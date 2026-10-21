Aston Villa, iki takımın Mayıs 2026'daki son lig karşılaşmasında Etihad Stadyumu'nda Manchester City'yi deplasmanda 2–1 yenerek önceki sezonu çarpıcı bir galibiyetle tamamladı.

İki kulüp arasındaki son karşılaşmalar büyük çekişmeye sahne oldu. Premier League'deki son beş maçlarının dördü tek gol farkla sonuçlandı.

Aston Villa - Manchester City Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 8 24 Eki 2026 - 07:30 Villa Park

Aston Villa - Manchester City Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Villa Park'ta oynanacak Aston Villa - Manchester City Premier League maçına bilet almak için biletlerin bulunabilirliğine ve üyelik durumunuza bağlı olarak birkaç seçeneğiniz var:

1. Birincil resmî kanallar (Aston Villa bilet gişesi)

Kulüp üyeliği (Claret & Cub üyeleri): Genel giriş biletlerini doğrudan, satış fiyatından almanın en güvenli ve güvenilir yolu. Aston Villa biletleri önce resmî üyelerine satışa sunuyor ve her üye bir bilet alabiliyor.

Kombine sahiplerine ayrılan kontenjan: Aktif kombine sahipleri, genel satış öncesindeki sonraki bir satış döneminde aileleri veya arkadaşları için ek bilet alma fırsatına sıklıkla erişebiliyor.

Genel satış: Kalan standart biletler maç gününe daha yakın bir tarihte genel satışa çıkıyor. Ancak Manchester City gibi üst düzey rakiplere karşı oynanan, yoğun talep gören maçların biletleri nadiren genel satışa kalıyor ve genellikle üyelere satış aşamasında tükeniyor.

2. Resmî deplasman tribünü (Manchester City taraftarları)

Cityzens maç günü üyeliği: Deplasman tribününde oturmak isteyen taraftarlar, biletlerini Manchester City'nin resmî bilet satış portalından almak zorunda. Deplasman biletleri, yeterli sadakat puanına sahip resmî üyeler ve kombine kart sahipleriyle sınırlı.

3. İkincil bilet platformları

Resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında yeniden satıcıların listelediği koltuklar sıklıkla bulunabiliyor. Ancak fiyatlar biletin satış fiyatından farklı olabilir.

Aston Villa - Manchester City Premier League maçının biletleri ne kadar?

Villa Park'taki Aston Villa - Manchester City Premier League maçının bilet fiyatları, biletleri doğrudan kulüpten mi yoksa ikincil bilet platformlarından mı aldığınıza göre değişiyor. Manchester City'ye karşı oynanacak yüksek profilli bir karşılaşma olduğu için bu maç, Aston Villa'nın en üst bilet kategorisinde (Kategori 1) yer alıyor.

1. Doğrudan satılan biletler (Aston Villa bilet gişesi)

Villa Park'ta farklı oturma bölgelerindeki (1–4. bölgeler) resmî maç günü fiyatları yaklaşık olarak şöyle:

Yetişkin standart biletleri: 60 ila 100 sterlin ve üzeri ; fiyat, stadyumdaki bölgeye (örneğin Trinity Road Stand, Doug Ellis Stand, Holte End veya North Stand) ve üyelik durumuna bağlı.

İndirimli biletler (66 yaş üstü, 21 yaş altı, silahlı kuvvetler mensupları): 45 ila 75 sterlin

18 yaş altı: 30 ila 50 sterlin

Deplasman bölümü (Manchester City kontenjanı): Premier League kuralları, yetişkinler için deplasman taraftarı biletlerinin fiyatını 30 sterlinle sınırlandırıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Üst düzey rakiplere karşı oynanan ve yoğun talep gören maçların standart biletleri genellikle resmî üyelere satış aşamasında tükendiği için StubHubgibi ikincil bilet platformlarındaki fiyatlar piyasa talebine göre değişiyor:

Başlangıç fiyatları: Standart genel giriş koltukları ikincil bilet pazarlarında genellikle yaklaşık 95 ila 120 sterlinden başlıyor.

Ortalama fiyatlar: Alt tribünün orta bölümündeki veya sahanın uzun kenarındaki koltukların ortalama fiyatı 150 ila 250 sterlin ve üzeri .

Ağırlama ve VIP paketleri: Resmî maç günü ağırlama paketleri kişi başı yaklaşık 200 ila 350 sterlin ve üzerinden başlıyor.

Aston Villa - Manchester City Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Aston Villa ve Manchester City'nin form durumu

Aston Villa, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı; karnesi 3G-1B-1M. Son maçında Tottenham Hotspur'u deplasmanda 2-3 yenen ekip, bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge karşısında da 2-3'lük galibiyet elde etti. Bu dönemdeki tek mağlubiyetini, Villa Park'ta 1-2 kazanan Nottingham Forest karşısında yaşadı. Villa, bu beş maçta dokuz gol atıp sekiz gol yedi. Bu tablo hem hücum etme isteğini hem de savunmadaki bazı zaaflarını yansıtıyor.

Manchester City çok iyi durumda. Premier League, Carabao Cup ve Şampiyonlar Ligi'ndeki son beş maçının tamamını kazanarak 5G-0B-0M'lik kusursuz bir karne yakaladı. Son maçında Premier League'de Sunderland'i 5-3 yenen ekip, Carabao Cup'ta Norwich City'ye de beş gol attı. City, bu beş maçta toplam 13 gol atarken yalnızca dört gol yedi; ancak bu gollerin üçü sadece son maçında geldi. Galibiyet serisinde, ligde Manchester United karşısında alınan 0-1'lik deplasman galibiyeti de yer alıyor. Bu sonuç, Maresca'nın takımının deplasmanda gösterdiği istikrarın altını çiziyor.

Aston Villa - Manchester City: Son karşılaşmalar

İki kulübün son karşılaşması Mayıs 2026'da Premier League'de oynandı. Aston Villa, Etihad Stadyumu'nda 1-2 kazanarak sezonun son bölümünde önem taşıyan bu maçta City'yi mağlup etti. Premier League'deki son beş karşılaşmada Villa üç, City ise iki galibiyet aldı. Bu maçlarda iki takım da dokuzar gol attı. Aralarındaki son maçlar dikkat çekici ölçüde çekişmeli geçti; son beş karşılaşmanın dördü tek gol farkla sonuçlandı.