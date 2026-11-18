Angers, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Strasbourg'u Angers'deki Stade Raymond Kopa'da ağırlayacak.

İki takım arasındaki genel rekabet dengeli olsa da son maçlar heyecan doluydu. Strasbourg'un Ekim 2025'te evinde aldığı 5-0'lık farklı galibiyet bunların başında geliyor. Angers ise Mayıs 2026'daki son karşılaşmada direnç gösterdi. Julio Enciso'nun penaltı golüyle geriye düşen takım, Goduine Koyalipou'nun ikinci yarıdaki beraberlik golüyle Angers'de 1-1'lik sonucu elde etti.

Angers-Strasbourg maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Angers-Strasbourg Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Angers-Strasbourg maçı, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Angers'deki Stade Raymond Kopa'da başlayacak.

Angers-Strasbourg Ligue 1 maçı biletleri nasıl alınır?

Angers-Strasbourg Ligue 1 maçı için bilet alabileceğiniz seçenekler ve yöntemler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Stade Raymond Kopa'daki ev sahibi tribünlerinden bilet almak için Angers SCO'nun resmî bilet satış sitesini (billetterie.angers-sco.fr), deplasman taraftarlarına ayrılan bölümde oturmak içinse RC Strasbourg Alsace'ın resmî bilet satış portalını kullanabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Angers-Strasbourg Ligue 1 maçı biletleri ne kadar?

Yaklaşan Angers-Strasbourg Ligue 1 maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kale arkası tribünleri (kısa kenar / Tribune Copain veya Poutet): Fiyatlar genellikle 15 ila 25 avro arasında.

Fiyatlar genellikle arasında. Yan veya orta tribünler (uzun kenar / Tribune Saint-Léonard veya Jean Bouin): Fiyatlar genellikle 30 ila 60 avro arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. VIP ve ağırlama paketleri: Fiyatlar genellikle 120 avrodan başlayıp 250 avronun üzerine çıkıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

En uygun fiyatlı veya kısa kenar biletleri: Fiyatlar genellikle 28 ila 35 avro civarından başlıyor.

Fiyatlar genellikle civarından başlıyor. Standart orta bölüm ve uzun kenar biletleri: Fiyatlar sıklıkla 50 ila 90 avro arasında listeleniyor.

Fiyatlar sıklıkla arasında listeleniyor. Üst düzey veya yüksek talep gören koltuklar: Fiyatlar 100 ila 140 avro ve üzerine çıkabiliyor.

Angers-Strasbourg Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Angers ve Strasbourg'un form durumu

Angers, son beş Ligue 1 maçında galibiyet alamadı; bir beraberlik ve dört mağlubiyet yaşadı. Son maçında 8 Kasım'da Nice'e 2-0 yenildi. Bu süreçte Brest karşısında da 5-1'lik bir mağlubiyet aldı. Lorient ile golsüz berabere kaldığı maç, bu beş karşılaşmada aldığı tek puanı getirdi. Angers bu dönemde üç gol atıp dokuz gol yedi.

Strasbourg, son beş Ligue 1 maçında bir galibiyet ve dört mağlubiyet aldı; hiç berabere kalmadı. Son maçında 6 Kasım'da Toulouse'a 3-1 yenildi. Bundan önce, 1 Kasım'da evinde Auxerre'i 5-1 mağlup etmişti. Bu beş maçlık süreçte Rennes, Paris Saint-Germain ve Nice'e de yenildi. Strasbourg bu karşılaşmalarda on gol atıp dokuz gol yedi.

Angers-Strasbourg: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 10 Mayıs 2026'da karşılaştı. Stade Raymond Kopa'daki Ligue 1 maçı 1-1 berabere bitti. Bundan önce Strasbourg, Ekim 2025'te evinde oynanan karşılaşmayı 5-0 kazandı. İki takım arasındaki son beş maçta Strasbourg ve Angers ikişer galibiyet aldı, bir karşılaşma berabere bitti. Bu maçlarda toplam 11 gol atıldı.