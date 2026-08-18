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Aston Villa - Arsenal maçının biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, fikstür bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Aston Villa
Arsenal

Aston Villa'nın sezonun en büyük maçlarından birine bilet rezervasyonu hakkında bilmeniz gereken her şey

31 Ağustos Pazartesi günü Aston Villa, son Premier League şampiyonu Arsenal'ı ağırlamaya hazırlanırken çok büyük bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Villa Park'ta hafta içi ışıklar altında oynanan bir maçın yeri ayrı ve siz de yerinizi bugün ayırtarak orada olabilirsiniz.

Bazı taraftarlar iç sahadaki ilk görev için daha kolay bir rakip dilemiş olabilir, ancak Unai Emery'nin 3 yılı aşkın muhteşem döneminde Villa'nın Villa Park'ta şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal'ı iki kez yendiğini ve 2023/24 sezonunda Arsenal'a karşı iç saha ve deplasmanda kazanarak duble yaptığını unutmamak gerekir.

Geçen sezon Villa Park'ta Arsenal'a karşı alınan 2-1'lik galibiyet, sezonun en unutulmaz zaferlerinden biriydi; Emiliano Buendia'nın 90+5. dakikadaki golü Holte End taraftarlarını çılgına çevirmişti.

Villa Park'ta bir klasik daha mı bizi bekliyor? GOAL, Aston Villa ile Arsenal arasında oynanacak maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Aston Villa - Arsenal Premier League maçı ne zaman?

Aston Villa - Arsenal maçının başlama saati, Birmingham'daki Villa Park'ta 31 Ağustos Pazartesi günü BST ile 20.00 olarak planlandı.

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Premier Lig - Hafta 2
Villa Park

Aston Villa - Arsenal Premier League bileti nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ağırlama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri sunuluyor; bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Dünya genelindeki yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

  • Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını koruyor veya kullanmayacakları maç biletlerini kulübe geri bırakıyor.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (oylama sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan oylama çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kura çekilişine katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen bir zaman aralığında kayıt yaptırıyor.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, oylamada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal değerinden satın alabiliyor.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yapılmıyor.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Aston Villa - Arsenal Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösteriyor:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp; Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunuyor, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösteriyor.
  • Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırıyor (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıra rakiplerine ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar, en yüksek nominal fiyatların uygulandığı Kategori A'ya giriyor.
  • Koltuk konumu: Orta bölüm yan tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırmaya sahipken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunuyor.
  • Resmi üyelik gerekiyor: Ev sahibi takım biletlerini nominal değerinden satın alabilmek için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin oylama çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına girebilmesi adına aktif ücretli Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşuyor.

Deplasman bileti fiyatları ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmen uzattı ve bunun en az 2027/28 sezonuna kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporundaki elde edilmesi en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlı ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılıyor; bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik çekilişlerine çıkmıyor.

Form durumu

AVL

AVL - Form

BGP
K1-3
FCB
K2-1
PSG
K2-1
BMG
K2-1
BHA
K4-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5
ARS

ARS - Form

BET
K1-3
BVB
K2-3
COM
K1-1
MCI
K3-0
COV
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Son maçlardaki ikili rekabet karnesi

Kafa Kafaya

Aston VillaÇizimArsenal
2
1
2
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
MS
Premier Lig
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
MS
Premier Lig
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
MS
7Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

Takım haberleri ve kadrolar

Aston Villa vs Arsenal kadroları

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Diziliş
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
Z. SuzukiZ. SuzukiM. CashM. CashI. MaatsenI. MaatsenP. TorresP. TorresV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefJ. McGinnJ. McGinnE. BuendiaE. Buendiateam-logoG. HemmingsB. KamaraB. KamaraR. BarkleyR. BarkleyN. JacksonN. JacksonD. RayaD. RayaC. MosqueraC. MosqueraB. WhiteB. WhiteGabrielGabrielR. CalafioriR. CalafioriM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyD. RiceD. RiceB. SakaB. SakaC. TzolisC. TzolisM. OedegaardM. OedegaardK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
Aston Villa

İlk 11

Arsenal

Yedekler

Teknik direktör

  • U. Emery
  • M. Arteta
Aston Villa

Sakatlıklar ve Cezalar

Arsenal

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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