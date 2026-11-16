Arsenal, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü Londra'daki Emirates Stadyumu'nda Real Madrid'i ağırlayacak.

İki Avrupa devi, daha yakın tarihte 2024/25 Şampiyonlar Ligi sezonunun çeyrek finalinde karşılaştı. Emirates Stadyumu'nda 3-0, Bernabéu'da ise 2-1 kazanan Arsenal, iki maçın toplamında 5-1'lik üstünlük kurdu.

Arsenal - Real Madrid maçına bilet almak için bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatlarıyla birlikte GOAL anlatıyor.

Arsenal - Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Arsenal - Real Madrid maçı, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü Londra'daki Emirates Stadyumu'nda oynanacak.

Arsenal - Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Arsenal - Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Biletleri doğrudan Arsenal'ın resmî bilet satış sitesi veya üyelik platformu üzerinden almak en güvenli ve güvenilir yöntem. Satışlar genellikle kura sistemiyle veya üyelere ve kombine sahiplerine tanınan öncelikli dönemlerde yapılıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanıyor.

Arsenal - Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Arsenal - Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Standart kulüp kuraları / üyeler: Fiyatlar genellikle yaklaşık 45 € ile 135 € arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle yaklaşık Club Level / ağırlama paketleri: Fiyatlar yaklaşık 450 € ile 1.200 € ve üzeri seviyelerinden başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler, piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeleniyor:

Üst tribün / kale arkası koltukları: Fiyatlar genellikle 475 € ile 520 € civarından başlıyor.

Fiyatlar genellikle civarından başlıyor. Yan tribün / alt tribündeki premium koltuklar: Fiyatlar genellikle 580 € ile 750 € ve üzeri arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. VIP / özel yeniden satış blokları: Fiyatlar 1.000 € ile 5.500 € üzeri arasında değişiyor.

Arsenal - Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Arsenal ve Real Madrid'in form durumu

Arsenal, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı; puan kaybettiği tek maç, Carabao Kupası'nda Fleetwood Town ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmaydı. Son maçında Premier Lig'de Hull City'yi 1-0 yenen Arsenal, Liverpool deplasmanından da 0-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu beş maçta beş gol atıp üç gol yiyen Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag deplasmanında aldığı 1-2'lik galibiyetle Avrupa'daki formunu da ortaya koydu.

Real Madrid, tüm kulvarlardaki son beş maçının tamamını kazanarak bu karşılaşmaya daha formda gelen taraf oldu. Son maçında LaLiga'da Valencia'yı 0-3 yenen Madrid ekibi, aynı ligde Barcelona'yı da deplasmanda 1-2 mağlup etti. Real Madrid, bu süreçteki üç Şampiyonlar Ligi maçında dokuz gol attı; RB Leipzig'i 4-1, AEK Atina'yı ise deplasmanda 2-3 yendi. Mourinho'nun takımı, beş maçın toplamında 13 gol atıp dört gol yedi.

Arsenal - Real Madrid: Son karşılaşmalar

İki kulüp arasındaki son resmî karşılaşma, Nisan 2025'te Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynandı. Real Madrid, Bernabéu'da ağırladığı Arsenal'a 1-2 yenildi. 8 Nisan 2025'te Emirates Stadyumu'nda oynanan ilk maçı ise Arsenal 3-0 kazandı. İki takım arasında kayıtlara geçen son beş maçta, 2006'daki iki Şampiyonlar Ligi karşılaşması ve 2008'deki bir hazırlık maçı da dâhil olmak üzere, Arsenal üç galibiyet aldı. Bir maç berabere biterken bir maçı Real Madrid kazandı. Arsenal bu karşılaşmalarda yedi gol atıp iki gol yedi.