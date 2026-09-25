Aston Villa, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Birmingham'daki Villa Park'ta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Taraflar en son Ocak 2026'da UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştı ve Aston Villa, İstanbul'da 1-0'lık dar bir deplasman galibiyeti aldı. Villa Park'ın tamamen dolmasının beklendiği bu karşılaşma, Fenerbahçe'ye önceki yenilgisinin rövanşını İngiltere'de hemen alma fırsatı sunuyor.

Bırakın GOAL, Aston Villa - Fenerbahçe maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, bunları nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil, size sunsun.

Aston Villa - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Aston Villa - Fenerbahçe maçı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Birmingham'daki Villa Park'ta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 2 14 Eki 2026 - 15:00 Villa Park

Aston Villa - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa - Fenerbahçe maçı için bilet satın almak adına şu temel satın alma yollarını izleyebilirsiniz:

1. Resmî Aston Villa bilet satış kanalı (ev sahibi takım taraftarları)

Üyelik gerekli: Resmî maç biletleri Aston Villa'nın bilet satış platformu üzerinden dağıtılır. Öncelikli satış pencereleri önce resmî My Villa üyeleri için açılır ve her üyeye bir bilet alma hakkı tanınır.

Genel satış ve yeniden satış: Eğer üyelik öncelik penceresinin ardından bilet kalırsa genel satışa sunulur. Alternatif olarak, kulübün sitesindeki resmî Season Ticket Resale platformunu kontrol edebilirsiniz; burada kombine sahipleri maç günü yaklaşırken koltuklarını nominal değer üzerinden listeler.

2. Ağırlama paketleri (resmî ve garantili)

Standart biletlerin tükenmesi hâlinde Villa Park, resmî maç günü ağırlama paketleri sunar (örneğin Trinity Road Stand veya The Lower Grounds). Bunlara yiyecek ve içecek seçeneklerinin yanı sıra dolgulu koltuklar dahildir ve satın almak için üyelik gerekmez.

3. Resmî deplasman kulübü kanalları (Fenerbahçe / deplasman taraftarları)

Deplasman tribünü biletleri doğrudan Fenerbahçe'ye tahsis edilir ve kulübün biletleme sistemine göre satılır (genellikle Passolig/Passo platformları veya resmî taraftar kulübü kontenjanları üzerinden dağıtılır). Deplasman taraftarları, Doug Ellis Stand'daki belirlenmiş misafir takım kontenjanında oturur.

4. İkincil bilet pazar yerleri

Tükenen maçlar için StubHub gibi ikincil bilet platformlarında taraftardan taraftara biletler listelenir. İkincil platformlardaki fiyatlar talebe göre dalgalanır ve genellikle nominal değerin üzerinde listelenir.

Aston Villa - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa - Fenerbahçe maçı için bilet fiyatları kategoriye ve satın alma platformuna göre değişiklik gösterir:

1. Resmî nominal değerli biletler (Villa Park)

Standart yetişkin biletleri: Oturma kademesi ve stadyum bölgesine bağlı olarak €85 ile €115 (£70 ile £94) arasında değişir. (Gençler ve yaşlılar için indirimler mevcuttur.)

Deplasman taraftarı kontenjanı: Doğrudan Fenerbahçe aracılığıyla tahsis edilir ve genellikle €60 ile €85 (£50 ile £70) civarında fiyatlandırılır.

2. Resmî maç günü ağırlaması

Premium ağırlama paketleri, yemek dâhilleri ve lounge erişimine bağlı olarak kişi başı yaklaşık €240 ile €420+ (£200 ile £350+) seviyesinden başlar.

3. İkincil ve yeniden satış pazar yerleri

StubHub gibi ikincil bilet platformlarında standart koltuklar için başlangıç fiyatları genel olarak €120 ile €150 civarında başlar; ortalama listeleme fiyatları ise koltuk konumu ve maç günü yaklaşırken oluşan talebe bağlı olarak önemli ölçüde daha yükseğe, çoğu zaman €250 ile €500+ seviyelerine çıkar.

Aston Villa - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Aston Villa - Fenerbahçe form durumu

Aston Villa, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Takımın en son sonucu, 12 Eylül'de Premier League'de Nottingham Forest'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyet oldu; bir önceki lig maçında da Arsenal'a 1-0 yenildi. Son dönemdeki olumlu sonuç ise 8 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge deplasmanında gelen 3-2'lik galibiyetti. Villa, bu beş maçta yedi gol attı ve sekiz gol yedi.

Fenerbahçe, son beş maçının ikisini kazandı, ikisinde berabere kaldı ve birini kaybetti. Takımın son maçı, 14 Eylül'de Süper Lig'de Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmaydı; bunun öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kaldı. Bu süreçteki en iyi sonucu ise ağustosta Şampiyonlar Ligi elemelerinde Lyon karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetti. Fenerbahçe, bu beş maçta altı gol attı ve beş gol yedi.

Aston Villa - Fenerbahçe: Son kafa kafaya maç kaydı

Bu veri setinde bu iki kulüp arasındaki kayda geçen tek karşılaşma, Aston Villa'nın Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanında 1-0 kazandığı 22 Ocak 2026 tarihinde oynandı. Bu sonuç, tek maçtan alınan tek galibiyetle birlikte ikili rekabette avantajı Villa'ya veriyor.