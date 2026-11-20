Atalanta, Genoa'yı 14 Desember 2026 Pazartesi günü Bergamo'daki New Balance Arena'da ağırlayacak.

Atalanta, 2025/26 sezonunda Bergamo'daki İtalya Kupası son 16 turu maçını 4-0 kazanırken Genoa deplasmanındaki Serie A karşılaşmasını Isak Hien'in geç gelen kafa golüyle 1-0 kazandı. Ancak Genoa, 2 Mayıs 2026'daki son karşılaşmalarında daha dirençli bir oyun sergileyerek New Balance Arena'da Atalanta ile zorlu bir maçın ardından 0-0 berabere kaldı.

Şimdi GOAL size Atalanta-Genoa maçının biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dahil, bilet teminine dair bilmeniz gereken her şeyi anlatsın.

Atalanta-Genoa Serie A maçı ne zaman başlayacak?

Atalanta-Genoa maçı, 14 Desember 2026 Pazartesi günü Bergamo'daki New Balance Arena'da başlayacak.

Atalanta-Genoa Serie A maçının biletleri nasıl alınır?

Atalanta-Genoa Serie A maçına bilet almak için mevcut seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Atalanta'nın resmî sitesi ve bilet satış platformu: Biletler için başlıca ve en güvenilir kaynak, Atalanta'nın resmî bilet satış platformu. Biletler genellikle maçtan birkaç hafta önce satışa çıkıyor. Önce Dea Card sahiplerine (Atalanta'nın taraftar kartı) öncelikli satış yapılıyor, ardından genel satış başlıyor.

Biletler için başlıca ve en güvenilir kaynak, Atalanta'nın resmî bilet satış platformu. Biletler genellikle maçtan birkaç hafta önce satışa çıkıyor. Önce Dea Card sahiplerine (Atalanta'nın taraftar kartı) öncelikli satış yapılıyor, ardından genel satış başlıyor. Genoa CFC'nin resmî bilet satış kanalı (deplasman tribünü): Genoa'yı destekliyorsanız ve deplasman tribününde (Settore Ospiti) oturmak istiyorsanız biletler, Genoa'nın resmî bilet satış kanalından satılıyor. Genellikle Tessera del Tifoso (Genoa taraftar kartı) gerekiyor ve satış deplasman taraftarlarıyla sınırlı tutuluyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Serie A maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Atalanta-Genoa Serie A maçının biletleri ne kadar?

Atalanta-Genoa Serie A maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kale arkası tribünleri (Curva Nord Pisani / Curva Sud Morosini): 25 ila 35 avro.

25 ila 35 avro. Deplasman tribünü (Settore Ospiti): 30 ila 35 avro.

30 ila 35 avro. Yan tribün alt bölüm (Parterre Rinascimento): 80 ila 85 avro.

80 ila 85 avro. Ana tribün yan bölüm (Tribuna Rinascimento / Rinascimento G): 110 ila 130 avro.

110 ila 130 avro. Premium ana tribün (Tribuna Ovest / Tribuna Onore): 110 ila 175 avro ve üzeri.

110 ila 175 avro ve üzeri. VIP ağırlama (saha manzaralı): 150 ila 195 avro ve üzeri

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Curva / kale arkası tribünleri: Genellikle 65 ila 75 avro civarından başlıyor.

Genellikle Yan tribün koltukları: Genellikle 85 ila 135 avro arasında değişiyor.

Genellikle Üstü kapalı tribün ve premium görüş açısı sunan koltuklar: Fiyatlar 160 ila 300 avro ve üzerine çıkabiliyor.

Atalanta-Genoa Serie A maçı: Bilmeniz gerekenler

Atalanta ve Genoa'nın form durumu

Atalanta, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Serie A'da Monza deplasmanından 0-1'lik galibiyetle dönerek galibiyet hasretine son verdi. Öncesinde Konferans Ligi'nde Kairat Almaty ile 1-1 berabere kaldı ve evinde Parma'ya 0-3 gibi ağır bir skorla yenildi. Atalanta, bu beş maçta sekiz gol atıp on gol yedi. Bu tablo, söz konusu dönemdeki savunma zaaflarını ortaya koyuyor.

Genoa, Serie A'daki son beş maçının üçünü kazanıp ikisini kaybetti. Son maçında AC Milan deplasmanında 1-2 yenildi. Öncesinde ise Lecce, Juventus ve Venezia karşısında üst üste üç galibiyet almıştı. De Rossi'nin ekibi, bu beş maçta altı gol atıp dört gol yedi. Juventus ve Lecce karşısındaki art arda galibiyetler öne çıktı.

Atalanta-Genoa: Son karşılaşmalar

İki takım en son 2 Mayıs 2026'da Serie A'da karşılaştı ve New Balance Arena'daki maç 0-0 sona erdi. Ondan önce Genoa, Aralık 2025'te ligde evinde Atalanta'yı 0-1 yenerken Atalanta, iki takım arasında Aralık 2025'te oynanan İtalya Kupası maçını 4-0 kazandı. Aralarındaki son beş maçta Atalanta iki, Genoa bir galibiyet aldı; iki maç berabere bitti. Bu süreçte Atalanta on, Genoa ise dört gol attı.