Taraflar en son Ocak 2026'da UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi ve Aston Villa, İstanbul'da deplasmanda 1-0'lık dar bir galibiyet aldı. Villa Park'ın tamamen dolması beklenirken, bu karşılaşma Fenerbahçe'ye İngiliz topraklarında önceki yenilgisinin rövanşını alma konusunda anında bir fırsat sunuyor.

GOAL, Aston Villa - Fenerbahçe maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı dahil olmak üzere sizin için sunuyor.

Aston Villa - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Aston Villa - Fenerbahçe maçı 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Birmingham'daki Villa Park'ta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 2 14 Eki 2026 - 15:00 Villa Park

Aston Villa - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa - Fenerbahçe maçının biletlerini satın almak için şu temel satın alma yollarını izleyebilirsiniz:

1. Resmi Aston Villa bilet satış kanalı (ev sahibi takım taraftarları)

Üyelik gerekli: Resmi maç biletleri Aston Villa'nın bilet satış platformu üzerinden dağıtılır. Öncelikli satış pencereleri önce resmi My Villa üyeleri için açılır ve üye başına bir bilet alma hakkı tanınır.

Genel satış ve yeniden satış: Eğer üyelik önceliği penceresinden sonra bilet kalırsa, genel satışa çıkar. Alternatif olarak, sezonluk kombine sahiplerinin maç günü öncesinde koltuklarını nominal değer üzerinden listelediği kulübün sitesindeki resmi Season Ticket Resale platformunu kontrol edebilirsiniz.

2. Ağırlama paketleri (resmi ve garantili)

Standart biletler tükenirse, Villa Park resmi maç günü ağırlama paketleri sunar. Bunlar arasında Trinity Road Stand veya The Lower Grounds gibi seçenekler bulunur. Bu paketlerde yiyecek ve içecek seçeneklerinin yanı sıra dolgulu koltuklar yer alır ve satın almak için üyelik gerekmez.

3. Resmi deplasman kulübü kanalları (Fenerbahçe / deplasman taraftarları)

Deplasman tribünü biletleri doğrudan Fenerbahçe'ye tahsis edilir ve kulübün kendi biletleme sistemine göre satılır. Bu biletler genellikle Passolig/Passo platformları veya resmi taraftar kulübü kontenjanları üzerinden dağıtılır. Deplasman taraftarları, Doug Ellis Stand'daki belirlenmiş misafir takım kontenjanında oturur.

4. İkincil bilet pazarları

Tükenen maçlar için StubHub gibi ikincil bilet platformlarında taraftardan taraftara biletler listelenir. İkincil platformlardaki fiyatlar talebe göre değişir ve genellikle nominal değerin üzerinde listelenir.

Aston Villa - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları kategoriye ve satın alma platformuna göre değişiklik gösterir:

1. Resmi nominal değerli biletler (Villa Park)

Standart yetişkin biletleri: Oturma kademesi ve stadyum bölgesine bağlı olarak 85 € ile 115 € (70 £ ile 94 £) arasında değişir. Gençler ve yaşlılar için indirimler mevcuttur.

Deplasman taraftarı kontenjanı: Doğrudan Fenerbahçe aracılığıyla tahsis edilir ve fiyatı genellikle 60 € ile 85 € (50 £ ile 70 £) civarındadır.

2. Resmi maç günü ağırlama

Premium ağırlama paketleri, yemek dahil hizmetler ve lounge erişimine bağlı olarak kişi başı yaklaşık 240 € ile 420 €+ (200 £ ile 350 £+) seviyesinden başlar.

3. İkincil ve yeniden satış pazarları

StubHub gibi ikincil bilet platformlarında standart koltuklar için başlangıç fiyatları genel olarak 120 € ile 150 € civarındadır. Maç günü yaklaştıkça koltuğun konumuna ve talebe bağlı olarak ortalama listeleme fiyatları çok daha yukarı çıkar ve çoğu zaman 250 € ile 500 €+ seviyelerine ulaşır.

Aston Villa - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Aston Villa - Fenerbahçe form durumu

Aston Villa, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Son sonucu, 12 Eylül'de Premier League'de Nottingham Forest'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyetti. Bir önceki lig maçında ise Arsenal'a 1-0 yenildi. Bu dönemdeki olumlu sonuç, 8 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyet oldu. Villa bu beş maçta yedi gol attı ve sekiz gol yedi.

Fenerbahçe son beş maçının ikisini kazandı, ikisinde berabere kaldı ve birini kaybetti. Son karşılaşması, 14 Eylül'de Süper Lig'de Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldığı maç oldu. Bundan önce Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu süreçteki en iyi sonucu, ağustosta Şampiyonlar Ligi elemelerinde Lyon'a karşı alınan 2-1'lik galibiyetti. Fenerbahçe bu beş maçta altı gol attı ve beş gol yedi.

Aston Villa - Fenerbahçe: Son kafa kafaya maç kaydı

Bu veri setinde bu iki kulüp arasında kayda geçen tek karşılaşma, 22 Ocak 2026'da Aston Villa'nın Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanında 1-0 kazandığı maçtı. Bu sonuç, tek maçtan bir galibiyetle kafa kafaya rekabette avantajı Villa'ya veriyor.