Almanya, 1 Ekim 2026'da Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak heyecan verici UEFA Uluslar Ligi grup aşaması maçında Sırbistan'ı ağırlıyor. Avrupa futbolunun iki güçlü ülkesi, önemli bir rekabetçi karşılaşmada karşı karşıya gelirken bu mücadele üst düzey milli takım aksiyonu vadediyor.

GOAL bu dev karşılaşmada yerinizi almanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm temel bilgileri derledi. Biletleri nereden alabileceğinizi, fiyat detaylarını ve hemen şimdi nasıl rezervasyon yapabileceğinizi öğrenin.

Almanya - Sırbistan UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Almanya - Sırbistan maçı, 1 Ekim 2026 Perşembe günü Münih'teki Allianz Arena'da başlayacak. Bu karşılaşmaya ilişkin resmi yayın bilgisi şu anda mevcut değil.

UEFA Nations League A - Hafta 3 1 Eki 2026 - 14:45 Allianz Arena

Almanya - Sırbistan biletleri nereden alınır?

Biletler, Almanya Milli Takımı'nın iç saha maçları için ana dağıtıcı görevi gören resmi DFB bilet portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmi site, ön satış ve genel satış aşamalarında biletleri liste fiyatı üzerinden almak için ilk başvurmanız gereken yerdir.

Resmi sitedeki ilanlar tükenmişse, StubHub gibi ikincil platformlar tercih edilebilir.

Almanya - Sırbistan biletleri ne kadar?

Resmi DFB portalındaki standart bilet fiyatları, Kategori 4 tribün genel giriş için 35 €'dan başlıyor. Fiyatlar, Allianz Arena genelinde seçilen görüş açısı ve kategoriye göre artıyor.

StubHub gibi ikincil pazarlarda ise, bilet fiyatları şu anda koltuk başına 132 €'dan başlıyor. Bu fiyatlar müsaitlik durumuna, oturma konumuna ve anlık talebe göre değişiyor.

Almanya - Sırbistan UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Almanya - Sırbistan form durumu

Almanya, son beş maçında tüm kulvarlarda iki galibiyet alırken üç kez de mağlup oldu. Son karşılaşması, 29 Haziran'da Dünya Kupası'nda Paraguay ile 1-1 berabere sonuçlandı ve bu sonuç turnuvadan elenmesine neden oldu. Aynı süreçte Curacao karşısında 7-1, Fildişi Sahili'ne karşı da 2-1 kazandı; toplamda 13 gol atarken kalesinde yedi gol gördü.

Sırbistan da son beş maçının ikisini kazandı ve üçünü kaybetti. Son maçı Meksika'ya karşı 5-1'lik yenilgiyle bitti, ayrıca Cabo Verde ve İspanya'ya da 3-0 mağlup oldu. Galibiyetlerini ise Suudi Arabistan ve Letonya karşısında, iki maçı da 2-1 kazanarak aldı. Sırbistan bu beş maçta sekiz gol atıp 14 gol yedi.

Almanya - Sırbistan: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Mart 2019'da oynandı ve Almanya ile Sırbistan hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Kayıtlardaki dört karşılaşmada Almanya iki kez kazandı, Sırbistan bir kez galip geldi ve bir maç da berabere bitti. Sırbistan'ın bu veri setindeki tek galibiyeti, 18 Haziran'da grup aşamasında oynanan 2010 Dünya Kupası'nda aldığı 1-0'lık galibiyetti.



