Al-Wasl, AFC Şampiyonlar Ligi Elit grup aşamasında merakla beklenen maçta Al Ittihad ile karşılaşacak. Dubai'deki Zabeel Stadyumu'nda oynanacak mücadele, üst düzey kıta futbolunu BAE'ye taşıyacak.

GOAL, maç bilgileri ve bilet fiyatları hakkında bilmeniz gerekenleri derledi. Biletinizi hemen nasıl alabileceğinizi ve tuttuğunuz takımı tribünden nasıl destekleyebileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Al-Wasl - Al Ittihad AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

Al-Wasl - Al Ittihad maçı, 7 Aralık 2026 Pazartesi günü Suudi Arabistan saatiyle 20.00'de Dubai'deki Zabeel Stadyumu'nda başlayacak.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 6 7 Ara 2026 - 11:00

Al-Wasl - Al Ittihad biletleri nereden alınır?

Bilet almak için en iyi adres, Platinumlist gibi kulübün ve turnuvanın resmî bilet satış platformlarıdır. Taraftarlara, maç gününe kadar yapılacak ön satış ve genel satış için öncelikle resmî kanalları kontrol etmeleri tavsiye edilir.

Resmî sitedeki biletler tükenmişse ikincil satış platformu Grintahub bir seçenek. Grintahub'ın bu AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçına özel bilet sayfasından mevcut koltukları inceleyip satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Al-Wasl - Al Ittihad biletleri ne kadar?

En ucuz bileti bulmak, hem deplasmana gidecek hem de yerel taraftarlar için çoğu zaman öncelikli hedef. Kulübün resmî kanallarında bu maçın standart genel giriş biletleri, oldukça uygun bir fiyat olan 30 SAR'dan başlıyor. Alt tribünlerdeki koltukların fiyatı ise genellikle 150 SAR'a kadar çıkıyor.

İkincil satış platformu Grintahub gibi sitelerde genel giriş biletlerinin fiyatı yaklaşık 60 SAR'dan başlıyor. Maç günü yaklaştıkça talep artmadan en düşük fiyattan bilet almak için hızlı davranmak en iyi strateji.

Al-Wasl - Al Ittihad AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Al-Wasl ve Al Ittihad'ın form durumu

Al-Wasl, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. Son maçında ADNOC Pro Lig'de Al-Jazira'ya 2-1 yenildi. Bir önceki karşılaşmasında AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al Quwa Al Jawiya'yı 4-3 mağlup etti; ayrıca Baniyas deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Al-Wasl, beş maçta dokuz gol atıp 11 gol yedi.

Al Ittihad, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te evinde Al-Ain'e 4-1 yenildi. Bundan önce Suudi Pro Lig'de Al-Ettifaq'ı 4-1, Al Diriyah'ı 2-0 mağlup etti ve kıta mücadelesinde Neftchi Fargona deplasmanında 2-1 kazandı. Al Ittihad, beş maçta dokuz gol atıp 10 gol yedi.

Al-Wasl - Al Ittihad: Son karşılaşmalar

Al-Wasl ile Al Ittihad arasındaki son beş karşılaşmaya ilişkin sonuç verileri şu anda mevcut değil. Kayıtlar doğrulandığında ayrıntılar eklenecek.