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Aston Villa - Nottingham Forest maçının biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, fikstür bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

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Tickets
Premier Lig
Aston Villa
Nottingham Forest

Eylül ayında Villa Park'ta iki eski Avrupa şampiyonu karşı karşıya gelecek ve koltuklarınızı bugünden güvence altına alabilirsiniz

Villa Park, 12 Eylül Cumartesi günü Premier Lig'de Aston Villa'nın bir diğer Midlands ekibi Nottingham Forest'ı ağırlayacağı dikkat çekici maçta harika bir atmosfere sahne olacak ve siz de biletinizi bugün alarak orada olabilirsiniz.

Aston Villa'nın Avrupa Ligi kahramanlarının önemli bir bölümü yeni adreslere gitmiş olabilir, ancak bordo-mavi renklere gönül veren taraftarlar, geçmişteki engelleri büyük bir ustalıkla aşan Unai Emery'ye tam güven duyuyor. Villa, geçen sezon Premier Lig'deki ilk beş maçının hiçbirini kazanamamasıyla dikkat çekmiş, ardından sonraki 13 karşılaşmasının 12'sini kazanmıştı.

Forest, Oliver Glasner'in yaz aylarındaki gelişinin ardından hâlâ istikrar arayışı içinde Birmingham'a gidiyor. Bu kez Avrupa mesaisi de olmadığı için Nottingham Forest, bu sezon Premier Lig basamaklarında yükselmeye tamamen odaklanmış durumda.

GOAL, Aston Villa ile Nottingham Forest maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar tuttuklarını da dahil olmak üzere sizin için derledi.

Aston Villa - Nottingham Forest Premier Lig maçı ne zaman?

Aston Villa - Nottingham Forest maçı, 12 Eylül Cumartesi günü Birmingham'daki Villa Park'ta oynanacak ve karşılaşmanın planlanan başlama saati BST ile 15.00.

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Premier Lig - Hafta 4
Villa Park

Aston Villa - Nottingham Forest Premier Lig biletleri nasıl alınır?

Premier Lig maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği mevcut. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier Lig kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

  • Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçların biletlerini kulübe geri bırakır.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen çevrim içi sıraların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, maça haftalar kala belirlenen süre içinde çekilişe katılmak için kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Eğer bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler, kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatı üzerinden satın alabilir.
  • Genel satış: Üye olmayan genel kamuya açık satışlar Premier Lig maçlarında neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Aston Villa - Nottingham Forest Premier Lig biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier Lig biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıra rakiplerine ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan karşılaşmalar Kategori A'ya girer ve en yüksek liste fiyatlarına sahip olur.
  • Koltuk konumu: Orta bölgedeki uzun kenar ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gereklidir: Ev sahibi takım biletlerini liste fiyatı üzerinden satın almak için, Premier Lig kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier Lig, deplasman biletleri için zorunlu olan 30 £'luk tavan fiyat uygulamasını resmi olarak 2026/27 sezonu sonuna kadar uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri 30 £ ile sınırlandırılmış olsa da, bunlar dünya sporundaki elde edilmesi en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; genel satışa veya temel üyelik kuralarına neredeyse hiç düşmez.

Form durumu

AVL

AVL - Form

BMG
K2-1
BHA
K4-0
ARS
K0-1
HUL
B0-0
CLB
K2-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
NFO

NFO - Form

B29
K2-0
LEE
K0-1
LEE
K0-2
LIV
B2-2
TOT
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Son karşılıklı maçlar

Kafa Kafaya

Aston VillaÇizimNottingham Forest
3
1
1
Ligi Europa
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
4
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
MS
Ligi Europa
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
MS
Premier Lig
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
MS
Premier Lig
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
MS
Premier Lig
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
MS
10Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

Takım haberleri ve kadrolar

Aston Villa vs Nottingham Forest kadroları

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Diziliş
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
3-4-2-1
Z. SuzukiZ. SuzukiA. Wan-BissakaA. Wan-BissakaI. MaatsenI. MaatsenV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefP. TorresP. TorresE. BuendiaE. BuendiaB. KamaraB. KamaraJ. McGinnJ. McGinnR. BarkleyR. Barkleyteam-logoG. HemmingsN. JacksonN. JacksonM. SelsM. SelsO. DiomandeO. DiomandeMurilloMurilloO. AinaO. AinaX. SchlagerX. SchlagerD. MunozD. MunozN. WilliamsN. WilliamsJ. McAteeJ. McAteeM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteD. NdoyeD. NdoyeL. DelapL. Delap
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
4-2-3-1
Aston Villa

İlk 11

Nottingham Forest

Yedekler

Teknik direktör

  • U. Emery
  • O. Glasner
Aston Villa

Sakatlıklar ve Cezalar

Nottingham Forest

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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