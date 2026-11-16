Aston Villa, 8 Aralık 2026 Salı günü Birmingham'daki Villa Park'ta Paris Saint-Germain'i ağırlayacak.

İki kulüp arasındaki son resmî karşılaşma, Ağustos 2026'daki UEFA Süper Kupa maçında oynandı. Paris Saint-Germain, Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti. Süper Kupa mücadelesinden önce taraflar, Nisan 2025'te Şampiyonlar Ligi'nde iki maçlık çekişmeli bir eşleşmede karşı karşıya gelmişti. Aston Villa evindeki maçı 3-2 kazanırken PSG rövanşta 3-1 galip gelmişti.

Aston Villa-Paris Saint-Germain maçına nereden ve ne kadara bilet alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Aston Villa-Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Aston Villa-Paris Saint-Germain maçı, 8 Aralık 2026 Salı günü Birmingham'daki Villa Park'ta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 6 8 Ara 2026 - 15:00 Villa Park

Aston Villa-Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi maçına nasıl bilet alınır?

Yaklaşan Aston Villa-Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi maçı için bilet seçenekleri ve satın alma yolları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satış kanalları: Biletler, ev sahibi Aston Villa'nın resmî bilet satış platformlarından doğrudan alınabilir. Bu seçenek, bilet bulunmasına ve üyelerle kombine sahiplerine tanınan öncelikli satış dönemlerine bağlıdır.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Aston Villa-Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Aston Villa-Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart genel giriş biletleri: Fiyatlar genellikle yaklaşık 55 € ile 130 € arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle yaklaşık arasında değişiyor. Resmî ağırlama paketleri: Fiyatlar genellikle yaklaşık 300 € ile 500 € ve üzerindeki tutarlardan başlıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeleniyor:

Üst tribün ve köşeler: Fiyatlar genellikle yaklaşık 140 € ile 210 € arasında başlıyor.

Fiyatlar genellikle yaklaşık arasında başlıyor. Yan tribün standart biletleri: Fiyatlar genellikle 170 € ile 280 € arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Alt tribün ve merkez bölümler: Fiyatlar 250 € ile 350 € ve üzeri arasında değişiyor.

Fiyatlar arasında değişiyor. VIP ve kurumsal ağırlama: Fiyatlar 400 € ile 1.100 € ve üzeri arasında değişiyor.

Aston Villa-Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Aston Villa ve Paris Saint-Germain'in form durumu

Aston Villa, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Premier Lig'de Manchester United ile 4-4 berabere kaldı. Villa, kazanmış gibi göründüğü karşılaşmada 4-2 öne geçmişti. Bundan önce Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 3-0 yenilmişti. Ekim ayında Premier Lig'de Manchester City'yi 2-1 mağlup etmesi ise son dönemdeki dikkat çekici sonuçlarından biri. Bu beş maçta sekiz gol atıp on gol yiyen Villa'nın istikrarsızlığı, Emery'nin çözmek isteyeceği bir sorun.

PSG ise Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'ndeki son beş maçının tamamını kazanarak müthiş bir form yakaladı. Son maçında Ligue 1'de Troyes'ı 1-0 mağlup eden PSG, son beş karşılaşmasında 14 gol atarken yalnızca üç gol yedi. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı 4-2 yenmesi ve Villarreal'i 6-0 mağlup etmesi, şu an ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor.

Aston Villa-Paris Saint-Germain: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Ağustos 2026'da UEFA Süper Kupa'da karşılaştı ve PSG, Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti. Bundan önce kulüpler, Nisan 2025'te Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelmişti. Villa evindeki maçı 3-2 kazanırken PSG deplasmandaki karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmıştı. Aralarındaki son üç maçta PSG'nin iki, Villa'nın ise bir galibiyeti bulunuyor.