Arsenal, Borussia Dortmund'u 24 Kasım 2026 Salı günü Londra'daki Emirates Stadyumu'nda ağırlayacak.

İki takımın son resmî karşılaşmaları, 2014-15 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynandı. Arsenal, Kasım 2014'te Emirates Stadyumu'ndaki maçı 2-0 kazandı. İki kulüp, Ağustos 2026'da bir sezon öncesi hazırlık maçında yeniden karşılaştı. Beş gole sahne olan mücadeleyi Borussia Dortmund 3-2 kazandı.

Arsenal ile Borussia Dortmund arasındaki maçın biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Arsenal-Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Arsenal ile Borussia Dortmund arasındaki maç, 24 Kasım 2026 Salı günü Londra'daki Emirates Stadyumu'nda başlayacak.

Arsenal-Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Arsenal ile Borussia Dortmund arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının biletlerini satın almak için mevcut seçenekler ve kanallar şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Üyeyseniz biletleri doğrudan Arsenal'ın resmî bilet satış platformundan, deplasman tribününe ayrılan biletleri ise Borussia Dortmund'un resmî bilet portalından satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Arsenal-Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Arsenal ile Borussia Dortmund arasındaki Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçının bilet fiyatları, biletin kulüplerin resmî kanallarından mı yoksa ikincil bilet piyasasından mı alındığına göre değişiyor.

1. Kulüplerin resmî kanalları

Standart genel satış biletleri: Tribün katına ve koltuk kategorisine bağlı olarak genellikle 45 € ile 120 € arasında değişiyor. Ancak biletler yalnızca kulüp üyelerine sunuluyor ve kura sonucuna veya biletlerin mevcut olup olmamasına bağlı.

Tribün katına ve koltuk kategorisine bağlı olarak genellikle arasında değişiyor. Ancak biletler yalnızca kulüp üyelerine sunuluyor ve kura sonucuna veya biletlerin mevcut olup olmamasına bağlı. Özel tribün ve ağırlama paketleri: Fiyatlar yaklaşık 345 €'dan başlıyor ve pakete dâhil olan yemek ve salon ayrıcalıklarına göre 1.150 €'yu aşabiliyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Üst tribün ve kale arkası koltukları: Üst tribünden veya kale arkasından görüş sunan koltukların fiyatları yaklaşık 175 € ile 260 €'dan başlıyor.

Üst tribünden veya kale arkasından görüş sunan koltukların fiyatları yaklaşık başlıyor. Yan tribün ve açık piyasadaki premium koltuklar: Fiyatlar talebe bağlı olarak 310 € ile 600 € ve üzerine çıkıyor.

Fiyatlar talebe bağlı olarak çıkıyor. VIP ve özel loca biletlerinin yeniden satışı: İkincil piyasadaki premium ağırlama paketleri ve loca biletlerinin fiyatları çoğunlukla ortalama 800 € ile 1.500 €'nun üzerinde seyrediyor.

Arsenal-Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Arsenal ve Borussia Dortmund'un form durumu

Arsenal, tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünü kazandı, birini kaybetti. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Ondan önce aynı turnuvada Lille'i sahasında 3-0 yendi. Bu süreçteki tek yenilgisini, eylül ayında Premier Lig'de Brighton karşısında 3-0'lık skorla aldı. Arsenal, beş maçta dokuz gol atıp altı gol yedi.

Borussia Dortmund, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FK deplasmanında 2-1 kazandı. Böylece Union Berlin deplasmanındaki 0-0'lık beraberliği ve Bodø/Glimt karşısındaki 1-0'lık yenilgiyi de kapsayan galibiyet hasretini sonlandırdı. Dortmund, bu beş maçta altı gol atıp beş gol yedi.

Arsenal-Borussia Dortmund: Son karşılaşmalar

Bu iki kulübün son resmî karşılaşması, 2014-15 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynandı. Arsenal, Kasım 2014'te Emirates Stadyumu'ndaki maçı 2-0 kazandı. İki takım, Ağustos 2026'da bir sezon öncesi hazırlık maçında da karşılaştı ve Borussia Dortmund 3-2 kazandı. Kayıtlara geçen son beş resmî karşılaşmada Arsenal iki, Dortmund iki galibiyet aldı; bir maç ise berabere bitti.