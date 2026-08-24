Angers, 6 Eylül 2026 Pazar günü Angers'deki Stade Raymond Kopa'da Rennes'i konuk edecek.
Rennes, bu eşleşmede tarihsel olarak belirgin bir üstünlüğe sahip. Angers'in 3 galibiyetine ve 6 beraberliğe karşılık 18 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki Nisan 2026'daki son resmi karşılaşma da Rennes'in 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
GOAL, Angers - Rennes maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil olmak üzere sizin için derledi.
Angers - Rennes Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?
Angers - Rennes maçı, Angers'deki Stade Raymond Kopa'da oynanacak. Resmi yayın bilgisi ise henüz açıklanmadı.
Angers - Rennes Ligue 1 biletleri nasıl alınır?
6 Eylül 2026'daki Angers SCO - Stade Rennais F.C. Ligue 1 maçı için bilet satın almak adına şu genel adımları izleyin:
Resmi doğrudan kanallar (birincil pazar)
- Angers SCO resmi bilet satış portalı: Ev sahibi kulübün resmi çevrim içi bilet satış ofisi, biletleri nominal değeriyle satın almak için en güvenli ve en güvenilir yerdir. Biletler genellikle maç tarihinden birkaç hafta önce genel satışa çıkar.
- Stade Raymond Kopa gişesi: Biletler, müsaitlik durumuna bağlı olarak Angers'deki stat gişesinden de doğrudan satın alınabilir.
- Deplasman taraftarı bölümü: Rennes'i destekleyen ve deplasman tribününde oturmak isteyen taraftarların, biletlerini genel olarak doğrudan resmi Stade Rennais biletleme sistemi üzerinden veya tanınan deplasman taraftar kulüpleri aracılığıyla satın alması gerekir.
İkincil bilet platformları
- Resmi kontenjanların tükenmesi halinde biletler, StubHub gibi bilet pazar yeri platformlarında sıkça bulunabilir. İkincil satıcılardan alışveriş yapmadan önce daima alıcı garantilerini ve platform şartlarını kontrol edin.
Angers - Rennes Ligue 1 biletleri ne kadar?
Stade Raymond Kopa'daki Angers SCO - Stade Rennais maçı için bilet fiyatları; platforma, oturma kategorisine ve satın alma kanalına göre değişiklik gösterir:
- Resmi birincil satışlar: Doğrudan Angers SCO bilet portalı üzerinden satılan nominal değerli biletler, standart kale arkası veya ayakta izleme bölümleri için genellikle £15 ila £25 (€18–€30) seviyesinden başlar ve orta yan tribün görüşleri için £40 ila £65 (€48–€78) seviyesine kadar çıkar.
- İkincil piyasa ilanları:StubHub gibi yeniden satış platformlarında giriş seviyesi biletler yaklaşık £33 ila £35 (~$44) seviyesinden başlarken, ortalama bilet fiyatları koltuk talebi ve konumuna bağlı olarak £80 ile £85 (~$107) arasında değişir.
- Hospitallity & VIP biletleri: Premium koltuklar ve maç günü hospitality paketleri yaklaşık £90 ila £95+ (~$117+) seviyesinden başlar.
Angers - Rennes Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey
Angers - Rennes form durumu
Angers, sezon öncesindeki beş hazırlık maçında dört galibiyet ve bir yenilgi aldı; 12 gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında 15 Ağustos'ta Paris FC'yi 3-2 mağlup etti, ayın daha erken bölümünde ise Lorient'i 2-1 yendi. Bu süreçteki tek yenilgisi, ağustos ayının başında Le Mans karşısında aldığı 3-2'lik mağlubiyet oldu.
Rennes ise son beş hazırlık maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı; dokuz gol atıp 10 gol yedi. Son maçını 15 Ağustos'ta Sunderland'a 2-1 kaybetti. Aynı hafta içinde Brentford'a 4-2 ve Brentford Academy'ye 2-1 yenildi. Bu dönemdeki tek galibiyeti, temmuz sonlarında Club Brugge karşısında aldığı 2-1'lik sonuç oldu.
Angers - Rennes: Son kafa kafaya eşleşme kaydı
Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 11 Nisan 2026'da oynandı ve Rennes, Ligue 1'de Angers'i 2-1 mağlup etti. Bundan önce kulüpler, Ağustos 2025'te Angers'in Rennes'i ağırladığı maçta 1-1 berabere kalmıştı. Kayda geçen son beş karşılaşmada Rennes daha güçlü tabloya sahip; üç galibiyet alırken Angers bir kez kazandı ve bir maç da eşitlikle bitti.
Kafa Kafaya
Angers - Rennes puan durumu
Güncel Ligue 1 puan durumunda Angers 10. sırada, Rennes ise 15. sırada yer alıyor.
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