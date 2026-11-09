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AFC Şampiyonlar Ligi 1
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Al-Wasl ile Al Ittihad maçının biletleri nasıl alınır? AFC Şampiyonlar Ligi Elit bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

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AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al-Wasl
Al Ittihad

Al-Wasl, AFC Şampiyonlar Ligi Elite'de Al Ittihad ile karşılaşacak. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Al-Wasl, AFC Şampiyonlar Ligi Elit grup aşamasında merakla beklenen karşılaşmada Al Ittihad ile karşı karşıya gelecek. Dubai'deki Zabeel Stadyumu'nda oynanacak mücadele, üst düzey kıta futbolunu BAE'ye taşıyacak.

GOAL, maçın ayrıntıları ve bilet fiyatları hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgileri derledi. Biletinizi hemen nasıl alabileceğinizi ve tuttuğunuz takımı tribünden nasıl destekleyebileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Al-Wasl-Al Ittihad AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

Al-Wasl-Al Ittihad maçı, 7 Aralık 2026 Pazartesi günü Suudi Arabistan saatiyle 20.00'de Dubai'deki Zabeel Stadyumu'nda başlayacak.

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AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 6

Al-Wasl-Al Ittihad maçının biletleri nereden alınır?

Bilet almanın en iyi yolu, Platinumlist gibi kulübün ve turnuvanın resmî bilet satış platformlarını kullanmak. Taraftarların, maç gününe kadar yapılacak ön satış ve genel satıştaki biletler için önce resmî kanalları kontrol etmesi öneriliyor.

Resmî sitedeki biletler tükenmişse ikincil satış platformu Grintahub bir seçenek. Bu AFC Şampiyonlar Ligi Elit karşılaşması için mevcut koltukları Grintahub'ın maça özel bilet sayfasında inceleyebilir ve satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Al-Wasl-Al Ittihad maçının biletleri ne kadar?

En ucuz bileti bulmak, hem deplasmana gidecek hem de yerel taraftarların öncelikli hedefi. Kulübün resmî kanallarında bu maçın standart genel giriş biletleri 30 SAR'dan başlıyor. Alt tribün biletlerinin fiyatı ise genellikle 150 SAR'a kadar çıkıyor.

Grintahub gibi ikincil satış platformlarında genel giriş biletlerinin fiyatı yaklaşık 60 SAR'dan başlıyor. Maç günü yaklaştıkça talep artmadan en düşük fiyattan bilet almak için hızlı davranmak gerekiyor.

Al-Wasl-Al Ittihad AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al-Wasl ve Al Ittihad'ın form durumu

Al-Wasl, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. Son maçında ADNOC Pro Ligi'nde Al-Jazira'ya 2-1 yenildi. Bir önceki karşılaşmasında AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al Quwa Al Jawiya'yı 4-3 mağlup etti ve Baniyas deplasmanından da 0-2'lik galibiyetle ayrıldı. Al-Wasl, bu beş maçta dokuz gol atıp on bir gol yedi.

Al Ittihad, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al-Ain'e evinde 1-4 yenildi. Öncesinde Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Ettifaq'ı 4-1, Al Diriyah'ı 2-0 mağlup etti ve kıta mücadelesinde Neftchi Fargona deplasmanında 2-1 kazandı. Al Ittihad, bu beş maçta dokuz gol atıp on gol yedi.

ALW

ALW - Form

AHL
K1-3
BAY
K0-2
KAL
K2-2
ALQ
K4-3
ALJ
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
ITT

ITT - Form

ALI
K1-4
DIR
K2-0
NEF
K1-2
ABH
B1-1
ALA
K1-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Al-Wasl-Al Ittihad: Son karşılaşmalar

Al-Wasl ile Al Ittihad arasındaki son beş maça ilişkin karşılıklı sonuç verileri şu anda mevcut değil. Kayıtlar doğrulandığında ayrıntılar eklenecek.

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