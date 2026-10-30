Al Qadsiah ile Al Hilal arasındaki mücadele, Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin 11. haftasında en çok beklenen karşılaşmalardan biri. İddialı ev sahibi ekip, Suudi futbolunun geleneksel güçlerinden birini zorlamaya hazırlanırken Dammam kritik bir maça ev sahipliği yapacak.

Dammam'daki biletlerin yoğun ilgi görmesi bekleniyor, ancak bilet almak oldukça kolay. GOAL, maç takvimi, fiyat seçenekleri ve biletleri şu anda nereden satın alabileceğinize ilişkin tüm önemli bilgileri bir araya getirdi.

Al-Wasl - Al Quwa Al Jawiya AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

Al-Wasl - Al Quwa Al Jawiya maçının resmî yayın bilgileri şu anda mevcut değil. AFC Şampiyonlar Ligi Elit karşılaşmasının başlama saati planlanmış olsa da maçın oynanacağı yerin ayrıntıları henüz doğrulanmadı.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 4 2 Kas 2026 - 11:00

Al Qadsiah - Al Hilal maçının biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin resmî bilet sağlayıcısı WeBook'tan ve Al Qadsiah'ın resmî kulüp bilet satış kanallarından doğrudan satın alınabilir. İlk satışa sunulan biletler genellikle maç gününden 10 ila 14 gün önce satışa çıkar. Ancak taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle bu biletler çoğu zaman hızla tükenir.

Resmî sitedeki biletler tükenirse maç başlamadan yerinizi ayırtmak için GrintaHub gibi ikincil satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Al Qadsiah - Al Hilal maçının biletleri ne kadar?

Resmî platformlardaki bilet fiyatları, genel giriş kategorisindeki standart koltuklar için 59 SAR'dan başlıyor. Alt tribünlerde saha kenarına yakın bölümlerin fiyatları ise kategoriye ve stadyumdaki görüş açısına göre daha yüksek.

GrintaHub gibi ikincil satış platformlarında fiyatlar, koltuğun konumuna ve bilet bulunabilirliğine bağlı olarak yaklaşık 95 SAR'dan başlıyor.

Al Qadsiah - Al Hilal maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Al Qadsiah ile Al Hilal arasındaki maçlar, Suudi Arabistan Roshn Ligi'ndeki şampiyonluk yarışına büyük heyecan katıyor. Al Qadsiah, Suudi futbolunun en üst liginde ciddi bir rakip hâline geldi. Dammam'da evinde güçlü bir performans sergileyen ekip, ligin üst sıralarında söz sahibi olmayı hedefliyor.

Al Hilal ise kritik deplasman puanlarını alıp şampiyonluk hedefiyle örtüşen seviyesini korumak için Dammam'a gidiyor. Her iki takımın kadrosunda da dünya çapında yıldızlar bulunurken tribündeki taraftarları olağanüstü bir atmosfer, sahada yüksek düzeyde rekabet ve heyecan verici bir futbol deneyimi bekliyor.

Al-Wasl - Al Quwa Al Jawiya AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Al-Wasl ve Al Quwa Al Jawiya'nın form durumu

Al-Wasl, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al Qadsiah'a 2-1 yenildi. Arabian Gulf League'de ise Shabab Al-Ahli Dubai FC'ye 1-0 mağlup oldu. Öte yandan Khorfakkan karşısındaki 5-2'lik galibiyet hücum gücünü gösterirken Kalba FC deplasmanından da 3-0'lık galibiyetle döndü. Al-Wasl, bu beş maçta 11 gol atıp yedi gol yedi.

Al Quwa Al Jawiya'nın form tablosu ise pek iç açıcı değil. Son beş maçında yalnızca bir galibiyet alan takım, bir kez berabere kaldı ve üç kez yenildi. Tek galibiyetini deplasmanda üç gol attığı Karbalaa karşısında elde etti. Aynı dönemde Neftchi Fargona, Al Zawraa ve Duhok'a yenilmesi ise istikrar sağlamakta zorlandığını gösteriyor. Son maçında Irak Premier Ligi'nde Diyala ile 1-1 berabere kaldı.

Al-Wasl - Al Quwa Al Jawiya: Son karşılaşmalar

İki takım arasındaki karşılaşma sayısı az olsa da geçmiş sonuçlar Al-Wasl'ın lehine. Son olarak 2008 AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te karşılaştıklarında Al-Wasl, Al Quwa Al Jawiya deplasmanında 2-1 kazandı. Aynı sezonda daha önce oynanan maçta ise Al Quwa Al Jawiya, Al-Wasl deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Böylece kayıtlara geçen iki maçta takımların birer galibiyeti bulunmasına rağmen Al-Wasl önde yer alıyor; Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi iki maçın toplam gol sayısında da üstün.