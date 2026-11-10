Aston Villa, 2 Desember 2026 Çarşamba günü Birmingham'daki Villa Park'ta Everton'ı ağırlayacak.

İki takımın Premier League'deki son karşılaşmaları, Everton'ın Villa Park'ta aldığı 1-0'lık galibiyetin de gösterdiği gibi, başa baş geçen taktik mücadelelere sahne oldu. Everton'ın deplasmandaki bu zorlu galibiyetinden önce taraflar, Eylül 2025'te Goodison Park'ta temkinli bir mücadele sonunda 0-0 berabere kalmıştı.

Aston Villa-Everton maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Aston Villa-Everton Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Aston Villa-Everton maçı, 2 Desember 2026 Çarşamba günü Birmingham'daki Villa Park'ta başlayacak.

Premier Lig - Hafta 13 2 Ara 2026 - 15:15 Villa Park

Aston Villa-Everton Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Yaklaşan Aston Villa-Everton Premier League maçı için bilet almak istiyorsanız şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Gerekli kulüp üyeliğine sahipseniz ve sadakat puanı şartlarını karşılıyorsanız biletleri doğrudan Aston Villa'nın resmî internet sitesinden (ev sahibi taraftarlar için) veya Everton'ın resmî bilet satış portalından (deplasman taraftarları için) alabilirsiniz.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa sunulan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Aston Villa-Everton Premier League maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Aston Villa-Everton Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Yetişkinler için standart biletler: Yaklaşık 61 ila 115 sterlin .

Yaklaşık . İndirimli biletler: Genellikle yaklaşık 46,50 ila 88 sterlin .

Genellikle yaklaşık . Çocuk biletleri: Yaklaşık 29,50 sterlinden başlıyor.

Yaklaşık başlıyor. Kulüp üyeliği şartı: Toplam maliyeti yaklaşık 59,95 sterlin.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırır:

Yeniden satışta başlangıç fiyatları: Genellikle yaklaşık 65 ila 82 sterlinden başlıyor.

Genellikle yaklaşık başlıyor. Ortalama piyasa fiyatları: Genellikle yaklaşık 115 ila 180 sterlinden başlıyor.

Genellikle yaklaşık başlıyor. Ağırlama paketleri: Fiyatlar 120 sterlin ve üzeri.

Aston Villa-Everton Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Aston Villa ve Everton'ın form durumu

Aston Villa, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı, birinde berabere kaldı. Son maçında Manchester City'yi Premier League'de 2-1 yendi; aynı dönemde Fenerbahçe karşısında Şampiyonlar Ligi'nde 6-0'lık galibiyet de aldı. Villa, bu beş maçta 13 gol atıp beş gol yedi. Puan kaybettiği tek maç ise Brentford deplasmanında 2-2 berabere kaldığı karşılaşmaydı.

Everton, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Arsenal'a 2-0 yenildi; aynı dönemde Chelsea karşısında da 2-0 mağlup oldu. Everton, Hull City ile 2-2 berabere kalırken bu beş maçlık serinin daha erken bölümünde Ipswich Town ve Wolverhampton Wanderers'ı yendi.

Aston Villa-Everton: Son karşılaşmalar

İki takım en son Ocak 2026'da karşılaştı. Everton, Villa Park'taki Premier League maçını 1-0 kazandı. Son beş karşılaşmada Aston Villa, Everton'ın bir galibiyetine karşılık iki galibiyetle üstün durumda; iki maç ise berabere bitti. Villa'nın bu dönemdeki en dikkat çekici sonucu, Eylül 2024'te evinde aldığı 3-2'lik galibiyetti.