Angers, 6 Eylül 2026 Pazar günü Angers'deki Stade Raymond Kopa'da Rennes'i konuk edecek.

Rennes, bu eşleşmede tarihsel olarak belirgin bir üstünlüğe sahip. Angers'in 3 galibiyetine ve 6 beraberliğe karşılık 18 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki Nisan 2026'daki son resmi karşılaşma da Rennes'in 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

GOAL, Angers - Rennes maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil olmak üzere sizin için derledi.

Angers - Rennes Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Angers - Rennes maçı, Angers'deki Stade Raymond Kopa'da oynanacak. Resmi yayın bilgisi ise henüz açıklanmadı.

1. Lig - Hafta 3 6 Eyl 2026 - 11:15 Stade Raymond Kopa

Angers - Rennes Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

6 Eylül 2026'daki Angers SCO - Stade Rennais F.C. Ligue 1 maçı için bilet satın almak adına şu genel adımları izleyin:

Resmi doğrudan kanallar (birincil pazar)

Angers SCO resmi bilet satış portalı: Ev sahibi kulübün resmi çevrim içi bilet satış ofisi, biletleri nominal değeriyle satın almak için en güvenli ve en güvenilir yerdir. Biletler genellikle maç tarihinden birkaç hafta önce genel satışa çıkar.

Stade Raymond Kopa gişesi: Biletler, müsaitlik durumuna bağlı olarak Angers'deki stat gişesinden de doğrudan satın alınabilir.

Deplasman taraftarı bölümü: Rennes'i destekleyen ve deplasman tribününde oturmak isteyen taraftarların, biletlerini genel olarak doğrudan resmi Stade Rennais biletleme sistemi üzerinden veya tanınan deplasman taraftar kulüpleri aracılığıyla satın alması gerekir.

İkincil bilet platformları

Resmi kontenjanların tükenmesi halinde biletler, StubHub gibi bilet pazar yeri platformlarında sıkça bulunabilir. İkincil satıcılardan alışveriş yapmadan önce daima alıcı garantilerini ve platform şartlarını kontrol edin.

Angers - Rennes Ligue 1 biletleri ne kadar?

Stade Raymond Kopa'daki Angers SCO - Stade Rennais maçı için bilet fiyatları; platforma, oturma kategorisine ve satın alma kanalına göre değişiklik gösterir:

Resmi birincil satışlar: Doğrudan Angers SCO bilet portalı üzerinden satılan nominal değerli biletler, standart kale arkası veya ayakta izleme bölümleri için genellikle £15 ila £25 (€18–€30) seviyesinden başlar ve orta yan tribün görüşleri için £40 ila £65 (€48–€78) seviyesine kadar çıkar.

İkincil piyasa ilanları: StubHub gibi yeniden satış platformlarında giriş seviyesi biletler yaklaşık £33 ila £35 (~$44) seviyesinden başlarken, ortalama bilet fiyatları koltuk talebi ve konumuna bağlı olarak £80 ile £85 (~$107) arasında değişir.

Hospitallity & VIP biletleri: Premium koltuklar ve maç günü hospitality paketleri yaklaşık £90 ila £95+ (~$117+) seviyesinden başlar.

Angers - Rennes Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Angers - Rennes form durumu

Angers, sezon öncesindeki beş hazırlık maçında dört galibiyet ve bir yenilgi aldı; 12 gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında 15 Ağustos'ta Paris FC'yi 3-2 mağlup etti, ayın daha erken bölümünde ise Lorient'i 2-1 yendi. Bu süreçteki tek yenilgisi, ağustos ayının başında Le Mans karşısında aldığı 3-2'lik mağlubiyet oldu.

Rennes ise son beş hazırlık maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı; dokuz gol atıp 10 gol yedi. Son maçını 15 Ağustos'ta Sunderland'a 2-1 kaybetti. Aynı hafta içinde Brentford'a 4-2 ve Brentford Academy'ye 2-1 yenildi. Bu dönemdeki tek galibiyeti, temmuz sonlarında Club Brugge karşısında aldığı 2-1'lik sonuç oldu.

Angers - Rennes: Son kafa kafaya eşleşme kaydı

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 11 Nisan 2026'da oynandı ve Rennes, Ligue 1'de Angers'i 2-1 mağlup etti. Bundan önce kulüpler, Ağustos 2025'te Angers'in Rennes'i ağırladığı maçta 1-1 berabere kalmıştı. Kayda geçen son beş karşılaşmada Rennes daha güçlü tabloya sahip; üç galibiyet alırken Angers bir kez kazandı ve bir maç da eşitlikle bitti.

Angers - Rennes puan durumu

Güncel Ligue 1 puan durumunda Angers 10. sırada, Rennes ise 15. sırada yer alıyor.