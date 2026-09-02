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Arsenal - Chelsea biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

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Tickets
Premier Lig
Arsenal
Chelsea

Bu Londra derbisi her zaman nefes kesen anlara sahne olur ve siz de bunu canlı izlemek için Emirates'te olabilirsiniz

Arsenal taraftarı, sezonun ilk Londra derbisi için 6 Eylül Pazar günü Chelsea karşısında evine dönecek takımlarından yine benzer bir performans bekleyecek.

Taraftarlar, son Premier League şampiyonunun Frank Lampard'ın Coventry City'si karşısındaki sezon açılışında 3-0'lık galibiyete uzanışını izledikten sonra Emirates'ten moralli ayrıldı.

Son sezonlarda güç dengesi belirgin şekilde Mikel Arteta'nın ekibi lehine döndü ve Chelsea'nin Arsenal'a karşı son kez üstün geldiği maç için Ağustos 2021'e, yani 12 maç öncesine kadar gitmek gerekiyor.

Chelsea ise bu kez Premier League şampiyonuna sorun çıkarabilmeyi umacak, özellikle de Maxence Lacroix, Marco Palestra, Geovany Quenda ve Morgan Rogers'ın da aralarında bulunduğu dikkat çekici yaz transferlerinin ardından.

Arsenal - Chelsea Premier League maçı ne zaman?

Arsenal - Chelsea maçı, 6 Eylül Pazar günü Kuzey Londra'daki Emirates Stadyumu'nda TSİ 18.30'da başlayacak.

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Premier Lig - Hafta 3
Emirates Stadium

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Arsenal - Chelsea Premier League bileti nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden sezonluk kombinelere ve hospitality paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Küresel çapta çok yüksek talep, karaborsayı önleme yasaları ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreçle dağıtıyor:

  • Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını koruyor ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakıyor.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, çekilişe katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen bir zaman aralığında kayıt yaptırıyor.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükendiğinde, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatı üzerinden satın alabiliyor.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yapılmıyor.
  • İkincil bilet platformları: Son dakika bileti arayan taraftarlar, LiveFootballTickets gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Arsenal - Chelsea Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti; ev sahibi kulübe, oturma konumuna ve maç kategorisine göre büyük ölçüde değişiyor:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunuyor ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişiyor.
  • Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kategorilere ayırıyor (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan karşılaşmalar Kategori A'ya giriyor ve en yüksek liste fiyatlarına sahip oluyor.
  • Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunuyor.
  • Resmi üyelik gerekiyor: Ev sahibi takım biletlerini liste fiyatı üzerinden satın alabilmek için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif ve ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşuyor.

Deplasman bileti fiyatları ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda alınması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlı ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılıyor; genel satışa veya temel üyelik kuralarına neredeyse hiç düşmüyor.

Form durumu

ARS

ARS - Form

BVB
K2-3
COM
K1-1
MCI
K3-0
COV
K3-0
AVL
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
CHE

CHE - Form

JDT
B3-3
RSO
K3-1
FUL
K2-3
LUT
K2-0
BHA
K4-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Son karşılaşmalardaki rekabet karnesi

Kafa Kafaya

ArsenalÇizimChelsea
4
1
0
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
MS
Lig Kupası
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
MS
Lig Kupası
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
MS
Premier Lig
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
MS
8Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5

Takım haberleri ve kadrolar

Arsenal vs Chelsea kadroları

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Diziliş
Chelsea crest
Chelsea
CHE
3-4-2-1
D. RayaD. RayaGabrielGabrielR. CalafioriR. CalafioriB. WhiteB. WhiteE. KonsaE. KonsaB. SakaB. SakaC. TzolisC. TzolisM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyD. RiceD. RiceM. OedegaardM. OedegaardK. HavertzK. HavertzE. MartinezE. MartinezJ. AcheampongJ. AcheampongW. FofanaW. FofanaM. LacroixM. LacroixR. JamesR. JamesP. NetoP. NetoJ. HatoJ. HatoM. RogersM. RogersC. PalmerC. PalmerR. LaviaR. LaviaJ. PedroJ. Pedro
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
Arsenal

İlk 11

Chelsea

Yedekler

Teknik direktör

  • M. Arteta
  • X. Alonso
Arsenal

Sakatlıklar ve Cezalar

Chelsea

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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