Aston Villa - Manchester City biletleri nasıl alınır: Premier League fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Aston Villa, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Birmingham'daki Villa Park'ta Manchester City'yi ağırlıyor.

İki takımın Mayıs 2026'daki son lig karşılaşmasında Aston Villa, önceki sezonu tamamlamak için Etihad Stadyumu'nda Manchester City karşısında deplasmanda 2-1'lik dramatik bir galibiyet aldı. İki kulüp arasındaki son karşılaşmalar oldukça çekişmeli geçti; Premier League'deki son beş randevunun dördü sadece tek gol farkla sonuçlandı.

GOAL, Aston Villa - Manchester City maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceği ve ne kadar tuttuğu da dahil olmak üzere, sizler için derledi.

Aston Villa - Manchester City Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 8 24 Eki 2026 - 07:30 Villa Park

Aston Villa - Manchester City Premier League biletleri nasıl alınır?

Villa Park'ta oynanacak Aston Villa - Manchester City Premier League maçı için bilet satın almak istiyorsanız, uygunluk durumuna ve üyelik statünüze bağlı olarak birkaç seçeneğiniz bulunuyor:

1. Birincil resmî kanallar (Aston Villa gişesi)

Kulüp üyeliği (Claret & Cub üyeleri): Genel satış biletlerini doğrudan liste fiyatı üzerinden satın almanın en güvenli ve en güvenilir yolu. Aston Villa, biletleri önce resmî üyelere satışa çıkarır ve her üyeye bir bilet alma hakkı tanır.

Kombine sahiplerine ayrılan kontenjan: Aktif kombine sahipleri, genel satıştan önceki sonraki bir satış penceresinde aile veya arkadaşları için ek bilet satın alma hakkına çoğu zaman erişim sağlar.

Genel satış: Kalan standart biletler, maç gününe daha yakın bir tarihte genel satışa çıkar. Ancak Manchester City gibi üst düzey rakiplere karşı yüksek talep gören maçlar nadiren genel satışa kalır ve genellikle üyelik aşamasında tükenir.

2. Resmî deplasman tribünü (Manchester City taraftarları)

Cityzens Matchday Membership: Deplasman tribününde oturmak isteyen taraftarların biletlerini Manchester City'nin resmî bilet satış portalı üzerinden alması gerekir. Deplasman biletleri, yeterli sadakat puanına sahip resmî üyeler ve sezon kartı sahipleriyle sınırlıdır.

3. İkincil bilet platformları

StubHub gibi ikincil bilet platformlarında, resmî biletlerin tükenmesi halinde yeniden satış yapan kişiler tarafından listelenen koltuklar sıklıkla bulunur; ancak fiyatlar liste fiyatına göre değişebilir.

Aston Villa - Manchester City Premier League biletleri ne kadar?

Villa Park'taki Aston Villa - Manchester City Premier League maçının bilet fiyatları, bileti doğrudan kulüpten mi yoksa ikincil bilet platformlarından mı aldığınıza göre değişir. Manchester City karşısındaki yüksek profilli bir karşılaşma olan bu maç, Aston Villa'nın en üst bilet kategorisine (Kategori 1) giriyor.

1. Birincil doğrudan biletler (Aston Villa gişesi)

Villa Park'ta oturma alanlarına göre resmî maç günü fiyatlandırması (1-4. bölgeler) kabaca şu şekilde yapılandırılmıştır:

Yetişkin standart biletleri: Stat bölgesine (örneğin Trinity Road Stand, Doug Ellis Stand, Holte End veya North Stand) ve üyelik statüsüne bağlı olarak £60 ile £100+ .

İndirimli biletler (66 yaş üstü, 21 yaş altı, silahlı kuvvetler): £45 ile £75

18 yaş altı: £30 ile £50

Deplasman bölümü (Manchester City kontenjanı): Premier League kuralları, deplasman taraftarı biletlerini yetişkinler için £30 ile sınırlar.

2. İkincil bilet pazarları

Üst düzey rakiplere karşı yüksek talep gören maçlarda standart biletler genellikle resmî üye satış aşamasında tükendiği için,StubHubgibi ikincil bilet platformlarındaki fiyatlar piyasa talebine göre dalgalanır:

Başlangıç fiyatları: Standart genel giriş koltukları, ikincil bilet pazarlarında genellikle yaklaşık £95 ile £120 seviyesinden başlar.

Ortalama fiyatlar: Alt orta kat veya uzun kenar tribün koltukları ortalama £150 ile £250+ seviyesindedir.

Hospitality & VIP paketleri: Resmî maç günü hospitality paketleri kişi başı yaklaşık £200 ile £350+ seviyesinden başlar.

Aston Villa - Manchester City Premier League: Bilmeniz gereken her şey

Aston Villa - Manchester City form durumu

Aston Villa, tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti; yani W3-D1-L1'lik bir dereceye sahip. Son maçında Premier League'de Tottenham Hotspur'u deplasmanda 2-3 mağlup etti ve bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge karşısında da 2-3'lük galibiyet aldı. Bu periyottaki tek yenilgi, Villa Park'ta 1-2 kazanan Nottingham Forest'a karşı geldi. Bu beş maçta Villa dokuz gol atıp sekiz gol yedi; bu da hem hücum niyetini hem de savunmadaki bazı kırılganlıklarını yansıtıyor.

Manchester City müthiş bir form yakalamış durumda; Premier League, Carabao Cup ve Şampiyonlar Ligi'ndeki son beş maçının tamamını kazanarak kusursuz bir W5-D0-L0 derecesi elde etti. Son sonucu Sunderland karşısında alınan 5-3'lük Premier League galibiyetiydi ve Carabao Cup'ta Norwich City ağlarına da beş gol gönderdi. City bu beş maçın toplamında 13 gol atarken sadece dört gol yedi; ancak bunların üçü yalnızca son maçta geldi. Galibiyet serisi, ligde Manchester United karşısında deplasmanda alınan 0-1'lik zaferi de içeriyor; bu da Maresca'nın takımının deplasmanda gösterdiği istikrarın altını çiziyor.

Aston Villa - Manchester City: Son karşılaşmaların karnesi

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, Mayıs 2026'da Premier League'de oynandı ve Aston Villa, Etihad Stadyumu'nda 1-2 kazanarak sezonun son bölümünde önemli bir sonuca imza atarken City'ye yenilgi yaşattı. Premier League'deki son beş karşılaşmada Villa üç, City ise iki galibiyet aldı; bu örneklemde atılan gollerde tablo Villa için dokuz, City için de dokuz şeklinde. Bu ekipler arasındaki yakın dönem geçmiş oldukça rekabetçi geçti; son beş buluşmanın dördü tek gol farkla sonuçlandı.