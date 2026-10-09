Angers, 18 Ekim 2026 Pazar günü Angers'deki Stade Raymond Kopa'da Marsilya'yı konuk edecek.

Tarihsel olarak Marsilya, Angers ile oynadığı bu karşılaşmada üstünlüğü elinde bulunduruyor ve iki takımın daha önce üst ligde yaptığı 20 maçın 9'unu kazandı. Stade Raymond Kopa'daki son karşılaşmaları ise Marsilya'nın deplasmanda 5-2 kazandığı, gollü bir maç oldu.

GOAL, Angers - Marsilya maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Angers - Marsilya Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

1. Lig - Hafta 7 18 Eki 2026 - 09:00 Stade Raymond Kopa

Angers - Marsilya Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Angers SCO - Olympique de Marseille Ligue 1 maçı için bilet satın almak istiyorsanız, ev sahibi takımın hangisi olduğuna ve ne kadar önceden plan yaptığınıza bağlı olarak birkaç temel satın alma seçeneğiniz bulunuyor.

1. Resmi kulüp bilet satış ofisleri (birincil satış)

Biletleri liste fiyatı üzerinden satın almanın en güvenli ve standart yolu, ev sahibi kulübün resmi çevrim içi bilet satış platformunu kullanmaktır:

Resmi Angers SCO bilet satış portalı: Satın alma işlemini doğrudan Angers SCO Resmi Billetterie (billetterie.angerssco.fr) üzerinden yapabilirsiniz. Biletler genellikle maç gününden 2 ila 4 hafta önce satışa çıkar. Marsilya gibi büyük kulüplere karşı oynanan yüksek profilli maçlar çoğu zaman hızla tükenir ya da satın alma öncesinde ücretsiz bir kullanıcı hesabı oluşturulmasını gerektirebilir.

Deplasman taraftarı tribünü: Misafir takım için ayrılan deplasman bölümünde oturmak istiyorsanız, deplasman biletleri genellikle maçtan kısa süre önce misafir kulübün resmi taraftar kulübü kanalları veya deplasman tribününe özel bilet bağlantıları üzerinden dağıtılır.

2. İkincil bilet platformları ve yeniden satış

Genel satış biletleri resmi kulüp kanalları üzerinden tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında sezonluk kombine sahiplerinin koltukları sıklıkla listelenir.

Angers - Marsilya Ligue 1 biletleri ne kadar?

18 Ekim 2026'da Stade Raymond Kopa'da oynanacak Angers SCO - Olympique de Marseille Ligue 1 maçının bilet fiyatları, biletleri nereden satın aldığınıza ve koltuğun konumuna göre değişiklik gösterir.

1. Resmi birincil biletler

Biletler resmi kulüp kanallarından doğrudan satın alındığında (örneğin Angers SCO bilet satış portalı):

Standart kategori koltuklar: Standart tribün koltuklarında fiyatlar genellikle 25 € ile 60 € arasında değişir.

Premium / orta tribün koltukları: Genellikle 65 € ile 120 € arasında fiyatlandırılır.

2. İkincil piyasa ve yeniden satış biletleri

Marsilya gibi büyük kulüplerin yer aldığı yüksek profilli maçlar resmi kanallarda çoğu zaman hızlıca tükenir. Bu da StubHubgibi ikincil bilet platformlarında fiyatların talebe göre dalgalanmasına yol açar:

Giriş seviyesi / en ucuz yeniden satış koltukları: Bilet başına yaklaşık 85 € ile 96 € 'dan başlar.

Ortalama yeniden satış bileti fiyatı: Çoğu oturma alanında 130 € ile 160 € arasında değişir.

VIP ve hospitality paketleri:210 € ile 280 €+ aralığındadır.

Angers - Marsilya Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Angers - Marsilya form durumu

Angers, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Takımın son sonucu 12 Eylül'de Le Havre ile oynadığı 0-0'lık beraberlik oldu, ayrıca 6 Eylül'de Rennes'e 1-2 kaybetti. Bu süreçteki tek galibiyetini ise 29 Ağustos'ta Auxerre deplasmanında 1-3'lük skorla aldı. Angers, söz konusu beş maçta beş gol atarken yedi gol yedi.

Marsilya ise son beş maçının sadece birini kazandı ve bu süreçte bir galibiyet ile dört yenilgi aldı. Bu dönemdeki tek galibiyeti, 21 Ağustos'ta Strasbourg karşısında alınan 4-0'lık sonuçtu. Ardından hazırlık maçında Atletico Madrid'e, Monaco'ya, Paris FC'ye ve son olarak 11 Eylül'de Rennes'e kaybetti. Marsilya bu beş maçta sekiz gol attı, ancak kalesinde yedi gol gördü.

Angers - Marsilya: Son karşılıklı maçların karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 17 Ocak 2026'da Ligue 1'de oynandı ve Marsilya, Stade Raymond Kopa'da 5-2 kazandı. Son beş karşılaşmada daha iyi dereceye sahip taraf Marsilya oldu. Bu sonuçlar arasında Şubat 2025'te deplasmanda alınan 2-0'lık galibiyet ve Mayıs 2023'te sahasında elde edilen 3-1'lik galibiyet de yer alıyor. İki kulüp, daha önceki iki karşılaşmada ise 2-2 ve 1-1 berabere kaldı.