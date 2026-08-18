31 Ağustos Pazartesi günü Aston Villa, son Premier League şampiyonu Arsenal'ı ağırlamaya hazırlanırken çok büyük bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Villa Park'ta hafta içi ışıklar altında oynanan bir maçın yeri ayrı ve siz de yerinizi bugün ayırtarak orada olabilirsiniz.

Bazı taraftarlar iç sahadaki ilk görev için daha kolay bir rakip dilemiş olabilir, ancak Unai Emery'nin 3 yılı aşkın muhteşem döneminde Villa'nın Villa Park'ta şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal'ı iki kez yendiğini ve 2023/24 sezonunda Arsenal'a karşı iç saha ve deplasmanda kazanarak duble yaptığını unutmamak gerekir.

Geçen sezon Villa Park'ta Arsenal'a karşı alınan 2-1'lik galibiyet, sezonun en unutulmaz zaferlerinden biriydi; Emiliano Buendia'nın 90+5. dakikadaki golü Holte End taraftarlarını çılgına çevirmişti.

Villa Park'ta bir klasik daha mı bizi bekliyor? GOAL, Aston Villa ile Arsenal arasında oynanacak maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Aston Villa - Arsenal Premier League maçı ne zaman?

Aston Villa - Arsenal maçının başlama saati, Birmingham'daki Villa Park'ta 31 Ağustos Pazartesi günü BST ile 20.00 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 2 31 Ağu 2026 - 15:00 Villa Park

Aston Villa - Arsenal Premier League bileti nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ağırlama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri sunuluyor; bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Dünya genelindeki yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını koruyor veya kullanmayacakları maç biletlerini kulübe geri bırakıyor.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (oylama sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan oylama çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kura çekilişine katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen bir zaman aralığında kayıt yaptırıyor.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, oylamada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal değerinden satın alabiliyor.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yapılmıyor.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Aston Villa - Arsenal Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösteriyor:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp; Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunuyor, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösteriyor.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırıyor (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıra rakiplerine ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar, en yüksek nominal fiyatların uygulandığı Kategori A'ya giriyor.

Koltuk konumu: Orta bölüm yan tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırmaya sahipken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunuyor.

Resmi üyelik gerekiyor: Ev sahibi takım biletlerini nominal değerinden satın alabilmek için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin oylama çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına girebilmesi adına aktif ücretli Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşuyor.

Deplasman bileti fiyatları ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmen uzattı ve bunun en az 2027/28 sezonuna kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporundaki elde edilmesi en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlı ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılıyor; bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik çekilişlerine çıkmıyor.

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