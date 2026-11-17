Ararat Armenia, 10 Aralık 2026 Perşembe günü NEC Nijmegen'i Erivan'daki Vazgen Sargsyan Cumhuriyet Stadyumu'nda ağırlayacak.

Ararat-Armenia ile NEC Nijmegen daha önce resmî bir maçta karşılaşmadı. Bu UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, iki kulüp arasındaki ilk karşılaşma olacak. Vazgen Sargsyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak bu maç, turnuvada kritik puanlar almak isteyen iki kulüp için de yeni bir sayfa açacak.

Ararat Armenia - NEC Nijmegen maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Ararat Armenia - NEC Nijmegen Avrupa Ligi maçı ne zaman?

Ararat Armenia - NEC Nijmegen maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Erivan'daki Vazgen Sargsyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak.

Ligi Europa - Hafta 6 10 Ara 2026 - 12:45 Republican Stadium - Vazgen Sargsyan

Ararat Armenia - NEC Nijmegen Avrupa Ligi biletleri nasıl alınır?

Ararat Armenia - NEC Nijmegen Avrupa Ligi maçı için mevcut bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: İç saha maçına ilişkin bilgi edinmek, doğrudan bilet satışlarını ve biletlerin mevcut olup olmadığını öğrenmek için Ararat-Armenia'nın resmî kulüp sitesine ve gişe kanallarına bakabilirsiniz.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Avrupa Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Ararat Armenia - NEC Nijmegen Avrupa Ligi biletleri ne kadar?

Ararat Armenia - NEC Nijmegen Avrupa Ligi maçının bilet fiyatlarına ilişkin ayrıntılar şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

İlk satış fiyatından biletler: Standart oturma kategorilerinde fiyatlar, tribün katına ve stadyumdaki bölüme bağlı olarak genellikle yaklaşık 14 avrodan başlar.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeler:

Üst kat / Uzun kenar üst kat: Fiyatlar genellikle yaklaşık 295 ila 340 avrodan başlar.

Fiyatlar genellikle yaklaşık başlar. Alt kat / Uzun kenar alt kat: Fiyatlar yaklaşık 390 ila 530 avro arasında değişir.

Ararat Armenia - NEC Nijmegen Avrupa Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Ararat Armenia ve NEC Nijmegen'in form durumu

Ararat Armenia'nın son beş maçında iki galibiyet ve iki mağlubiyet bulunuyor; beraberliği yok ve bir maçının sonucu henüz kesinleşmedi. Son maçında Avrupa Ligi'nde Torreense'ye 3-2 yenildi. Daha önce de bu sezon AZ Alkmaar'a 0-4 mağlup oldu. Olumlu tarafta ise Ermenistan Premier Ligi'nde, Gandzasar karşısında aldığı 3-0'lık ve FC Noah karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetler de dâhil olmak üzere üç galibiyet elde etti.

NEC Nijmegen, son beş maçında üç galibiyet, bir mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. Son olarak Eredivisie'de FC Utrecht'i deplasmanda 2-3 yendi. Ondan önce de Avrupa Ligi'nde Omonia Nicosia'yı 3-1 mağlup etti. Bu süreçteki tek yenilgisini Eredivisie'de SC Heerenveen karşısında 1-0'lık skorla aldı.

Ararat Armenia - NEC Nijmegen: Önceki karşılaşmalar

Ararat Armenia ile NEC Nijmegen arasında yakın dönemde oynanmış maçlara ilişkin bir karşılaşma verisi bulunmuyor.