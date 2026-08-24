Angers, 6 Eylül 2026 Pazar günü Angers'daki Stade Raymond Kopa'da Rennes'i konuk edecek.

Rennes, bu eşleşmede tarihsel olarak net bir üstünlüğe sahip. Angers'ın 3 galibiyetine ve 6 beraberliğe karşılık 18 galibiyet aldı. İki takım arasındaki son resmi karşılaşma ise Nisan 2026'da oynandı ve Rennes'in 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

GOAL, Angers - Rennes maçının biletleriyle ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar tuttuklarını da dahil olmak üzere sizin için derledi.

Angers - Rennes Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Angers - Rennes maçı, Angers'daki Stade Raymond Kopa'da oynanacak. Resmi yayın bilgisi ise henüz açıklanmadı.

1. Lig - Hafta 3 6 Eyl 2026 - 11:15 Stade Raymond Kopa

Angers - Rennes Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

6 Eylül 2026'daki Angers SCO - Stade Rennais F.C. Ligue 1 maçı için bilet almak istiyorsanız, şu genel adımları takip edebilirsiniz:

Resmi doğrudan kanallar (birincil pazar)

Angers SCO resmi bilet satış portalı: Ev sahibi kulübün resmi çevrimiçi bilet satış ofisi, biletleri liste fiyatı üzerinden satın almak için en güvenli ve en güvenilir yerdir. Biletler genellikle maç tarihinden birkaç hafta önce genel satışa çıkar.

Stade Raymond Kopa gişesi: Biletler, müsaitlik durumuna bağlı olarak Angers'daki stat gişesinden de doğrudan satın alınabilir.

Deplasman taraftarı tribünü: Rennes'i destekleyen ve deplasman tribününde oturmak isteyen taraftarların, biletlerini genel olarak doğrudan Stade Rennais'in resmi bilet sistemi üzerinden veya tanınan deplasman taraftar kulüpleri aracılığıyla satın alması gerekir.

İkincil bilet platformları

Resmi kontenjanların tükenmesi halinde, biletler çoğu zaman StubHub gibi bilet pazar yeri platformları üzerinden bulunabiliyor. İkincil satıcılardan satın alma yapmadan önce her zaman alıcı garantilerini ve platform şartlarını kontrol edin.

Angers - Rennes Ligue 1 biletleri ne kadar?

Stade Raymond Kopa'da oynanacak Angers SCO - Stade Rennais maçının bilet fiyatları, platforma, oturma kategorisine ve satın alma kanalına göre değişiklik gösteriyor:

Resmi birincil satışlar: Doğrudan Angers SCO bilet portalı üzerinden satılan liste fiyatlı biletler, standart kale arkası veya ayakta izleme bölümleri için genellikle £15 ila £25 (€18-€30) civarından başlıyor; orta uzun kenar görüşlü yerlerde ise £40 ila £65 'e (€48-€78) kadar çıkıyor.

İkincil piyasa ilanları: StubHub gibi yeniden satış platformlarında giriş seviyesi biletler £33 ila £35 (~$44) civarından başlarken, ortalama bilet fiyatları koltuk talebi ve konumuna bağlı olarak £80 ile £85 (~$107) arasında değişiyor.

Hospitality ve VIP biletleri: Premium koltuklar ve maç günü hospitality paketleri yaklaşık £90 ila £95+ (~$117+) seviyesinden başlıyor.

Angers - Rennes Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Angers - Rennes form durumu

Angers, sezon öncesindeki beş hazırlık maçında dört galibiyet ve bir yenilgi aldı; 12 gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında 15 Ağustos'ta Paris FC'yi 3-2 mağlup etti, ayın daha erken bölümünde ise Lorient'i 2-1 yendi. Bu serideki tek yenilgisi, ağustos başında Le Mans karşısında aldığı 3-2'lik mağlubiyet oldu.

Rennes ise son beş hazırlık maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı; dokuz gol atıp 10 gol yedi. Son karşılaşması 15 Ağustos'ta Sunderland'e 2-1 yenildiği maç oldu. Aynı hafta Brentford'a 4-2 ve Brentford Academy'ye 2-1 kaybetti. Bu süreçteki tek galibiyetini ise temmuz sonlarında Club Brugge karşısında 2-1'lik skorla aldı.

Angers - Rennes: Son kafa kafaya maç karnesi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma 11 Nisan 2026'da oynandı ve Rennes, Ligue 1'de Angers'ı 2-1 mağlup etti. Ondan önce kulüpler, Ağustos 2025'te Angers'ın Rennes'i ağırladığı maçta 1-1 berabere kaldı. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Rennes daha iyi bir tabloya sahip; üç galibiyet alırken Angers bir kez kazandı ve bir maç da berabere bitti.

Angers - Rennes puan durumu

Güncel Ligue 1 puan durumunda Angers 10. sırada, Rennes ise 15. basamakta yer alıyor.