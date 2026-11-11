Aston Villa, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Crystal Palace'ı Birmingham'daki Villa Park'ta ağırlayacak.

İki takımın son karşılaşması, 7 Ocak 2026'da Selhurst Park'ta oynandı ve çekişmeli geçen maç 0-0 sona erdi. Bu beraberlikten önce Crystal Palace, Ağustos 2025'te Villa Park'ta Aston Villa'yı 3-0 mağlup etmişti.

GOAL, GOAL Aston Villa-Crystal Palace maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi aktarsın.

Aston Villa-Crystal Palace Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Aston Villa-Crystal Palace maçı, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Birmingham'daki Villa Park'ta başlayacak.

Premier Lig - Hafta 14 5 Ara 2026 - 10:00 Villa Park

Aston Villa-Crystal Palace Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Yaklaşan Aston Villa-Crystal Palace Premier League maçı için bilet almak üzere şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Aston Villa'nın resmî internet sitesi: Biletler doğrudan Aston Villa'nın resmî bilet satış portalından alınabilir. Satış aşamasına ve biletlerin mevcut durumuna bağlı olarak genellikle Claret Member üyeliği veya kombine kart sahipliği gerekir.

Biletler doğrudan Aston Villa'nın resmî bilet satış portalından alınabilir. Satış aşamasına ve biletlerin mevcut durumuna bağlı olarak genellikle Claret Member üyeliği veya kombine kart sahipliği gerekir. Crystal Palace'ın resmî bilet değişim platformu: Deplasman taraftarları, sadakat puanları ve kombine kart sahipliği durumuna göre dağıtılan biletler için Crystal Palace'ın resmî bilet kontenjanına başvurabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Aston Villa-Crystal Palace Premier League maçı biletleri ne kadar?

Yaklaşan Aston Villa-Crystal Palace Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Yetişkin biletleri: Fiyatlar 44,50 £ ile 75 £ arasında değişiyor.

Fiyatlar arasında değişiyor. İndirimli biletler: Fiyatlar 22 £ ile 75 £ arasında değişiyor.

Fiyatlar arasında değişiyor. Çocuk biletleri: Fiyatlar 13,50 £ ve üzeri.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışlarında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

Standart genel giriş: Fiyatlar yaklaşık 190 £ seviyesinden başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık seviyesinden başlıyor. Premium koltuklar ve ağırlama paketleri: Fiyatlar 121 £ ile 700 £ ve üzeri arasında değişiyor.

Aston Villa-Crystal Palace Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Aston Villa ve Crystal Palace'ın form durumu

Aston Villa, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 3-0 yenilen takım, bundan önce Premier League'de Fulham ile 1-1 berabere kalmıştı. Villa'nın bu süreçteki en iyi sonucu, Premier League'de Manchester City karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetti. Beş maçta yedi gol atıp sekiz gol yedi.

Crystal Palace, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Tottenham Hotspur'a 2-0 yenildi. Bu süreçteki tek galibiyetini Carabao Cup'ta Fulham karşısında alan Palace, Premier League'de Brighton'a da 5-0 mağlup oldu. Beş maçta dört gol atıp on gol yedi.

Aston Villa-Crystal Palace: Son karşılaşmalar

İki kulübün son karşılaşması, 7 Ocak 2026'da Premier League'de oynandı. Crystal Palace ile Aston Villa, Selhurst Park'ta 0-0 berabere kaldı. Bundan önce Aston Villa, Ağustos 2025'te Villa Park'ta ağırladığı Crystal Palace'a 3-0 yenildi. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Crystal Palace üç galibiyet alırken Villa galibiyet elde edemedi; iki maç ise berabere bitti. Palace'ın galibiyetleri arasında Nisan 2025'te Selhurst Park'ta aldığı 3-0'lık FA Cup galibiyeti ve Şubat 2025'teki 4-1'lik Premier League galibiyeti de yer alıyor.