Angers, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Lens'i Angers'deki Stade Raymond Kopa'da ağırlayacak.

İki takım son olarak Mart 2026'da Lens'in sahasında karşılaştı ve ev sahibi ekip 5-1'lik farklı bir galibiyet aldı. Angers'in Lens karşısındaki son galibiyeti ise Kasım 2025'te geldi. Angers, evinde oynadığı o maçı 1-0 kazandı.

Angers-Lens maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Angers-Lens Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Angers-Lens maçı, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Angers'deki Stade Raymond Kopa'da oynanacak.

1. Lig - Hafta 12 28 Kas 2026 - 11:15 Stade Raymond Kopa

Angers-Lens Ligue 1 maçının biletleri nasıl alınır?

Angers-Lens Ligue 1 maçının biletlerini satın almak için mevcut seçenekler ve yöntemler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulübün resmî internet sitesi (Angers SCO): İlk elden bilet satışı, ev sahibi taraftarlara ayrılan tribünlerdeki müsaitlik durumu ve üyelere öncelik tanınan satış dönemleri için ev sahibi Angers SCO'nun resmî bilet satış platformunu kontrol edin.

İlk elden bilet satışı, ev sahibi taraftarlara ayrılan tribünlerdeki müsaitlik durumu ve üyelere öncelik tanınan satış dönemleri için ev sahibi Angers SCO'nun resmî bilet satış platformunu kontrol edin. Kulübün resmî internet sitesi (RC Lens): Deplasman taraftarlarına ayrılan bölümde oturmak veya kulübün yetkilendirdiği taraftar kanalları üzerinden bilet almak istiyorsanız RC Lens'in resmî bilet satış portalını ziyaret edin.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satışa sunulan biletler çoğu zaman StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Angers-Lens Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Angers-Lens Ligue 1 maçı için bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kale arkası tribünleri: Temel giriş kategorisindeki veya taraftar bölümlerindeki biletler yaklaşık 15-25 € .

Temel giriş kategorisindeki veya taraftar bölümlerindeki biletler yaklaşık . Standart kategorideki tribünler (yan ve orta bölümler): Fiyatlar, tribün bloğunun ve katın konumuna göre genellikle 30-60 € arasında değişiyor.

Fiyatlar, tribün bloğunun ve katın konumuna göre genellikle arasında değişiyor. Yan tribünlerdeki en iyi koltuklar ve premium koltuklar: Sahaya yakın, merkezi konumdan görüş sunan premium koltukların fiyatları 70-110 € ve üzeri arasında değişiyor.

Sahaya yakın, merkezi konumdan görüş sunan premium koltukların fiyatları arasında değişiyor. VIP ve ağırlama paketleri: Fiyatlar, özel salon erişimi ve yiyecek-içecek hizmetlerinin kapsamına göre genellikle 120-250 € ve üzeri arasında değişiyor.

2. İkinci el bilet platformları

Kulüplerin ilk elden satışa sunduğu resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre belirlenen fiyatlarla listeliyor:

Kale arkası ve üst tribünler: Fiyatlar, genel piyasa talebine bağlı olarak yaklaşık 45-55 €'dan başlıyor.

Fiyatlar, genel piyasa talebine bağlı olarak yaklaşık 45-55 €'dan başlıyor. Standart yan tribün: Sahaya yan taraftan iyi bir görüş sunan koltukların fiyatları genellikle 65-95 € arasında değişiyor.

Sahaya yan taraftan iyi bir görüş sunan koltukların fiyatları genellikle arasında değişiyor. Premium ve biletleri tükenen bölümler: Kulüplerin ilk satış kontenjanları tükendiğinde fiyatlar 110-160 € ve üzerine çıkabiliyor.

Angers-Lens Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Angers ve Lens'in form durumu

Angers, Ligue 1'deki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Lorient ile 0-0 berabere kalan ekip, öncesinde Marseille'e 5-2 ve Brest'e 5-1 yenilmişti. Bu beş maçlık süreçteki tek galibiyetini daha önce Troyes karşısında 2-0'lık skorla aldı. Bu dönemde yalnızca üç gol atıp kalesinde on gol gören Angers'in bu istatistiği, sahanın iki ucunda da yaşadığı zorlukları yansıtıyor.

Lens, tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Son olarak Ligue 1'de Paris FC'yi 2-1 yendi; bundan önce ise Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'e 3-0 mağlup oldu. Lens, bu süreçte daha önce Ligue 1'de Troyes'u deplasmanda 3-1, Lyon'u ise 2-1 yenmişti. Bu beş maçta dokuz gol atıp yedi gol yedi.

Angers-Lens: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Mart 2026'da Lens'in sahasında karşılaştı. Lens maçı 5-1 kazandı. Aralarındaki son beş maçın dördünü Lens, birini Angers kazandı; bu dönemde üstün olan taraf Lens'ti. Angers'in tek galibiyeti, Kasım 2025'te evinde aldığı 1-0'lık sonuçtu. Bunun dışındaki maçlarda Lens, hem kendi sahasında hem de deplasmanda üstünlük kurdu.