Villa Park, 12 Eylül Cumartesi günü Premier Lig'de Aston Villa'nın bir diğer Midlands ekibi Nottingham Forest'ı ağırlayacağı dikkat çekici maçta harika bir atmosfere sahne olacak ve siz de biletinizi bugün alarak orada olabilirsiniz.

Aston Villa'nın Avrupa Ligi kahramanlarının önemli bir bölümü yeni adreslere gitmiş olabilir, ancak bordo-mavi renklere gönül veren taraftarlar, geçmişteki engelleri büyük bir ustalıkla aşan Unai Emery'ye tam güven duyuyor. Villa, geçen sezon Premier Lig'deki ilk beş maçının hiçbirini kazanamamasıyla dikkat çekmiş, ardından sonraki 13 karşılaşmasının 12'sini kazanmıştı.

Forest, Oliver Glasner'in yaz aylarındaki gelişinin ardından hâlâ istikrar arayışı içinde Birmingham'a gidiyor. Bu kez Avrupa mesaisi de olmadığı için Nottingham Forest, bu sezon Premier Lig basamaklarında yükselmeye tamamen odaklanmış durumda.

GOAL, Aston Villa ile Nottingham Forest maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar tuttuklarını da dahil olmak üzere sizin için derledi.

Aston Villa - Nottingham Forest Premier Lig maçı ne zaman?

Aston Villa - Nottingham Forest maçı, 12 Eylül Cumartesi günü Birmingham'daki Villa Park'ta oynanacak ve karşılaşmanın planlanan başlama saati BST ile 15.00.

Premier Lig - Hafta 4 12 Eyl 2026 - 10:00 Villa Park

Aston Villa - Nottingham Forest Premier Lig biletleri nasıl alınır?

Premier Lig maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği mevcut. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier Lig kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçların biletlerini kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen çevrim içi sıraların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, maça haftalar kala belirlenen süre içinde çekilişe katılmak için kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Eğer bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler, kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatı üzerinden satın alabilir.

Genel satış: Üye olmayan genel kamuya açık satışlar Premier Lig maçlarında neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Aston Villa - Nottingham Forest Premier Lig biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier Lig biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıra rakiplerine ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan karşılaşmalar Kategori A'ya girer ve en yüksek liste fiyatlarına sahip olur.

Koltuk konumu: Orta bölgedeki uzun kenar ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gereklidir: Ev sahibi takım biletlerini liste fiyatı üzerinden satın almak için, Premier Lig kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier Lig, deplasman biletleri için zorunlu olan 30 £'luk tavan fiyat uygulamasını resmi olarak 2026/27 sezonu sonuna kadar uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri 30 £ ile sınırlandırılmış olsa da, bunlar dünya sporundaki elde edilmesi en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; genel satışa veya temel üyelik kuralarına neredeyse hiç düşmez.

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