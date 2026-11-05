Arsenal Hotspur, 29 Kasım 2026 Pazar günü Londra'daki Emirates Stadyumu'nda Manchester City'yi ağırlayacak.

İki takım son olarak 16 Ağustos 2026'da FA Community Shield'da karşılaştı ve Arsenal, rakibini 3-0 mağlup etti. Nisan 2026'daki son Premier League karşılaşmalarında ise Manchester City, Etihad Stadyumu'nda 2-1'lik galibiyet aldı.

Arsenal-Manchester City maçı için biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Arsenal-Manchester City Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Arsenal-Manchester City maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Londra'daki Emirates Stadyumu'nda oynanacak.

Arsenal-Manchester City Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Arsenal-Manchester City Premier League maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Arsenal FC resmî internet sitesi: Red, Silver veya Junior üyeliği bulunan taraftarlar, Emirates Stadyumu'ndaki iç saha maçları için bilet kurasına katılabilir. Kuradan sonra kalan biletler genellikle kulübün resmî Ticket Exchange platformunda üyelere sunulur.

Red, Silver veya Junior üyeliği bulunan taraftarlar, Emirates Stadyumu'ndaki iç saha maçları için bilet kurasına katılabilir. Kuradan sonra kalan biletler genellikle kulübün resmî Ticket Exchange platformunda üyelere sunulur. Manchester City FC resmî internet sitesi: Deplasman takımını destekliyorsanız deplasman tribünü bilet kontenjanı ile kombine bilet sahipleri ve resmî üyeler için geçerli koşulları Manchester City'nin resmî bilet portalından kontrol edin.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse standart giriş biletleri, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Arsenal-Manchester City Premier League maçı biletleri ne kadar?

Arsenal ile Manchester City arasındaki yaklaşan Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Standart giriş için kura biletleri: Oturma bölümüne ve maçın kategorisine bağlı olarak yaklaşık 28 £ ile 100 £'un üzeri arasında değişir.

Oturma bölümüne ve maçın kategorisine bağlı olarak yaklaşık ile arasında değişir. Club Level (VIP / ağırlama): Kişi başı fiyatlar genellikle yaklaşık 250 £ ile 400 £ ve üzeri düzeyinden başlar.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışa sunduğu resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre listeler:

Standart yeniden satış biletleri: Üst tribün veya standart koltuklar için fiyatlar genellikle 100 £ ile 200 £ ve üzeri düzeyinden başlar.

Üst tribün veya standart koltuklar için fiyatlar genellikle düzeyinden başlar. Premium / alt tribün yeniden satış biletleri: Bilet başına fiyatlar, maç tarihinin yakınlığına ve genel talebe bağlı olarak 300 £ ile 700 £ ve üzeri arasında değişir.

Arsenal-Manchester City Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Arsenal ve Manchester City'nin form durumu

Arsenal, tüm kulvarlardaki son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlik aldı; hiç yenilmedi. Son maçında Premier League'de Everton'ı 2-0 yenen Arsenal, ligde Nottingham Forest'ı da deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile 2-2 berabere kalan Arsenal, beş maçta 10 gol atıp dört gol yedi.

Manchester City, son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Aston Villa'ya 2-1 yenilen City, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e de 4-2 mağlup oldu. Aynı dönemde Liverpool'u deplasmanda 3-0 yendi ve Avrupa'da AEK Atina'yı 5-1 mağlup etti.

Arsenal-Manchester City: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 16 Ağustos 2026'daki Community Shield maçında karşılaştı ve Arsenal 3-0 kazandı. Nisan 2026'da oynanan bir önceki Premier League karşılaşmasını ise Manchester City, Etihad Stadyumu'nda 2-1 kazandı. İki takım arasındaki son beş maçta Arsenal ve City ikişer galibiyet aldı, bir maç da berabere bitti.