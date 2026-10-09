Arsenal, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Londra'daki Emirates Stadyumu'nda Everton City'yi ağırlayacak.

Arsenal ile Everton, tüm kulvarlarda 220'den fazla kez karşı karşıya gelerek İngiliz futbolunun en çok oynanan fikstürlerinden birine sahip. Tarihsel olarak bu rekabette üstün olan taraf Arsenal oldu ve Everton'a karşı 110'dan fazla galibiyet aldı.

Bırakın GOAL, Arsenal - Everton maçına bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceği ve ne kadar tuttuğu da dahil olmak üzere size aktarsın.

Arsenal - Everton Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Arsenal - Everton Premier League bileti nasıl alınır?

İşte bir Arsenal - Everton Premier League maçı için bilet satın almanın başlıca yolları:

1. Resmî birincil kanallar

Arsenal resmî üyeliği (Primary Ticket Exchange / Box Office): Emirates Stadyumu'ndaki iç saha biletlerini satın almanın standart ve en güvenilir yolu. Resmî üyeler, bilet kuralarına ve koltukları doğrudan kombine sahiplerinden satın alabilecekleri kulübün resmî bilet değişim platformuna erişim elde eder.

Everton resmî üyeliği (deplasman tribünü kontenjanı): Deplasman bölümünde oturmak için biletlerin doğrudan Everton'ın resmî bilet portalı üzerinden alınması gerekir; bu da genellikle aktif bir Everton üyeliği ve yeterli rezervasyon öncelik puanı gerektirir.

2. İkincil bilet platformları

StubHub gibi ikincil bilet platformlarında, resmî biletler tükenirse satıcılar tarafından listelenen koltuklar sıkça bulunur; ancak fiyatlar resmî satış fiyatından farklılık gösterebilir.

Arsenal - Everton Premier League biletleri ne kadar?

Arsenal'ın Premier League'deki bir iç saha maçı için resmî satış fiyatındaki biletler, maçın A, B veya C kategorisinde belirlenip belirlenmediğine bağlıdır ve Everton genellikle B kategorisinde yer alır.

1. Resmî birincil kanallar

Resmî Arsenal üyeliği (B kategorisi maç): Kulüp kurası veya bilet değişim sistemi üzerinden doğrudan satın alınan standart yetişkin maç günü biletleri, Emirates Stadyumu'ndaki tribün ve koltuk konumuna bağlı olarak genellikle £38,00 ile £75,50 arasında değişir.

İndirimli fiyatlar (resmî kanallar): Junior Gunners, Cannon Members ve Senior Citizens için indirimli biletler genellikle £10,40 ile £39,25 arasında değişir.

2. İkincil bilet platformları

Resmî kontenjanlar tükendiğinde, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında yetişkin biletleri genellikle talep ve ek ücretler nedeniyle koltuk başına £118 ile £145+ seviyesinden listelenir.

Arsenal - Everton Premier League: Bilmeniz gereken her şey

Arsenal - Everton form durumu

Arsenal bu maça karışık bir son dönem performansıyla geliyor; tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın üçünü kazanırken bir yenilgi aldı ve kupa maçlarında bir galibiyet daha elde etti. Son karşılaşması Premier League'de Brighton deplasmanında 3-0'lık yenilgiyle sonuçlandı ve bu sonuç, kusursuz geçen sezon başlangıcını sona erdirdi. Bu aksilikten önce Arsenal, Sunderland deplasmanında kazanmış, Şampiyonlar Ligi'nde SSC Napoli'yi yenmiş ve ligde Chelsea'yi 2-1 mağlup etmişti. Bu beş maçta Arsenal dokuz gol atıp dört gol yedi ve Brighton yenilgisi kalesinde gördüğü dört golün tamamını oluşturdu.

Everton ise son beş maçında üç galibiyet, iki beraberlik ve hiç yenilgi almadan geliyor. Moyes'in ekibi, son Premier League maçında Ipswich'i 1-0 yendi ve ayrıca Carabao Cup'ta Wolverhampton Wanderers'ı 1-0 mağlup ederek tur atladı. Ligde Tottenham ve Manchester United'a karşı alınan beraberlikler, daha güçlü rakiplere karşı puan çıkarmayı başarabilen bir takıma işaret ediyor.

Arsenal - Everton: Son karşılaşmalardaki tablo

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Mart 2026'da Emirates Stadyumu'nda oynandı ve Arsenal 2-0 kazandı. Premier League'deki son beş karşılaşmada Arsenal, Everton karşısında üç galibiyet aldı, bir kez berabere kaldı ve hiç yenilmedi. Arsenal bu maçlarda yedi gol atarken iki gol yedi; bu da son sezonlarda bu eşleşmede kurduğu üstünlüğü ortaya koyuyor.