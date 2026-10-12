Angers, 25 Ekim 2026 Pazar günü Lorient'i Angers'deki Stade Raymond Kopa'da ağırlayacak.

İki takımın Şubat 2026'daki son resmî karşılaşmasında FC Lorient, Pablo Pagis ve Jean-Victor Makengo'nun golleriyle evinde 2-0 kazandı. Angers ise Ağustos 2026'da oynanan sezon öncesi hazırlık maçında Jim Allevinah'ın ilk yarıda attığı iki gol sayesinde Lorient'i 2-1 mağlup etti.

Angers-Lorient maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Angers-Lorient Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

1. Lig - Hafta 8 25 Eki 2026 - 12:15 Stade Raymond Kopa

Angers-Lorient Ligue 1 maçı için bilet nasıl alınır?

Stade Raymond Kopa'daki Angers SCO-FC Lorient Ligue 1 maçı için bilet satın almanın başlıca yolları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Angers SCO resmî bilet satış kanalı: En güvenli ve öncelikli seçenek, biletleri doğrudan Angers SCO'nun çevrim içi bilet satış portalından almak. Biletler, üçüncü tarafların eklediği ücretler olmadan nominal fiyatlarından satılıyor ve doğrulanmış elektronik biletler sunuluyor.

Stade Raymond Kopa gişeleri: Maçın biletleri tükenmemişse karşılaşma günü doğrudan stadyum gişelerinden de bilet alınabilir.

2. Deplasman tribünü (Lorient taraftarları için)

FC Lorient resmî sitesi: Stade Raymond Kopa'da deplasman taraftarlarına ayrılan bölümde oturmak isteyenler, FC Lorient'in resmî bilet satış sayfasını takip etmeli. Deplasman tribünü biletleri genellikle doğrudan konuk kulüp aracılığıyla dağıtılıyor.

3. İkincil bilet satış platformları

İlk satıştaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında satıcıların listelediği biletler bulunabilir. Bu platformlardaki fiyatlar, koltuğun konumuna ve talebe göre değişebilir.

Angers-Lorient Ligue 1 maçı biletleri ne kadar?

Stade Raymond Kopa'daki Angers SCO-FC Lorient Ligue 1 maçının bilet fiyatları, tribün katına, tribün kategorisine ve biletin satın alındığı yere göre değişiyor:

1. Kulübün resmî biletleri (nominal fiyat)

Angers SCO'nun resmî bilet satış sistemi veya stadyum gişesinden doğrudan satın alındığında:

Kale arkası tribün katları: Yaklaşık 15 ila 25 avro

Saha kenarı tribün katları (yan/orta tribünler): Yaklaşık 30 ila 60 avro

VIP ve ağırlama paketleri: Yeme içme hizmetleri ve özel salonlara erişim gibi içeriklere bağlı olarak genellikle 120 ila 250 avro ve üzeri arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İlk satıştaki biletler tükenirse StubHubgibi ikincil bilet satış platformları, fiyatları yeniden satış talebine göre belirlenen biletler sunuyor:

En uygun fiyatlı biletler/kale arkası: Bilet başına yaklaşık 30 ila 40 avrodan başlıyor.

Standart kategori 2/kategori 1: Genellikle 50 ila 90 avro arasında değişiyor.

Saha kenarındaki en iyi konumlu koltuklar: 100 ila 140 avro ve üzeri arasında değişiyor.

Ortalama yeniden satış fiyatı: Genel olarak yaklaşık 85 ila 90 avro seviyesinde seyrediyor.

Angers-Lorient Ligue 1 maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Angers ve Lorient'in form durumu

Angers, son beş Ligue 1 maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Troyes'ı rahat bir oyunla 2-0 yenen Angers, bu beş maçlık süreçte daha önce Auxerre deplasmanından da 3-1'lik galibiyetle döndü. Le Havre ile golsüz beraberlik ve Rennes ile Lille karşısında alınan mağlubiyetler, takımın inişli çıkışlı ancak iyileşen form tablosunu tamamlıyor.

Lorient, ligdeki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Deplasmanda Lens'i 1-0 yendi ancak ardından Toulouse ile berabere kaldı ve Le Mans'a mağlup oldu. Troyes karşısındaki 2-1'lik mağlubiyet de bu dönemin olumsuz sonuçlarından biriydi. Dujeux'nün ekibi mücadele edebildiğini gösterdi ancak bu performansı düzenli olarak sonuçlara yansıtamadı.

Angers-Lorient: Son karşılaşmalar

İki kulübün son karşılaşması, Ağustos 2026'da oynanan sezon öncesi hazırlık maçıydı ve Angers bu maçı 2-1 kazandı. Resmî maçlarda ise son Ligue 1 karşılaşması Şubat 2026'da oynandı; Lorient evinde 2-0 galip geldi. İki takım arasında kayıtlara geçen beş maçta Angers'ın üstünlüğü bulunuyor. Bununla birlikte Lorient, koşullar uygun olduğunda rakibini yenebileceğini gösterdi.