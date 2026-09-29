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Arjantin - Benin biletleri nasıl alınır: Hazırlık maçı fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Arjantin
Benin
L. Messi

Arjantin, Hazırlık maçında Benin ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

Dünya şampiyonu Arjantin, 6 Ekim 2026'da Buenos Aires'teki ikonik Estadio Mas Monumental'da tarihi bir uluslararası maçta Benin'i ağırlayacak.

The Last Tango adı verilen bu duygusal karşılaşma, Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı formasıyla son uluslararası maçına çıkacağı anlamına geliyor ve olağanüstü kariyerini taçlandırıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler bu tarihi vedaya tanıklık etmek için sabırsızlanırken, GOAL bilet bulunabilirliği, fiyatlar ve koltuklarınızı hemen nasıl alabileceğiniz konusunda ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahip.

Arjantin - Benin hazırlık maçı ne zaman başlayacak?

Arjantin - Benin biletleri nereden alınır?

Estadio Mas Monumental'da oynanacak Arjantin - Benin maçının resmi biletleri, Arjantin Futbol Federasyonu'nun resmi birincil satış platformu olan DeporTick üzerinden satışa sunuldu. Biletleri resmi fiyatlarıyla almak isteyen taraftarların, satın alma işlemini tamamlayabilmek için DeporTick'te bir hesap oluşturması gerekiyor. Ancak bu maç Messi'nin son uluslararası karşılaşması olduğu için resmi kontenjanlar hızla tükendi.

İlk satış döneminde bilet alamadıysanız, resmi sitedeki ilanlar tükenmişse StubHub başvurabileceğiniz adres.

Arjantin - Benin biletleri ne kadar?

DeporTick'teki resmi bilet fiyatları, popüler ayakta genel giriş bölümleri için 60 ABD dolarından başlıyor. Üst kat tribün koltukları yaklaşık 120 ABD dolarından başlarken, alt katın premium koltukları stadyumdaki bölüme göre 320 ABD dolarına kadar çıkıyor.

Resmi seçenekler artık mevcut değilse, resmi sitedeki ilanlar tükenmişse StubHub başvurabileceğiniz adres. ccasion canlı.

İşte başlangıç fiyatlarının kısa bir özeti:

  • Popüler genel giriş (resmi): 60 ABD dolarından başlıyor
  • Platea Alta üst kat (resmi): 120 ABD dolarından başlıyor
  • Platea Media & alt kat (resmi): 210 ABD doları ile 320 ABD doları arası
  • İkincil piyasa genel giriş (StubHub): 78 ABD dolarından başlıyor

Arjantin - Benin hazırlık maçı: Bilmeniz gereken her şey

Arjantin - Benin form durumu

Arjantin son beş maçının dördünü kazandı, tek yenilgisini ise 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı aldı. O final öncesindeki son galibiyeti, yarı finalde İngiltere'ye karşı 1-2'lik sonuçla geldi. Arjantin bu beş maçta 10 gol attı ve altı gol yedi. Daha önceki turlarda İsviçre'yi 3-1 mağlup etti, Mısır ile Cabo Verde'yi ise 3-2'lik skorlarla geçti ve fileleri bulma konusundaki istikrarlı becerisini gösterdi.

Benin son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Burkina Faso ile 1-1 berabere kaldı. Haziran ayında oynanan bir hazırlık maçında Togo'ya 5-1 gibi ağır bir skorla kaybetti, ancak yılın başlarında Gine ve Liberya'ya karşı galibiyetler de elde etti.

ARG

ARG - Form

CPV
K3-2
EGY
K3-2
SUI
K3-1
ENG
K1-2
ESP
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
BEN

BEN - Form

LIB
K0-1
GUI
K1-0
NER
B1-1
TOG
K5-1
BUR
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Arjantin - Benin: Son ikili rekabet kaydı

Bu maç için Arjantin ile Benin arasında herhangi bir ikili rekabet verisi mevcut değil. Maçın başlama vuruşu öncesinde kayıtlar erişilebilir hale gelirse ek tarihsel bağlam güncellenecektir.


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