Arsenal - Chelsea biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Arsenal taraftarı, sezonun ilk Londra derbisi için 6 Eylül Pazar günü Chelsea karşısında evine dönecek takımlarından yine benzer bir performans bekleyecek.

Taraftarlar, son Premier League şampiyonunun Frank Lampard'ın Coventry City'si karşısındaki sezon açılışında 3-0'lık galibiyete uzanışını izledikten sonra Emirates'ten moralli ayrıldı.

Son sezonlarda güç dengesi belirgin şekilde Mikel Arteta'nın ekibi lehine döndü ve Chelsea'nin Arsenal'a karşı son kez üstün geldiği maç için Ağustos 2021'e, yani 12 maç öncesine kadar gitmek gerekiyor.

Chelsea ise bu kez Premier League şampiyonuna sorun çıkarabilmeyi umacak, özellikle de Maxence Lacroix, Marco Palestra, Geovany Quenda ve Morgan Rogers'ın da aralarında bulunduğu dikkat çekici yaz transferlerinin ardından.

Arsenal - Chelsea Premier League maçı ne zaman?

Arsenal - Chelsea maçı, 6 Eylül Pazar günü Kuzey Londra'daki Emirates Stadyumu'nda TSİ 18.30'da başlayacak.

Arsenal - Chelsea Premier League bileti nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden sezonluk kombinelere ve hospitality paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Küresel çapta çok yüksek talep, karaborsayı önleme yasaları ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreçle dağıtıyor:

Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını koruyor ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakıyor.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, çekilişe katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen bir zaman aralığında kayıt yaptırıyor.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükendiğinde, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatı üzerinden satın alabiliyor.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yapılmıyor.

İkincil bilet platformları: Son dakika bileti arayan taraftarlar, LiveFootballTickets gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Arsenal - Chelsea Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti; ev sahibi kulübe, oturma konumuna ve maç kategorisine göre büyük ölçüde değişiyor:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunuyor ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişiyor.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kategorilere ayırıyor (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan karşılaşmalar Kategori A'ya giriyor ve en yüksek liste fiyatlarına sahip oluyor.

Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunuyor.

Resmi üyelik gerekiyor: Ev sahibi takım biletlerini liste fiyatı üzerinden satın alabilmek için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif ve ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşuyor.

Deplasman bileti fiyatları ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda alınması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlı ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılıyor; genel satışa veya temel üyelik kuralarına neredeyse hiç düşmüyor.

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