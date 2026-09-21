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Angers - Troyes biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Angers
Troyes
1. Lig

Angers, Ligue 1'de Troyes ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

Angers, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü Angers'teki Stade Raymond Kopa'da Troyes ile karşı karşıya gelecek.

Her iki takım da lig tablosunda kritik puanlar almak için sezonun başında ivme yakalamayı hedefleyecek. Tarafların Nisan 2024'teki son rekabetçi karşılaşmasında Angers, Troyes'yi 2-1 mağlup etmişti.

GOAL, Angers - Troyes maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve fiyatlarını sizler için derledi.

Angers - Troyes Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Angers - Troyes mücadelesi, Angers'teki Stade Raymond Kopa'da oynanacak ve bu Ligue 1 maç haftası için başlama saati planlandı.

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1. Lig - Hafta 5
Stade Raymond Kopa

Angers - Troyes Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

19 Eylül 2026'daki Angers SCO - ESTAC Troyes maçı için bilet satın almak istiyorsanız, aşağıdaki temel seçenekleri kullanabilirsiniz:

  1. Resmî Angers SCO bilet gişesi: Maça Angers, Stade Raymond Kopa'da ev sahipliği yaptığı için en güvenli ve en doğrudan seçenek, Angers SCO'nun resmî online bilet satış portalı (billetterie.angers-sco.fr) üzerinden satın almak.
  2. Stadın resmî bilet gişeleri: Uygunluğa bağlı olarak, biletler maç günü öncesinde doğrudan Stade Raymond Kopa'daki bilet gişelerinde de satışa çıkabilir.
  3. İkincil bilet pazarları: Resmî koltuklar tükenirse, StubHub gibi bilet toplayıcıları ve yeniden satış platformlarında da mevcut biletler listelenir.

Angers - Troyes Ligue 1 biletleri ne kadar?

Stade Raymond Kopa'da oynanacak yaklaşan Angers SCO - ESTAC Troyes maçı için bilet fiyatları, genellikle biletleri resmî yüz değeri üzerinden mi yoksa ikincil pazar yerleri üzerinden mi aldığınıza bağlı olarak değişir.  

  • Resmî bilet gişesi (yüz değeri): Angers'teki Ligue 1 maçları için standart tek maçlık biletler, normal oturma kategorilerinde genellikle 15 € ile 65 € arasında değişir. Buna, kale arkalarındaki Tribune Coubertin veya Tribune Colombier gibi tribünlerden merkezdeki Tribune Saint-Léonard ya da Tribune Jean-Bouin'e kadar olan bölümler dahildir.  
  • İkincil pazar yerleri ve yeniden satış: StubHub gibi yeniden satış ve bilet platformlarında giriş seviyesi biletler yaklaşık 35 € ila 40 € seviyesinden başlar. Manzara ve talebe bağlı olarak standart oturma kategorilerindeki ortalama bilet fiyatı ise 80 € ila 90 € civarındadır.
  • VIP ve hospitality paketleri: Premium maç günü hospitality seçenekleri, kişi başı bilette genellikle 80 € ila 180 €+ seviyesinden başlar. Buna Salon Colombier gibi özel salonlara erişim veya VIP oturma alanları gibi seçenekler dahildir.  

Angers - Troyes Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Angers - Troyes form durumu

Angers, son beş maçında iki galibiyet ve iki mağlubiyet aldı; bu sonuçlardan biri rekabetçi bir karşılaşmadan geldi. Takımın son maçı, 23 Ağustos'ta Lille'e karşı Ligue 1'de alınan 0-2'lik yenilgiydi. Hazırlık döneminde Paris FC'yi 3-2, Lorient'i ise 2-1 mağlup ederken, Le Mans'ya 2-3 kaybetti. Ayrıca hazırlık maçları programına Creteil karşısında 2-1'lik galibiyetle başladı. Bu beş maçta Angers dokuz gol attı ve dokuz gol yedi.

Troyes, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son karşılaşması, 22 Ağustos'ta Paris FC ile Ligue 1'de oynadığı 0-0'lık beraberlikti. Öncesinde hazırlık döneminde hem Panetolikos hem de Auxerre ile 1-1 berabere kaldı, GOAL FC'yi 5-2 yendi ve Grenoble'ı 3-0 mağlup etti. Troyes, bu beş maçlık seride iki gol yemeden toplam dokuz gol attı ve iki gol yedi.

SCO

SCO - Form

PAR
K3-2
LIL
K0-2
AJA
K1-3
REN
K1-2
LEH
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
TRO

TRO - Form

PAT
B1-1
PAR
B0-0
FCL
K1-2
STR
K2-6
LIL
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Angers - Troyes: Son kafa kafaya maçlar

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma 20 Nisan 2024'te oynandı ve Angers, Stade Raymond Kopa'daki Ligue 2 maçında Troyes'yi 2-1 mağlup etti. Bundan önce Troyes, Aralık 2023'te Angers'i ağırlamış ve 1-4 kaybetmişti. Son beş kafa kafaya maçta Angers üç kez kazanırken Troyes bir galibiyet aldı, bir maç da berabere bitti. Bu karşılaşmalarda Angers 10, Troyes ise yedi gol attı.

Kafa Kafaya

AngersÇizimTroyes
4
0
1
2. Lig
Angers badge
Angers
SCO
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
MS
2. Lig
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Angers badge
Angers
SCO
4
MS
1. Lig
Angers badge
Angers
SCO
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
MS
1. Lig
Troyes badge
Troyes
TRO
3
Angers badge
Angers
SCO
1
MS
1. Lig
Angers badge
Angers
SCO
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
MS
11Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti5/5
Her iki takım da gol attı5/5

Angers - Troyes puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
541083+513
K
B
K
K
K
2
LyonLyonOL
5320102+811
K
B
K
B
K
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
K
B
K
K
B
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
K
K
B
K
5
RennesRennesREN
531189-110
K
K
K
K
B
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
K
K
K
B
B
7
AngersAngersSCO
521265+17
K
B
K
K
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
B
K
K
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
K
B
B
K
B
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
K
K
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
K
B
B
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
B
K
K
B
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
K
B
K
B
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
K
K
B
K
B
15
LensLensRCL
51139904
K
B
K
K
K
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
K
B
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
B
K
B
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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