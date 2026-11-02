Aston Villa-Sunderland maçına nasıl bilet alınır? Premier League bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Aston Villa, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Birmingham'daki Villa Park'ta Sunderland'i ağırlayacak.

İki takım arasındaki son karşılaşmalarda üstünlük Aston Villa'da. Sunderland'e karşı oynadığı son dört maçta yenilmedi. 19 Nisan 2026'da Villa Park'ta oynanan son Premier League karşılaşmasında ise yedi gol atıldı ve Aston Villa sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Aston Villa-Sunderland maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Aston Villa-Sunderland Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Aston Villa-Sunderland maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Birmingham'daki Villa Park'ta başlayacak.

Premier Lig - Hafta 11 21 Kas 2026 - 10:00 Villa Park

Aston Villa-Sunderland Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Aston Villa-Sunderland maçı için başlıca bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış siteleri: Biletleri doğrudan Aston Villa ve Sunderland'in resmî bilet satış sitelerinden satın alabilirsiniz. Bu, biletleri liste fiyatından almanın en güvenli ve güvenilir yoludur; ancak üyelik koşulları veya sadakat puanı şartları geçerli olabilir.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa sunulan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Aston Villa-Sunderland Premier League maçının biletleri ne kadar?

Aston Villa-Sunderland Premier League maçının bilet fiyatları, kulüplerin resmî kanallarından mı yoksa ikincil pazardan mı satın aldığınıza göre değişiyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Yetişkin genel giriş biletleri: Fiyatlar genellikle 49 sterlin ile 99 sterlin arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. İndirimli biletler: 66 yaş ve üzerindekiler, 21 yaşın altındaki genç yetişkinler ve Silahlı Kuvvetler mensupları için indirimli fiyatlar genellikle 41 sterlin ile 89 sterlin arasında değişiyor.

66 yaş ve üzerindekiler, 21 yaşın altındaki genç yetişkinler ve Silahlı Kuvvetler mensupları için indirimli fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Ağırlama ve VIP paketleri: Kulübün sunduğu maç günü ağırlama ve özel salon deneyimlerinin fiyatları 130 sterlinden başlıyor. Yemek ve koltuk kategorisine göre fiyatlar önemli ölçüde yükselebiliyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

Standart yeniden satış biletleri: Üst tribün veya kale arkası için listelenen genel giriş biletleri, toplam talebe bağlı olarak genellikle yaklaşık 71 sterlinden başlıyor.

Üst tribün veya kale arkası için listelenen genel giriş biletleri, toplam talebe bağlı olarak genellikle yaklaşık başlıyor. Yeniden satışa sunulan üst kategorideki koltuklar: Uzun kenarda iyi görüş sunan veya alt tribünde sahaya daha yakın koltukların fiyatları çoğunlukla 200 sterlin ile 400 sterlin ve üzeri arasında değişiyor.

Aston Villa-Sunderland Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Aston Villa ve Sunderland'in form durumu

Aston Villa, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. Son maçında Premier League'de Newcastle United deplasmanında 1-0 kazandı. Bu maçtan önce Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi 6-0 mağlup etmişti. Villa, aynı dönemde Tottenham Hotspur deplasmanından da 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Beş maçta 14 gol atıp beş gol yedi. Puan kaybettiği tek maç ise Brentford ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmaydı.

Sunderland, son beş maçında iki galibiyet ve üç yenilgi aldı. Son maçında Premier League'de Bournemouth deplasmanında 2-0 kaybetti. Ondan önce ise Avrupa Ligi'nde Torreense deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Le Bris'in takımı bu beş maçta yedi gol atıp dokuz gol yedi. Premier League'de Bournemouth, Brighton ve Manchester City karşısında aldığı yenilgiler, ligdeki istikrarsız formunu ortaya koyuyor.

Aston Villa-Sunderland: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 19 Nisan 2026'da Premier League'de karşılaştı. Aston Villa, bol gollü maçta Sunderland'i Villa Park'ta 4-3 yendi. Bundan önce Eylül 2025'te Stadium of Light'ta oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada üstünlük Villa'da. Bu maçlar arasında Villa'nın kazandığı, 2017 ve 2018'de oynanan iki Championship karşılaşması da bulunuyor.