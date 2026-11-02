Angers, 8 Kasım 2026 Pazar günü Stade Raymond Kopa'da Nice'i konuk edecek.

İki takım arasındaki son karşılaşmalar oldukça çekişmeli geçti. Son beş maçta taraflar ikişer galibiyet alırken bir maç berabere bitti. Mart 2026'da, önceki lig sezonunda oynanan son karşılaşmada ise Nice, Stade Raymond Kopa'da deplasmanda rahat bir 2-0'lık galibiyet elde etti.

Angers-Nice maçı için biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatsın.

Angers-Nice Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Angers-Nice maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Stade Raymond Kopa'da başlayacak.

1. Lig - Hafta 10 8 Kas 2026 - 11:15 Stade Raymond Kopa

Angers-Nice Ligue 1 maçı için bilet nasıl alınır?

Yaklaşan Angers-Nice Ligue 1 maçı için bilet satın alırken, resmî kulüp kanallarını veya ikincil bilet pazarlarını tercih etmenize bağlı olarak birkaç güvenilir seçeneğiniz var:

1. Resmî kulüp kanalları

Resmî kulüp bilet satışları: Kulüp üyeliklerini, tek maçlık biletleri veya ağırlama paketlerini doğrudan satın almak için Angers SCO'nun (maç Stade Raymond Kopa'daysa) veya OGC Nice'in (Allianz Riviera'daki rövanş maçı için) resmî internet sitelerine bakabilirsiniz.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Resmî kulüp kanallarındaki biletler tamamen tükenmişse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Angers-Nice Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Angers-Nice Ligue 1 maçının bilet fiyatları, doğrudan resmî kulüp kanallarından mı yoksa ikincil bilet pazarından mı satın aldığınıza göre değişiyor:

1. Resmî kulüp kanalları

Standart tek maçlık biletler, tribündeki kategoriye ve konuma bağlı olarak Angers SCO veya OGC Nice üzerinden doğrudan satın alındığında genellikle yaklaşık 15 € ile 50 € arasında değişiyor.

biletler, tribündeki kategoriye ve konuma bağlı olarak Angers SCO veya OGC Nice üzerinden doğrudan satın alındığında genellikle yaklaşık arasında değişiyor. Resmî kulüp ağırlama veya VIP paketleri genellikle kişi başı 100 € ile 250 € ve üzeri fiyatlardan başlıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Resmî kulüp satışlarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

Standart giriş biletleri yaklaşık 38 € ile 48 € arasında başlayan fiyatlarla sunuluyor.

yaklaşık arasında başlayan fiyatlarla sunuluyor. Ağırlama veya VIP paketlerinin fiyatları 85 € ile 90 € civarında seyrediyor. Kale arkası tribünlerindeki premium kategoriler, saha kenarındaki uzun tribünlerde yer alan koltuklar veya ağırlama hizmeti yükseltmeleri ise müsaitliğe bağlı olarak 105 € ile 135 € ve üzeri fiyatlara ulaşabiliyor.

Angers-Nice Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Angers ve Nice'in form durumu

Angers, son beş Ligue 1 maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Troyes'u 2-0 mağlup eden ekip, bu süreçte daha önce Auxerre deplasmanından da 1-3'lük galibiyetle ayrıldı. Rennes ve Lille karşısındaki iki mağlubiyet de tek gol farkla geldi. Angers, bu beş maçta altı gol atıp dört gol yedi. Bu tablo, gol bulabilen ve savunmada da makul ölçüde sağlam kalan bir takıma işaret ediyor.

Nice, ligdeki son beş maçının birini kazandı, ikisinde berabere kaldı ve ikisini kaybetti. Son maçında Lille'i 2-1 mağlup etti ancak bu galibiyetten önce Paris FC'ye 3-0, Auxerre'e ise 1-0 yenildi. Diğer iki karşılaşmada Lorient ile 0-0, Le Mans ile 1-1 berabere kaldı. Nice, bu beş maçlık süreçte dört gol atıp beş gol yedi. Bu da takımın hatasız ve üstün oyunlar ortaya koymakta zorlandığını gösteriyor.

Angers-Nice: İki takım arasındaki son maçlar

İki takımın son karşılaşması, Mart 2026'da Stade Raymond Kopa'da Nice'in 0-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Ligue 1'de aralarındaki son beş maça bakıldığında Nice, Angers'ın bir galibiyetine karşılık üç galibiyetle daha iyi bir karneye sahip; bir maç ise berabere bitti. Nice bu beş karşılaşmada dokuz, Angers ise dört gol attı. Bununla birlikte, farklı skorların görüldüğü bu maçlar, iki taraftan hiçbirinin her zaman tamamen üstünlük kuramadığını gösteriyor.