Anderlecht, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Hoffenheim’ı Anderlecht’teki Lotto Park’ta ağırlayacak.

İki takımın daha önceki tek karşılaşması, 31 Ocak 2025’te UEFA Avrupa Ligi’nin lig aşamasında oynandı. Lotto Park’taki bol gollü mücadeleyi konuk Hoffenheim 4-3 kazandı.

Anderlecht-Hoffenheim maçına nereden bilet alabileceğiniz ve biletlerin ne kadar olduğu dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Anderlecht-Hoffenheim Avrupa Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Anderlecht-Hoffenheim maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Anderlecht’teki Lotto Park’ta başlayacak.

Ligi Europa - Hafta 6 10 Ara 2026 - 12:45 Lotto Park

Anderlecht-Hoffenheim Avrupa Ligi maçına nasıl bilet alınır?

Yaklaşan Anderlecht-Hoffenheim Avrupa Ligi maçı için mevcut bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: RSC Anderlecht ve TSG Hoffenheim’ın resmî internet sitelerinden veya bilet gişelerinden doğrudan satın almak, gerçek biletleri satış fiyatından edinmenin en güvenli ve güvenilir yoludur.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satışa açık biletler çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Avrupa Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Anderlecht-Hoffenheim Avrupa Ligi maçının biletleri ne kadar?

Anderlecht-Hoffenheim Avrupa Ligi maçının bilet fiyatlarına ilişkin ayrıntılar şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Standart kategori biletler: Fiyatlar genellikle yaklaşık 30 ila 75 avro arasında değişiyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre belirlenen fiyatlarla listeliyor:

Üst tribün veya genel satış koltukları: Fiyatlar genellikle yaklaşık 145 ila 155 avrodan başlıyor.

Fiyatlar genellikle yaklaşık başlıyor. Premium veya alt tribündeki merkezî koltuklar: Fiyatlar 200 avrodan 450 avronun üzerine çıkabiliyor.

Anderlecht-Hoffenheim Avrupa Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Anderlecht ve Hoffenheim’ın form durumu

Anderlecht, son beş resmî maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Belçika Birinci Ligi A’da Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Bu beş maçlık süreçte daha önce Avrupa Ligi’nde Salzburg’u 2-0, ligde ise Westerlo’yu 4-1 yendi. Gent karşısındaki 4-0’lık yenilgi, bu dönemin en kötü sonucu oldu. Anderlecht, söz konusu beş maçta on gol atıp altı gol yedi.

Hoffenheim, son beş resmî maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Avrupa Ligi’nde Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldıktan sonra son olarak Bundesliga’da Schalke 04’ü 2-1 yendi. Bayer Leverkusen karşısındaki 3-0’lık galibiyet, bu dönemin en dikkat çekici sonucu oldu. Ancak Werder Bremen’e ve Almanya Kupası’nda Holstein Kiel’e aldığı yenilgiler, takımın kırılganlığını gösterdi. Hoffenheim, bu beş maçta sekiz gol atıp altı gol yedi.

Anderlecht-Hoffenheim: Son karşılaşmalar

İki takımın en son karşılaşması, 30 Ocak 2025’te Avrupa Ligi’nde oynandı. Hoffenheim, Lotto Park’taki bol gollü mücadelede Anderlecht’i 3-4 yendi. Kulüpler arasında kayıtlara geçen diğer tek maç ise Ocak 2019’da Sinsheim’da oynanan ve Anderlecht’in 2-3 kazandığı hazırlık karşılaşmasıydı. İki maçta toplam yedi gol atılırken Hoffenheim, ikili rekabette önde bulunuyor.