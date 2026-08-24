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1. Lig
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Stade Raymond Kopa
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Angers - Rennes maçının biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Angers
Rennes
1. Lig

Angers, Ligue 1'de Rennes'i ağırlıyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Angers, 6 Eylül 2026 Pazar günü Angers'deki Stade Raymond Kopa'da Rennes'i konuk edecek.

Rennes, bu eşleşmede tarihsel olarak belirgin bir üstünlüğe sahip. Angers'in 3 galibiyetine ve 6 beraberliğe karşılık 18 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki Nisan 2026'daki son resmi karşılaşma da Rennes'in 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

GOAL, Angers - Rennes maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil olmak üzere sizin için derledi.

Angers - Rennes Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Angers - Rennes maçı, Angers'deki Stade Raymond Kopa'da oynanacak. Resmi yayın bilgisi ise henüz açıklanmadı.

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1. Lig - Hafta 3
Stade Raymond Kopa

Angers - Rennes Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

6 Eylül 2026'daki Angers SCO - Stade Rennais F.C. Ligue 1 maçı için bilet satın almak adına şu genel adımları izleyin:

Resmi doğrudan kanallar (birincil pazar)

  • Angers SCO resmi bilet satış portalı: Ev sahibi kulübün resmi çevrim içi bilet satış ofisi, biletleri nominal değeriyle satın almak için en güvenli ve en güvenilir yerdir. Biletler genellikle maç tarihinden birkaç hafta önce genel satışa çıkar.
  • Stade Raymond Kopa gişesi: Biletler, müsaitlik durumuna bağlı olarak Angers'deki stat gişesinden de doğrudan satın alınabilir.
  • Deplasman taraftarı bölümü: Rennes'i destekleyen ve deplasman tribününde oturmak isteyen taraftarların, biletlerini genel olarak doğrudan resmi Stade Rennais biletleme sistemi üzerinden veya tanınan deplasman taraftar kulüpleri aracılığıyla satın alması gerekir.

İkincil bilet platformları

  • Resmi kontenjanların tükenmesi halinde biletler, StubHub gibi bilet pazar yeri platformlarında sıkça bulunabilir. İkincil satıcılardan alışveriş yapmadan önce daima alıcı garantilerini ve platform şartlarını kontrol edin.

Angers - Rennes Ligue 1 biletleri ne kadar?

Stade Raymond Kopa'daki Angers SCO - Stade Rennais maçı için bilet fiyatları; platforma, oturma kategorisine ve satın alma kanalına göre değişiklik gösterir:

  • Resmi birincil satışlar: Doğrudan Angers SCO bilet portalı üzerinden satılan nominal değerli biletler, standart kale arkası veya ayakta izleme bölümleri için genellikle £15 ila £25 (€18–€30) seviyesinden başlar ve orta yan tribün görüşleri için £40 ila £65 (€48–€78) seviyesine kadar çıkar.
  • İkincil piyasa ilanları:StubHub gibi yeniden satış platformlarında giriş seviyesi biletler yaklaşık £33 ila £35 (~$44) seviyesinden başlarken, ortalama bilet fiyatları koltuk talebi ve konumuna bağlı olarak £80 ile £85 (~$107) arasında değişir.
  • Hospitallity & VIP biletleri: Premium koltuklar ve maç günü hospitality paketleri yaklaşık £90 ila £95+ (~$117+) seviyesinden başlar.

Angers - Rennes Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Angers - Rennes form durumu

Angers, sezon öncesindeki beş hazırlık maçında dört galibiyet ve bir yenilgi aldı; 12 gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında 15 Ağustos'ta Paris FC'yi 3-2 mağlup etti, ayın daha erken bölümünde ise Lorient'i 2-1 yendi. Bu süreçteki tek yenilgisi, ağustos ayının başında Le Mans karşısında aldığı 3-2'lik mağlubiyet oldu.

Rennes ise son beş hazırlık maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı; dokuz gol atıp 10 gol yedi. Son maçını 15 Ağustos'ta Sunderland'a 2-1 kaybetti. Aynı hafta içinde Brentford'a 4-2 ve Brentford Academy'ye 2-1 yenildi. Bu dönemdeki tek galibiyeti, temmuz sonlarında Club Brugge karşısında aldığı 2-1'lik sonuç oldu.

SCO

SCO - Form

LEM
K2-3
FCL
K2-1
PAR
K3-2
LIL
K0-2
AJA
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
REN

REN - Form

BRE
K2-4
BRA
K1-2
SUN
K2-1
PSG
B2-2
LEM
K3-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/12
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Angers - Rennes: Son kafa kafaya eşleşme kaydı

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 11 Nisan 2026'da oynandı ve Rennes, Ligue 1'de Angers'i 2-1 mağlup etti. Bundan önce kulüpler, Ağustos 2025'te Angers'in Rennes'i ağırladığı maçta 1-1 berabere kalmıştı. Kayda geçen son beş karşılaşmada Rennes daha güçlü tabloya sahip; üç galibiyet alırken Angers bir kez kazandı ve bir maç da eşitlikle bitti.

Kafa Kafaya

AngersÇizimRennes
0
1
4
1. Lig
Rennes badge
Rennes
REN
2
Angers badge
Angers
SCO
1
MS
1. Lig
Angers badge
Angers
SCO
1
Rennes badge
Rennes
REN
1
MS
1. Lig
Angers badge
Angers
SCO
0
Rennes badge
Rennes
REN
3
MS
1. Lig
Rennes badge
Rennes
REN
2
Angers badge
Angers
SCO
0
MS
Club Friendlies
Rennes badge
Rennes
REN
2
Angers badge
Angers
SCO
1
MS
3Attığı Gol10
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

Angers - Rennes puan durumu

Güncel Ligue 1 puan durumunda Angers 10. sırada, Rennes ise 15. sırada yer alıyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
541083+513
K
B
K
K
K
2
LyonLyonOL
5320102+811
K
B
K
B
K
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
K
B
K
K
B
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
K
K
B
K
5
RennesRennesREN
531189-110
K
K
K
K
B
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
K
K
K
B
B
7
AngersAngersSCO
521265+17
K
B
K
K
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
B
K
K
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
K
B
B
K
B
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
K
K
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
K
B
B
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
B
K
K
B
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
K
B
K
B
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
K
K
B
K
B
15
LensLensRCL
51139904
K
B
K
K
K
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
K
B
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
B
K
B
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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