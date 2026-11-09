Arsenal, 29 Kasım 2026 Pazar günü Londra'daki Emirates Stadyumu'nda Manchester City'yi ağırlayacak.

İki takım son olarak 16 Ağustos 2026'da FA Community Shield'da karşılaştı ve Arsenal sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Nisan 2026'daki son Premier League karşılaşmalarında ise Manchester City, Etihad Stadyumu'nda 2-1 kazandı.

Arsenal-Manchester City maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Arsenal-Manchester City Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Arsenal-Manchester City maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Londra'daki Emirates Stadyumu'nda oynanacak.

Arsenal-Manchester City Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Arsenal-Manchester City Premier League maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Arsenal FC resmî web sitesi: Red, Silver veya Junior üyeliği bulunanlar, Emirates Stadyumu'ndaki iç saha maçları için bilet kurasına katılabilir. Kura sonrasında kalan biletler genellikle üyelere resmî Ticket Exchange platformu üzerinden sunulur.

Red, Silver veya Junior üyeliği bulunanlar, Emirates Stadyumu'ndaki iç saha maçları için bilet kurasına katılabilir. Kura sonrasında kalan biletler genellikle üyelere resmî Ticket Exchange platformu üzerinden sunulur. Manchester City FC resmî web sitesi: Deplasman takımını destekliyorsanız deplasman tribünü için ayrılan bilet sayısı ile kombine sahiplerine ve resmî üyelere uygulanan deplasman maçı koşullarını Manchester City'nin resmî bilet satış portalından kontrol edin.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Arsenal-Manchester City Premier League maçının biletleri ne kadar?

Arsenal ile Manchester City arasında oynanacak Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Genel giriş kurası biletleri: Tribünün katına ve maçın kategorisine bağlı olarak yaklaşık 28 sterlinden başlayıp 100 sterlinin üzerine çıkıyor.

Tribünün katına ve maçın kategorisine bağlı olarak yaklaşık başlayıp çıkıyor. Club Level (VIP / ağırlama): Kişi başı fiyatlar genellikle yaklaşık 250 sterlinden başlayıp 400 sterlinin üzerine çıkıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

Standart yeniden satış biletleri: Üst tribün veya standart koltuklar için fiyatlar genellikle 100 sterlinden başlayıp 200 sterlinin üzerine çıkıyor.

Üst tribün veya standart koltuklar için fiyatlar genellikle çıkıyor. Premium / alt tribün yeniden satış biletleri: Maç tarihinin yakınlığına ve genel talebe bağlı olarak bilet başına fiyatlar 300 sterlin ile 700 sterlinin üzeri arasında değişiyor.

Arsenal-Manchester City Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Arsenal ve Manchester City'nin form durumu

Arsenal, tüm kulvarlardaki son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlik aldı, hiç yenilmedi. Son maçında Premier League'de Everton'ı 2-0 mağlup etti; ligde Nottingham Forest'ı da deplasmanda 1-0 yendi. Arsenal, bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile 2-2 berabere kalırken beş maçta 10 gol atıp dört gol yedi.

Manchester City, son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Aston Villa'ya 2-1 yenildi; Şampiyonlar Ligi'nde de Paris Saint-Germain'e 4-2 kaybetti. City, aynı dönemde Liverpool'u deplasmanda 3-0 yendi ve Avrupa'da AEK Atina'yı 5-1 mağlup etti.

Arsenal-Manchester City: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 16 Ağustos 2026'daki Community Shield maçında karşılaştı ve Arsenal 3-0 kazandı. Nisan 2026'da oynanan bir önceki Premier League karşılaşmasını ise Manchester City, Etihad Stadyumu'nda 2-1 kazandı. İki takım arasındaki son beş maçta Arsenal iki, City de iki galibiyet alırken bir karşılaşma berabere bitti.