Aston Villa-Fulham maçına bilet nasıl alınır: Premier League bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Aston Villa, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Birmingham'daki Villa Park'ta Fulham'ı konuk edecek.

İki takımın Nisan 2026'daki son lig karşılaşmasında Fulham, Craven Cottage'da 1-0'lık zorlu bir galibiyet elde etmişti. Bu maç öncesinde tüm kulvarlardaki son beş resmî karşılaşmaya bakıldığında ise üç galibiyetle Aston Villa genel olarak üstün taraftı.

Aston Villa-Fulham maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatsın.

Aston Villa-Fulham Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Aston Villa-Fulham maçı, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Birmingham'daki Villa Park'ta başlayacak.

Premier Lig - Hafta 9 31 Eki 2026 - 16:00 Villa Park

Aston Villa-Fulham Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Aston Villa-Fulham Premier League maçı için bilet almak istiyorsanız, biletlerin bulunabilirliğine ve tercihlerinize göre birkaç seçeneği değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış noktaları: Aston Villa veya Fulham FC'nin resmî internet sitelerini doğrudan kontrol edebilirsiniz. İç saha maçlarının biletleri, bulunabilirliğe bağlı olarak genel satışa çıkmadan önce öncelikle kulüp üyelerine ve kombine bilet sahiplerine sunulur.

Resmî ağırlama paketleri: Her iki kulüp de minderli koltuklar, yemek seçenekleri ve salonlara erişim içeren özel maç günü ağırlama paketleri sunuyor. Standart biletler tükense bile bu paketler kulüplerin resmî sitelerinden doğrudan satın alınabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse standart biletler çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa sunulan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Aston Villa-Fulham Premier League maçının biletleri ne kadar?

Aston Villa-Fulham maçının bilet fiyatları tribündeki konuma, üyelik durumuna ve paket türüne göre değişir.

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart yetişkin biletleri: Fiyatlar, tribündeki bölgeye bağlı olarak genellikle 49 ila 99 sterlin arasında değişir.

İndirimli biletler: 66 yaş ve üzerindekiler, 21 yaşından küçük genç yetişkinler veya Silahlı Kuvvetler mensupları gibi gruplar için indirimli fiyatlar genellikle 41 ila 89 sterlin arasındadır.

Genç ve çocuk biletleri: Genç taraftarlar ve çocuklar için bilet fiyatları önemli ölçüde düşer. Genç taraftar kategorilerindeki fiyatlar, bilet sınıfına göre çoğunlukla 21 ila 50 sterlin arasında değişir.

Kulüp üyelikleri: İlk satışta nominal fiyatından bilet alabilmek için yetişkin kulüp üyeliği ön koşuldur ve zorunlu ücretler dâhil yaklaşık 50 ila 60 sterlin tutar.

Ağırlama ve VIP paketleri: Salonlara erişim ve yemek seçenekleri içeren özel maç günü ağırlama paketlerinin fiyatı 130 sterlinin üzerinde başlar ve paketin sınıfına göre çok daha yükseğe çıkabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışa sunduğu resmî biletler tükenirse StubHubgibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırarak listeler:

Yeniden satışta başlangıç fiyatları: Talebe bağlı olarak üst tribündeki veya kale arkası görüş açısına sahip biletlerin başlangıç fiyatı yaklaşık 60 ila 90 sterlin arasındadır.

Ortalama piyasa fiyatları: Popüler yeniden satış sitelerindeki standart koltukların fiyatı genellikle 100 ila 200 sterlin arasında değişir. Fiyatlar, maç tarihi yaklaştıkça ve iki takımın güncel formuna göre dalgalanır.

Yeniden satıştaki ayrıcalıklı koltuklar: İkincil piyasada sahanın uzun kenarında iyi görüş açısı sunan veya alt tribünde sahaya daha yakın olan koltukların fiyatı sıklıkla 200 ila 400 sterlin ve üzeri seviyelerindedir.

Aston Villa-Fulham Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Aston Villa ve Fulham'ın form durumu

Aston Villa, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya istikrarsız bir form grafiğiyle çıkıyor. Bu serideki en iyi sonucu, Premier League'de Tottenham Hotspur deplasmanında aldığı 3-2'lik galibiyetti. Champions League'de Club Brugge deplasmanında gelen 3-2'lik galibiyet de Emery'nin takımının dış sahada iyi performans gösterebildiğini ortaya koydu. Nottingham Forest karşısında evinde aldığı 2-1'lik yenilgi ise bu dönemin en kötü sonucuydu. Villa, bu beş maçta dokuz gol atıp yedi gol yedi. Bu istatistik, pozisyon üreten ancak savunmada açıklar vermeye devam eden bir takıma işaret ediyor.

Fulham'ın son beş maçı da istikrar sağlamakta zorlanan bir takımın tablosunu çiziyor: Bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet. Premier League'deki son maçı Manchester United deplasmanında 1-1 bitti. Fulham, ondan önce de Liverpool deplasmanında golsüz berabere kalmıştı. West Ham United deplasmanındaki Carabao Cup galibiyeti öne çıkan sonuçtu. Ancak bu serinin daha önceki bölümünde Crystal Palace ve Sunderland karşısında üst üste alınan lig yenilgileri, Arbeloa'nın takımının yaşadığı zorlukları gösteriyor. Fulham, bu beş maçta altı gol atıp yedi gol yedi.

Aston Villa-Fulham: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Nisan 2026'da karşılaştı ve Fulham, Premier League'deki bu maçta Aston Villa'yı evinde 1-0 mağlup etti. Son beş karşılaşmanın genel tablosunda ise Villa, beş maçın üçünü kazanarak üstün durumda. Fulham bir galibiyet alırken bir maç da Fulham'ın lehine sonuçlandı. Villa'nın bu karşılaşmalardaki en farklı galibiyeti, Eylül 2025'te evinde aldığı 3-1'lik sonuçtu.