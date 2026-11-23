Al-Wasl, AFC Şampiyonlar Ligi Elit grup aşamasında Al Ittihad ile merakla beklenen bir maça çıkacak. Dubai’deki Zabeel Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, üst düzey kıta futbolunu BAE’ye taşıyacak.

GOAL, maçın ayrıntıları ve bilet fiyatları hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgileri derledi. Biletinizi hemen nasıl alabileceğinizi ve tuttuğunuz takımı tribünden nasıl destekleyebileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Al-Wasl - Al Ittihad AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

Al-Wasl - Al Ittihad maçı, 7 Aralık 2026 Pazartesi günü Dubai’deki Zabeel Stadyumu’nda Suudi Arabistan saatiyle 20.00’de başlayacak.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 6 7 Ara 2026 - 11:00

Al-Wasl - Al Ittihad biletleri nereden alınır?

Bilet almak için en iyi seçenek, Platinumlist gibi kulübün ve turnuvanın resmî bilet satış platformlarıdır. Taraftarların, maç gününe kadar yapılacak ön satış ve genel satıştaki biletler için öncelikle resmî kanalları kontrol etmesi önerilir.

Resmî sitedeki biletler tükenmişse ikincil satış platformu Grintahub bir seçenektir. Grintahub’ın bu AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçına özel bilet sayfasından mevcut koltukları inceleyip satın alma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Al-Wasl - Al Ittihad biletleri ne kadar?

En ucuz bileti bulmak, hem deplasmana giden hem de yerel taraftarların öncelikli hedefi. Kulübün resmî kanallarında bu maç için standart genel giriş biletleri 30 Suudi Arabistan riyalinden başlıyor; alt tribün biletleri ise genellikle 150 Suudi Arabistan riyaline kadar çıkıyor.

Grintahub gibi ikincil satış platformlarında genel giriş biletlerinin fiyatı yaklaşık 60 Suudi Arabistan riyalinden başlıyor. Maç günü yaklaştıkça talep artmadan en düşük fiyatlardan yararlanmak için hızlı davranmak gerekiyor.

Al-Wasl - Al Ittihad AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Al-Wasl ve Al Ittihad’ın form durumu

Al-Wasl, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. Son maçında ADNOC Pro League’de Al-Jazira’ya 2-1 yenildi. Önceki karşılaşmasında AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te Al Quwa Al Jawiya’yı 4-3 mağlup etti; ayrıca Baniyas deplasmanından 0-2’lik galibiyetle ayrıldı. Al-Wasl, beş maçta dokuz gol atıp on bir gol yedi.

Al Ittihad, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te evinde Al-Ain’e 1-4 yenildi. Ondan önce Suudi Arabistan Pro Ligi’nde Al-Ettifaq’ı 4-1, Al Diriyah’ı 2-0 mağlup etti ve kıta turnuvasında Neftchi Fargona deplasmanında 2-1 kazandı. Al Ittihad, beş maçta dokuz gol atıp on gol yedi.

Al-Wasl - Al Ittihad: Son karşılaşmalar

Al-Wasl ile Al Ittihad arasındaki son beş karşılaşmaya ilişkin veriler şu anda mevcut değil. Kayıtlar doğrulandığında ayrıntılar eklenecek.