Aston Villa, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Birmingham'daki Villa Park'ta Viking ile karşı karşıya gelecek.

Villa, Avrupa kampanyasına güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra bu maça çıkıyor. Buna Club Brugge'e karşı açılış maç gününde alınan 3-2'lik galibiyet de dahil. Viking ise play-off'ta Dinamo Zagreb'i toplamda 5-3 mağlup ederek turnuvanın asıl aşamasındaki yerini aldı.

GOAL, Aston Villa - Viking maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar tuttuklarını da içerecek şekilde sizler için derledi.

Aston Villa - Viking Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Aston Villa - Viking maçı, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Birmingham'daki Villa Park'ta başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 3 21 Eki 2026 - 15:00 Villa Park

Aston Villa - Viking Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Villa Park'ta oynanacak Aston Villa - Viking UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak adına, uygunluk durumuna ve bütçeye göre birkaç temel seçenek bulunuyor:

1. Resmi kulüp bilet satışı (doğrudan Aston Villa FC)

Biletler, Aston Villa'nın resmi çevrim içi bilet satış portalı üzerinden dağıtılıyor. Öncelikli erişim genellikle Claret & Blue sezonluk kombine sahiplerine ve resmi üyelere veriliyor. Kalan biletler ise daha sonra genel satışa sunuluyor.

2. Deplasman taraftarı kontenjanı (doğrudan Viking FK)

Ayrılmış deplasman tribününde oturmak isteyen seyahat eden taraftarların, biletlerini Viking FK'nin resmi bilet ofisi veya taraftar üyelik kanalları üzerinden alması gerekiyor.

Aston Villa - Viking Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Villa Park'ta oynanacak Aston Villa - Viking UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, resmi kulüp kanalları üzerinden mi yoksa ikincil bilet platformları üzerinden mi satın aldığınıza bağlı olarak değişiyor.

1. Resmi kulüp fiyatları (doğrudan Aston Villa FC)

Aston Villa tarafından doğrudan satılan resmi standart genel giriş biletleri Sterlin (£) üzerinden fiyatlandırılıyor ve yaklaşık olarak şu şekilde euroya çevriliyor:

Sezonluk kombine sahibi olmayanlar: 105 € - 117 € (£89,50 - £99), stadyumdaki bölgeye göre değişiyor.

4 maçlık UEFA paketi / paket fiyatı:yaklaşık 88 € (maç başına £75).

2. İkincil bilet pazarları

Resmi biletlerin tükenmesi halinde StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar, talebe ve koltuk konumuna göre şu aralıklarda listeleniyor:

Üst tribünler (Kuzey & Güney / kale arkası): Koltuk başına 120 € - 200 € 'dan başlayan fiyatlar

Alt tribünler (Kuzey & Güney Tribünü): Koltuk başına 250 € 'dan başlayan fiyatlar

Uzun kenar üst / alt (Trinity Stand & Doug Ellis Stand): Koltuk başına 300 € - 375 €

VIP & hospitality paketleri:240 € - 310 €+ 'dan başlayan fiyatlar (salon erişimi, yiyecek ve ücretsiz içecekler dahil)

Aston Villa - Viking Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Aston Villa - Viking form durumu

Aston Villa, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın üçünü kazanarak bu karşılaşmaya çıkıyor. En son sonucu, Tottenham Hotspur deplasmanında alınan 3-2'lik Premier Lig galibiyetiydi. Bu sonuç zorlu bir dönemi sona erdirirken takımın sezonun ilk lig zaferini de getirdi. Villa, 8 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ü de 3-2 mağlup ederek bu seviyede performans gösterebileceğini ortaya koydu. Coventry City karşısında alınan Carabao Cup galibiyeti de bu olumlu son dönemi destekliyor. Ancak Nottingham Forest'a karşı ligde alınan yenilgi ve Hull City ile golsüz berabere kalınması, sezon başlangıçlarını karakterize eden istikrarsızlığın hatırlatıcıları oldu. Villa bu beş maçta dokuz gol attı ve altı gol yedi.

Viking ise yurt içinde bunun aksine bir form grafiğiyle gelirken, Avrupa'da yanıtlaması gereken ciddi sorular taşıyor. Son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Yurt içindeki en dikkat çekici sonuç, Eliteserien'de Kristiansund BK karşısında alınan 8-1'lik farklı galibiyetti. Ancak o rakibin seviyesi, Şampiyonlar Ligi futboluyla kıyaslanabilecek gibi değil. Daha belirleyici sonuç ise Avrupa'da VfB Stuttgart karşısında alınan 3-1'lik yenilgiydi. Bu maç, yurt içindeki rahatlıklarıyla kıtasal düzeydeki gereksinimler arasındaki farkı ortaya çıkardı.

Aston Villa - Viking: Son kafa kafaya maç geçmişi

Eldeki verilere göre Aston Villa ile Viking arasında daha önce oynanmış bir maç kaydı bulunmuyor. Bu karşılaşma, iki kulüp arasındaki bu seviyedeki ilk randevu olacak.