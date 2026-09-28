24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
UEFA Nations League A
team-logoAlmanya
Allianz Arena
team-logoSırbistan
Book Germany vs Serbia Tickets
Yardımcı:

Almanya - Sırbistan biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi A bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
Almanya
Sırbistan

Almanya, UEFA Uluslar Ligi A'da Sırbistan ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Almanya, 1 Ekim 2026'da Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak heyecan verici UEFA Uluslar Ligi grup aşaması maçında Sırbistan'ı ağırlıyor. Avrupa futbolunun iki güçlü ülkesi, önemli bir rekabetçi karşılaşmada karşı karşıya gelirken bu mücadele üst düzey milli takım aksiyonu vadediyor.

GOAL bu dev karşılaşmada yerinizi almanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm temel bilgileri derledi. Biletleri nereden alabileceğinizi, fiyat detaylarını ve hemen şimdi nasıl rezervasyon yapabileceğinizi öğrenin.

Almanya - Sırbistan UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Almanya - Sırbistan maçı, 1 Ekim 2026 Perşembe günü Münih'teki Allianz Arena'da başlayacak. Bu karşılaşmaya ilişkin resmi yayın bilgisi şu anda mevcut değil.

crest
UEFA Nations League A - Hafta 3
Allianz Arena

Almanya - Sırbistan biletleri nereden alınır?

Biletler, Almanya Milli Takımı'nın iç saha maçları için ana dağıtıcı görevi gören resmi DFB bilet portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmi site, ön satış ve genel satış aşamalarında biletleri liste fiyatı üzerinden almak için ilk başvurmanız gereken yerdir.

Resmi sitedeki ilanlar tükenmişse, StubHub gibi ikincil platformlar tercih edilebilir.

Almanya - Sırbistan biletleri ne kadar?

Resmi DFB portalındaki standart bilet fiyatları, Kategori 4 tribün genel giriş için 35 €'dan başlıyor. Fiyatlar, Allianz Arena genelinde seçilen görüş açısı ve kategoriye göre artıyor.

StubHub gibi ikincil pazarlarda ise, bilet fiyatları şu anda koltuk başına 132 €'dan başlıyor. Bu fiyatlar müsaitlik durumuna, oturma konumuna ve anlık talebe göre değişiyor.

Almanya - Sırbistan UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Almanya - Sırbistan form durumu

Almanya, son beş maçında tüm kulvarlarda iki galibiyet alırken üç kez de mağlup oldu. Son karşılaşması, 29 Haziran'da Dünya Kupası'nda Paraguay ile 1-1 berabere sonuçlandı ve bu sonuç turnuvadan elenmesine neden oldu. Aynı süreçte Curacao karşısında 7-1, Fildişi Sahili'ne karşı da 2-1 kazandı; toplamda 13 gol atarken kalesinde yedi gol gördü.

Sırbistan da son beş maçının ikisini kazandı ve üçünü kaybetti. Son maçı Meksika'ya karşı 5-1'lik yenilgiyle bitti, ayrıca Cabo Verde ve İspanya'ya da 3-0 mağlup oldu. Galibiyetlerini ise Suudi Arabistan ve Letonya karşısında, iki maçı da 2-1 kazanarak aldı. Sırbistan bu beş maçta sekiz gol atıp 14 gol yedi.

GER

GER - Form

CIV
K2-1
ECU
K2-1
PAR
K1-1
NED
B1-1
GRE
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
4/5
SER

SER - Form

KSA
K2-1
CPV
K3-0
MEX
K5-1
GRE
K1-2
NED
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/13
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Almanya - Sırbistan: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Mart 2019'da oynandı ve Almanya ile Sırbistan hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Kayıtlardaki dört karşılaşmada Almanya iki kez kazandı, Sırbistan bir kez galip geldi ve bir maç da berabere bitti. Sırbistan'ın bu veri setindeki tek galibiyeti, 18 Haziran'da grup aşamasında oynanan 2010 Dünya Kupası'nda aldığı 1-0'lık galibiyetti.

Kafa Kafaya

AlmanyaÇizimSırbistan
2
1
1
Hazırlık Maçları
Almanya badge
Almanya
GER
1
Sırbistan badge
Sırbistan
SER
1
MS
Dünya Kupası
Almanya badge
Almanya
GER
0
Sırbistan badge
Sırbistan
SER
1
MS
Hazırlık Maçları
Almanya badge
Almanya
GER
2
Sırbistan badge
Sırbistan
SER
1
MS
Hazırlık Maçları
Almanya badge
Almanya
GER
1
Sırbistan badge
Sırbistan
SER
0
MS
4Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti1/4
Her iki takım da gol attı2/4


BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin