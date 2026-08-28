Angers, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü Angers'deki Stade Raymond Kopa'da Troyes ile karşı karşıya gelecek.

Her iki takım da lig tablosunda kritik puanları alabilmek için sezonun başında ivme yakalamayı hedefleyecek. İki ekibin Nisan 2024'teki bir önceki resmi karşılaşmasında Angers, Troyes'i 2-1 mağlup etmişti.

GOAL, Angers - Troyes maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere sizler için derledi.

Angers - Troyes Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Angers - Troyes karşılaşması, Angers'deki Stade Raymond Kopa'da oynanacak. Bu Ligue 1 maç haftasındaki mücadelenin başlama saati planlandı.

1. Lig - Hafta 5 19 Eyl 2026 - 14:45 Stade Raymond Kopa

Angers - Troyes Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

19 Eylül 2026'daki Angers SCO - ESTAC Troyes maçı için bilet satın almak istiyorsanız, bunu aşağıdaki temel seçenekler üzerinden yapabilirsiniz:

Resmi Angers SCO Bilet Ofisi: Angers, maça Stade Raymond Kopa'da ev sahipliği yapacağı için en güvenli ve en doğrudan seçenek, resmi Angers SCO online bilet portalı (billetterie.angers-sco.fr) üzerinden satın almak. Stadın resmi gişeleri: Uygunluğa bağlı olarak, biletler maç günü öncesinde doğrudan Stade Raymond Kopa gişelerinde de satışa sunulabilir. İkincil bilet pazar yerleri: Resmi kontenjan tükenirse, StubHub gibi bilet toplayıcıları ve yeniden satış platformlarında da mevcut biletler listelenir.

Angers - Troyes Ligue 1 biletleri ne kadar?

Stade Raymond Kopa'da oynanacak yaklaşan Angers SCO - ESTAC Troyes maçı için bilet fiyatları, genellikle onları resmi satış fiyatı üzerinden mi yoksa ikincil pazar yerleri aracılığıyla mı satın aldığınıza bağlı olarak değişiklik gösterir.

Resmi bilet ofisi (yüz değeri): Angers'deki Ligue 1 maçları için standart tek maç biletleri, normal oturma kategorilerinde genel olarak 15 € ile 65 € arasında değişir (örneğin kale arkalarındaki Tribune Coubertin veya Tribune Colombier'den merkezi Tribune Saint-Léonard ya da Tribune Jean-Bouin'e kadar).

İkincil pazar yerleri ve yeniden satış: StubHub gibi yeniden satış ve bilet platformlarında giriş seviyesi biletler yaklaşık 35 € ila 40 € bandından başlarken, standart oturma kategorilerindeki ortalama bilet fiyatı, görüş açısı ve talebe bağlı olarak 80 € ile 90 € civarında seyrediyor.

VIP ve hospitality paketleri: Premium maç günü hospitality seçenekleri, bilet başına genellikle 80 € ila 180 €+ seviyesinden başlar (örneğin Salon Colombier gibi özel salonlara erişim veya VIP koltuklar).

Angers - Troyes Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Angers - Troyes form durumu

Angers, son beş maçının ikisini kazandı ve ikisini kaybetti, bir sonuç da resmi bir karşılaşmadan geldi. Takımın son maçı, 23 Ağustos'ta Lille karşısında alınan 0-2'lik Ligue 1 yenilgisi oldu. Sezon öncesinde Paris FC'yi 3-2 ve Lorient'i 2-1 mağlup eden ekip, Le Mans'a ise 2-3 kaybetti. Ayrıca hazırlık maçları programına Creteil karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle başladı. Bu beş maçta Angers dokuz gol attı ve dokuz gol yedi.

Troyes ise son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Takımın son maçı, 22 Ağustos'ta Paris FC ile 0-0 berabere kaldığı Ligue 1 karşılaşmasıydı. Bundan önce sezon öncesinde hem Panetolikos hem de Auxerre ile 1-1 berabere kalan Troyes, GOAL FC'yi 5-2 mağlup etti ve Grenoble karşısında 3-0 kazandı. Troyes, bu beş maçlık süreçte iki maçta gol yemeden toplam dokuz gol attı ve iki gol yedi.

Angers - Troyes: Yakın dönem rekabet karnesi

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma 20 Nisan 2024'te oynandı ve Angers, Stade Raymond Kopa'daki Ligue 2 maçında Troyes'i 2-1 mağlup etti. Ondan önce Troyes, Aralık 2023'te Angers'yi ağırladı ve 1-4 kaybetti. İki takım arasındaki son beş maçta Angers üç kez kazanırken Troyes bir galibiyet aldı, bir maç da berabere bitti. Bu karşılaşmalarda Angers 10, Troyes ise yedi gol attı.