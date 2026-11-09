Arsenal Hotspur, 29 Kasım 2026 Pazar günü Londra'daki Emirates Stadyumu'nda Manchester City'yi ağırlayacak.

İki takım son olarak 16 Ağustos 2026'da FA Community Shield'da karşılaştı ve Arsenal 3-0'lık net bir galibiyet aldı. Nisan 2026'daki son Premier League karşılaşmalarında ise Manchester City, Etihad Stadyumu'nda 2-1 kazandı.

Arsenal ile Manchester City maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Arsenal-Manchester City Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Arsenal-Manchester City maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Londra'daki Emirates Stadyumu'nda oynanacak.

Arsenal-Manchester City Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Arsenal ile Manchester City arasındaki Premier League maçının biletlerini satın almak için şu seçenekler mevcut:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Arsenal FC resmî internet sitesi: Red, Silver veya Junior üyeliği bulunanlar, Emirates Stadyumu'ndaki iç saha maçlarının bilet kurasına katılabilir. Kura sonrasında kalan biletler genellikle üyelere resmî Ticket Exchange platformu üzerinden sunulur.

Red, Silver veya Junior üyeliği bulunanlar, Emirates Stadyumu'ndaki iç saha maçlarının bilet kurasına katılabilir. Kura sonrasında kalan biletler genellikle üyelere resmî Ticket Exchange platformu üzerinden sunulur. Manchester City FC resmî internet sitesi: Deplasman takımını destekliyorsanız, deplasman tribününe ayrılan biletlerin detayları ile kombine sahipleri ve resmî üyeler için geçerli deplasman maçı koşullarını Manchester City'nin resmî bilet satış portalından kontrol edin.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa çıkarılan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Arsenal-Manchester City Premier League maçının biletleri ne kadar?

Arsenal ile Manchester City arasındaki yaklaşan Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Genel giriş kurası biletleri: Tribün ve maç kategorisine göre yaklaşık 28 sterlinden başlayıp 100 sterlinin üzerine çıkıyor.

Tribün ve maç kategorisine göre yaklaşık başlayıp çıkıyor. Club Level (VIP / ağırlama): Kişi başı fiyatlar genellikle yaklaşık 250 ila 400 sterlin ve üzerinden başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışa çıkardığı resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Standart yeniden satış biletleri: Üst tribün veya standart koltuklar için fiyatlar genellikle yaklaşık 100 ila 200 sterlin ve üzerinden başlıyor.

Üst tribün veya standart koltuklar için fiyatlar genellikle yaklaşık başlıyor. Premium / alt tribün yeniden satış biletleri: Bilet fiyatları, maça kalan süreye ve genel talebe bağlı olarak 300 sterlin ile 700 sterlinin üzeri arasında değişiyor.

Arsenal-Manchester City Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Arsenal ve Manchester City'nin form durumu

Arsenal, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı, birinde berabere kaldı ve hiç yenilmedi. Son maçında Premier League'de Everton'ı 2-0 mağlup eden Arsenal, ligde Nottingham Forest'ı da deplasmanda 1-0 yendi. Bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile 2-2 berabere kalan Arsenal, beş maçta 10 gol atıp dört gol yedi.

Manchester City, son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Aston Villa'ya 2-1 yenilen City, Şampiyonlar Ligi'nde de Paris Saint-Germain'e 4-2 mağlup oldu. Aynı dönemde Liverpool'u deplasmanda 3-0 yenen City, Avrupa'da AEK Atina'yı 5-1 mağlup etti.

Arsenal-Manchester City: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 16 Ağustos 2026'da Community Shield'da karşılaştı ve Arsenal 3-0 kazandı. Nisan 2026'da oynanan bir önceki Premier League karşılaşmasını ise Manchester City, Etihad Stadyumu'nda 2-1 kazandı. İki takım arasındaki son beş maçta Arsenal iki, City iki galibiyet aldı; bir maç da berabere bitti.