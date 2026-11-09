Jurgen Klopp'un 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya'nın başındaki ilk adımlarını attığı dönemde Almanya, 1 Ekim Perşembe günü Münih'teki Allianz Arena'da Sırbistan'ı ağırlayacak. İki takım, kasım ayında Belgrad'daki Rajko Mitić Stadyumu'nda oynanacak rövanş maçında yeniden karşılaşacak. Her iki karşılaşma da Hollanda ve Yunanistan'ın yer aldığı A Ligi A2 Grubu fikstürünün parçası.

GOAL, Almanya-Sırbistan maçı için bilet fiyatları, biletlerin bulunabilirliği ve satın alınabilecek en iyi yerler dâhil, şu anda bilet almak için bilmeniz gereken her şeyi derledi.

Almanya-Sırbistan UEFA Uluslar A Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Almanya-Sırbistan maçı Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak. Karşılaşmanın resmî yayın bilgileri şu anda mevcut değil.

UEFA Nations League A - Hafta 3 1 Eki 2026 - 14:45 Allianz Arena

Almanya-Sırbistan maçının biletleri nereden alınır?

Münih'teki maçın biletleri ilk olarak DFB'nin resmî bilet satış kanallarından sunuluyor. Genellikle üyelere öncelik tanınıyor, kalan biletler ise genel satışa çıkıyor. Belgrad'daki rövanş için başvurulacak ilk adres de Sırbistan Futbol Federasyonu'nun resmî kanalları.

Bu iki takımın maçları için bilet alırken bilinmesi gereken birkaç nokta:

Resmî genel satış: Üyelere tanınan öncelikli satış dönemleri sona erdikten sonra, genellikle maç gününe daha yakın bir tarihte başlıyor.

Üyelere tanınan öncelikli satış dönemleri sona erdikten sonra, genellikle maç gününe daha yakın bir tarihte başlıyor. İndirimli bilet fiyatları: DFB, çocuklara, yaşlılara ve engelli seyircilere yüzde 50'ye varan indirimler, Bayern Münih üyelerine ise küçük bir indirim sunuyor.

DFB, çocuklara, yaşlılara ve engelli seyircilere yüzde 50'ye varan indirimler, Bayern Münih üyelerine ise küçük bir indirim sunuyor. Garantili bilet teslimi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamında. Bu program, biletlerin geçerli olduğu ve maç gününe yetişeceği konusunda alıcılara güvence veriyor.

StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamında. Bu program, biletlerin geçerli olduğu ve maç gününe yetişeceği konusunda alıcılara güvence veriyor. İkincil pazar: Resmî sitedeki biletler tükendiyse StubHub'a yönelebilirsiniz.

Klopp'un takımı yeniden yapılandırma projesi büyük ilgi gördüğünden, her iki maç için de biletleri erkenden ayırtmanız öneriliyor.

Almanya-Sırbistan maçının biletleri ne kadar?

Münih'teki maç için DFB'nin resmî bilet fiyatları yaklaşık 65 avrodan başlıyor. Allianz Arena'daki biletler, merkezi konumdaki premium koltuklara kadar uzanan beş kategoriye ayrılıyor ve kontenjan sürdüğü sürece satış fiyatından alınabiliyor. Belgrad'daki maç için de Sırbistan Futbol Federasyonu'nun resmî fiyatları geçerli.

Resmî sitedeki biletler tükendiyse StubHub'a yönelebilirsiniz. Orada karşılaşabileceğiniz fiyatlara ilişkin kabaca bir rehber:

En ucuz koltuklar (Münih): İkincil pazardaki ilanlar 27 avro gibi düşük bir fiyattan başlıyor. Ancak fiyatlar, koltuk kategorisine ve satıcıya göre önemli ölçüde değişiyor.

İkincil pazardaki ilanlar 27 avro gibi düşük bir fiyattan başlıyor. Ancak fiyatlar, koltuk kategorisine ve satıcıya göre önemli ölçüde değişiyor. Orta fiyatlı koltuklar (Münih): Orta saha çizgisi hizasındaki merkezi koltuklar belirgin biçimde daha yüksek fiyatlı.

Orta saha çizgisi hizasındaki merkezi koltuklar belirgin biçimde daha yüksek fiyatlı. Belgrad'daki rövanş: Resmî satış fiyatları genellikle Allianz Arena'daki maçtan daha uygun, ancak karşılaşma yaklaştıkça bilet bulmak zorlaşabilir.

Yoğun ilgi gören tüm millî maçlarda olduğu gibi fiyatlar maç günü yaklaştıkça değişebilir. Bu nedenle, belirli bir bütçeniz varsa yerinizi erkenden ayırtmak genellikle daha güvenli bir seçenek.

StubHub, resmî sitedeki biletler tükendiyse başvurabileceğiniz bir seçenek. Platformda Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak ilk maç için geniş bir koltuk seçeneğinin yanı sıra Belgrad'daki rövanş için de bilet ilanları bulunuyor.

Almanya-Sırbistan UEFA Uluslar A Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Almanya ve Sırbistan'ın form durumu

Almanya, son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında 29 Haziran'da Dünya Kupası'nda Paraguay ile 1-1 berabere kaldı ve turnuvadan elendi. Turnuvanın önceki bölümünde Ekvador'a da 2-1 yenildi. Buna karşın Curacao'yu 7-1, Fildişi Sahili'ni ise 2-1 yenerek hücumdaki kalitesini gösterdi. Almanya bu beş maçta 13 gol atıp yedi gol yedi.

Sırbistan da son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Meksika'ya 5-1 yenilen Sırbistan, Cabo Verde ve İspanya karşısında da 3-0'lık mağlubiyetler yaşadı. İki galibiyetini ise Suudi Arabistan ve Letonya karşısında, her iki maçı da 2-1 kazanarak elde etti. Sırbistan bu beş maçta sekiz gol atıp 14 gol yedi.

Almanya-Sırbistan: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Mart 2019'da karşılaştı ve hazırlık maçı 1-1 sona erdi. Kayıtlardaki dört karşılaşmada Almanya iki, Sırbistan bir galibiyet aldı; bir maç ise berabere bitti. Sırbistan'ın tek galibiyeti, 2010 Dünya Kupası'nın grup aşamasında 18 Haziran'da aldığı 1-0'lık sonuçtu.