24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Premier Lig
team-logoAston Villa
Villa Park
team-logoEverton
Book Aston Villa vs Everton Tickets
Yardımcı:

Aston Villa-Everton maçına nasıl bilet alınır? Premier League bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Aston Villa
Everton
Premier Lig

Aston Villa, Premier League'de Everton ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

Aston Villa, 2 Desember 2026 Çarşamba günü Birmingham'daki Villa Park'ta Everton'ı ağırlayacak.

İki takımın Premier League'deki son karşılaşmaları, Everton'ın Villa Park'ta aldığı 1-0'lık galibiyetin de gösterdiği gibi, başa baş geçen taktik mücadelelere sahne oldu. Everton'ın deplasmandaki bu zorlu galibiyetinden önce taraflar, Eylül 2025'te Goodison Park'ta temkinli bir mücadele sonunda 0-0 berabere kalmıştı.

Aston Villa-Everton maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Aston Villa-Everton Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Aston Villa-Everton maçı, 2 Desember 2026 Çarşamba günü Birmingham'daki Villa Park'ta başlayacak.

crest
Premier Lig - Hafta 13
Villa Park

Aston Villa-Everton Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Yaklaşan Aston Villa-Everton Premier League maçı için bilet almak istiyorsanız şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî kanalları

  • Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Gerekli kulüp üyeliğine sahipseniz ve sadakat puanı şartlarını karşılıyorsanız biletleri doğrudan Aston Villa'nın resmî internet sitesinden (ev sahibi taraftarlar için) veya Everton'ın resmî bilet satış portalından (deplasman taraftarları için) alabilirsiniz.

2. İkincil bilet pazarları

  • İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa sunulan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Aston Villa-Everton Premier League maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Aston Villa-Everton Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

  • Yetişkinler için standart biletler: Yaklaşık 61 ila 115 sterlin.
  • İndirimli biletler: Genellikle yaklaşık 46,50 ila 88 sterlin.
  • Çocuk biletleri: Yaklaşık 29,50 sterlinden başlıyor.
  • Kulüp üyeliği şartı: Toplam maliyeti yaklaşık 59,95 sterlin.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırır:

  • Yeniden satışta başlangıç fiyatları: Genellikle yaklaşık 65 ila 82 sterlinden başlıyor.
  • Ortalama piyasa fiyatları: Genellikle yaklaşık 115 ila 180 sterlinden başlıyor.
  • Ağırlama paketleri: Fiyatlar 120 sterlin ve üzeri.

Aston Villa-Everton Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Aston Villa ve Everton'ın form durumu

Aston Villa, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı, birinde berabere kaldı. Son maçında Manchester City'yi Premier League'de 2-1 yendi; aynı dönemde Fenerbahçe karşısında Şampiyonlar Ligi'nde 6-0'lık galibiyet de aldı. Villa, bu beş maçta 13 gol atıp beş gol yedi. Puan kaybettiği tek maç ise Brentford deplasmanında 2-2 berabere kaldığı karşılaşmaydı.

Everton, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Arsenal'a 2-0 yenildi; aynı dönemde Chelsea karşısında da 2-0 mağlup oldu. Everton, Hull City ile 2-2 berabere kalırken bu beş maçlık serinin daha erken bölümünde Ipswich Town ve Wolverhampton Wanderers'ı yendi.

AVL

AVL - Form

MCI
K2-1
BOU
K3-0
FUL
B1-1
BAR
K3-0
MUN
B4-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/12
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
EVE

EVE - Form

CHE
K0-2
ARS
K2-0
NEW
K3-1
NEW
K0-1
COV
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Aston Villa-Everton: Son karşılaşmalar

İki takım en son Ocak 2026'da karşılaştı. Everton, Villa Park'taki Premier League maçını 1-0 kazandı. Son beş karşılaşmada Aston Villa, Everton'ın bir galibiyetine karşılık iki galibiyetle üstün durumda; iki maç ise berabere bitti. Villa'nın bu dönemdeki en dikkat çekici sonucu, Eylül 2024'te evinde aldığı 3-2'lik galibiyetti.

Kafa Kafaya

Aston VillaÇizimEverton
2
2
1
Premier Lig
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
Everton badge
Everton
EVE
1
MS
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
MS
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
MS
Premier Lig
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Everton badge
Everton
EVE
2
MS
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
MS
4Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı1/5

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin