao - Atlético Madrid LaLiga maçının bilet fiyatları, biletleri nereden aldığınıza ve seçtiğiniz oturma bölümüne göre değişiyor:

1. Resmi kulüp biletleri (liste fiyatı)

Standart koltuklar: Athletic Club tarafından doğrudan satılan liste fiyatlı biletler, genellikle üst kat veya kale arkası tribünler ( Fondo ) için yaklaşık £43 ila £60 (~€50 - €70) seviyesinden başlar ve merkezi yan tribünler ( Lateral/Tribuna ) için £103 - £137+ (~€120 - €160+) seviyesine kadar çıkar.

VIP ve ağırlama: Resmi VIP Matchday Experience paketleri ( San Mamés VIP Area ) genellikle tercihli oturma ve ikram dahil yaklaşık £171 - £300+ (~€200 - €350+) seviyesinden başlar.

2. İkincil pazar yerleri ve bilet satıcıları

Üst düzey LaLiga maçlarına yüksek talep nedeniyle, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında listelenen biletler anlık piyasa talebine göre değişiklik gösterir:

Başlangıç fiyatı: Yeniden satış bilet fiyatları, üst kat veya genel oturma alanları için yaklaşık £84 - £86 (~£90 - £94) seviyesinden başlar.

Ortalama fiyat: Standart kategoriler genelinde ortalama fiyat, sahaya yakınlığa bağlı olarak yaklaşık £183 - £330 seviyesindedir.

Premium ve VIP yeniden satış: Alt kat merkez koltuklar ile ağırlama yeniden satış seçenekleri £513'ten £733+ seviyesinin üzerine kadar çıkmaktadır.

Athletic Bilbao - Atletico Madrid LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Athletic Bilbao - Atletico Madrid form durumu

Athletic Bilbao'nun son beş maçının tamamı sezon öncesi dönemde oynandı ve takım bu süreçte iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. En son maçında 14 Ağustos'ta Atalanta'ya 1-0 kaybetti, 9 Ağustos'ta ise Marsilya'ya 3-1 mağlup oldu. Burgos CF ve Racing Santander karşısında alınan 3-0'lık galibiyetler daha olumlu anlar sunarken, Eibar ile 2-2 berabere kalınarak sezon öncesi programı tamamlandı. Bilbao bu beş maçta dokuz gol atarken altı gol yedi.

Atletico Madrid'in son beş maçında iki galibiyet, hiç beraberlik ve iki mağlubiyet çıktı. Takımın son sonucu ise rekabetçi bir maçta geldi: 19 Ağustos'ta Malaga karşısında LaLiga'da 2-0'lık galibiyet. Sezon öncesi dönemde Marsilya'ya karşı 1-2'lik galibiyet ve Getafe karşısında 4-1'lik zafer elde edilirken, Manchester City'ye 3-1 ve Manchester United'a 2-1 kaybedilmesi bazı zafiyetleri ortaya koydu. Atletico bu beş maçta toplam 10 gol attı ve yedi gol yedi.

Athletic Bilbao - Atletico Madrid: Son maçların karşılıklı performansı

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 25 Nisan 2026'da oynandı ve Atletico Madrid, LaLiga'da sahasında 3-2 kazandı. Ondan önce Athletic Bilbao, Aralık 2025'te San Mamés'te Atletico'yu 1-0 mağlup etti. Son beş LaLiga karşılaşmasında Atletico Madrid üç kez, Athletic Bilbao ise bir kez kazandı. Mart 2025'teki bir başka Atletico galibiyeti ile Ağustos 2024'te San Mames'te Atletico'nun aldığı deplasman galibiyeti de bu serinin parçası oldu.

Athletic Bilbao - Atlético Madrid puan durumu

LaLiga 2026/27 sezonunun ilk dönem puan tablosunda Atletico Madrid, açılış haftasındaki galibiyetinin ardından üçüncü sırada yer alırken Athletic Bilbao ise 10. sırada bulunuyor.