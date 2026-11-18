Arsenal, 13 Aralık 2026 Pazar günü Londra'daki Emirates Stadyumu'nda AFC Bournemouth'u ağırlayacak.

İki takım, 2025/26 sezonundaki karşılaşmalarda birer galibiyet aldı. Arsenal, Ocak 2026'da Vitality Stadyumu'nda oynanan heyecanlı maçı 3-2 kazandı; Bournemouth ise nisan ayında Emirates Stadyumu'nda 2-1'lik sürpriz bir galibiyetle karşılık verdi. Bu galibiyet, Bournemouth'un Mayıs 2025'te aynı statta aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından Emirates'teki üst üste ikinci Premier Lig zaferi oldu.

Arsenal-AFC Bournemouth maçına nereden ve ne kadara bilet alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Arsenal-AFC Bournemouth Premier Lig maçı ne zaman başlayacak?

Arsenal-AFC Bournemouth maçı, 13 Aralık 2026 Pazar günü Londra'daki Emirates Stadyumu'nda oynanacak.

Arsenal-AFC Bournemouth Premier Lig maçına nasıl bilet alınır?

Arsenal-AFC Bournemouth Premier Lig maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Arsenal üyeliği ve resmî bilet değişim platformu: B kategorisindeki bu maç için üyelere yönelik ilk bilet kurası Ekim 2026'da sona ermiş olsa da Arsenal'ın Red ve Silver üyeleri, standart giriş biletlerini kulübün resmî bilet değişim platformundan alabilir.

B kategorisindeki bu maç için üyelere yönelik ilk bilet kurası Ekim 2026'da sona ermiş olsa da Arsenal'ın Red ve Silver üyeleri, standart giriş biletlerini kulübün resmî bilet değişim platformundan alabilir. AFC Bournemouth deplasman tribünü biletleri: Deplasman taraftarları biletlerini doğrudan AFC Bournemouth'un resmî bilet satış portalından alabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse standart giriş biletleri genellikle StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier Lig maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Arsenal-AFC Bournemouth Premier Lig maçı biletleri ne kadar?

Arsenal-AFC Bournemouth Premier Lig maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Üst kat standart giriş: 44,8 ila 84 sterlin.

44,8 ila 84 sterlin. Alt kat standart giriş: 44,8 ila 65,5 sterlin.

44,8 ila 65,5 sterlin. Aile tribünü (alt kat): 44,8 sterlin.

44,8 sterlin. Deplasman taraftarı biletleri: En fazla 30 sterlin.

En fazla 30 sterlin. Kulübün resmî ağırlama paketleri: 499 ila 1.750+ sterlin.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Kale arkası üst kat: 118 ila 252+ sterlin.

118 ila 252+ sterlin. Yan tribün üst kat: 217 ila 350+ sterlin.

217 ila 350+ sterlin. Kale arkası alt kat: 263 ila 400+ sterlin.

263 ila 400+ sterlin. Yan tribün alt kat: 340 ila 800+ sterlin.

340 ila 800+ sterlin. Ağırlama paketleri ve kulüp katı biletlerinin yeniden satışı: 238 ila 1.500+ sterlin.

238 ila 1.500+ sterlin. Deplasman tribünü biletlerinin yeniden satışı: 937 ila 1.179+ sterlin.

Arsenal-AFC Bournemouth Premier Lig maçı: Bilmeniz gerekenler

Arsenal ve AFC Bournemouth'un form durumu

Arsenal, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazanarak bu karşılaşmaya çıkacak. Puan kaybettiği tek maç, Fleetwood Town ile Carabao Cup'ta 1-1 berabere kaldığı mücadeleydi. Son maçında Premier Lig'de Hull City'yi 1-0 yenen Arsenal, Liverpool deplasmanından da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Arsenal, bu beş maçta beş gol atıp üç gol yedi.

Bournemouth ise son beş maçının tamamını kazanarak bu eşleşmeye daha formda olan taraf olarak geliyor. Premier Lig'deki son maçında Ipswich Town deplasmanında 2-1 kazanan Bournemouth, Manchester United'ı da deplasmanda 3-0 yendi. Rose'un takımı bu beş maçta dokuz gol atarken yalnızca iki gol yedi.

Arsenal-AFC Bournemouth: Son karşılaşmalar

İki takım arasındaki son karşılaşma Nisan 2026'da oynandı ve Bournemouth, Emirates Stadyumu'ndaki Premier Lig maçını 2-1 kazandı. Arsenal ise bundan önce, Ocak 2026'da Bournemouth deplasmanında 3-2 galip geldi. Sezon öncesi oynanan bir hazırlık maçının da dâhil olduğu iki kulüp arasındaki kayıtlara geçmiş son beş karşılaşmada Bournemouth iki, Arsenal bir galibiyet aldı; bir maç da berabere bitti.