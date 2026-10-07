AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te heyecan verici bir karşılaşma oynanacak; BAE'nin dev kulübü Al Wasl, Suudi Arabistan'ın güçlü ekibi Al Ahli KSA'yı konuk edecek. Her iki takım da bu kıtalararası mücadeleye köklü geçmişleri ve yıldızlarla dolu kadrolarıyla çıkıyor, bu da sahada sert bir mücadele vaat ediyor.

Batı Asya'nın bu iki güçlü ekibi arasındaki önceki karşılaşmalar dramatik futbola sahne oldu ve bu nedenle Körfez bölgesindeki taraftarlar arasında biletlere talep son derece yüksek.

GOAL, Zabeel Stadyumu'nda bu maçı canlı izlemek ve tribündeki yerinizi almak için ihtiyaç duyduğunuz tüm kritik ayrıntıları sunuyor.

Al-Wasl - Al Ahli AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçı ne zaman başlayacak?

Bu karşılaşmanın resmî yayın bilgileri şu anda mevcut değil. Kesinleşmiş TV kanalı ve canlı yayın ayrıntıları için maç saatine yakın yeniden kontrol edin.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 2 12 Eki 2026 - 12:00

Al Wasl UAE - Al Ahli KSA biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, ev sahibi kulübün ana bilet satış platformu Platinumlist UAE üzerinden doğrudan satışa sunuluyor. Taraftarlar, satışlar açılır açılmaz resmî kanal üzerinden kayıt olup genel giriş biletlerini satın alabilir.

Resmî sitelerdeki listeler tükenmişse, GrintaHub tercih edebileceğiniz adres. İkincil pazar yeri, birincil kontenjanlar tükendikten sonra maça gitmek isteyen taraftarlara seçenekler sunuyor.

Al Wasl UAE - Al Ahli KSA biletleri ne kadar?

Resmî satış platformunda standart bilet fiyatları genel giriş tribünleri için 30 SAR'dan başlıyor, ancak saha kenarına daha yakın ve talebin yüksek olduğu kategorilerde fiyatlar 150 SAR veya daha fazlasına çıkabiliyor.

GrintaHub gibi ikincil pazar yerlerinde bilet fiyatları, koltuk kategorisi ve müsaitliğe bağlı olarak genellikle yaklaşık 100 SAR'dan başlıyor.

Al-Wasl - Al Ahli AFC Şampiyonlar Ligi Elite: Bilmeniz gereken her şey

Al-Wasl - Al Ahli form durumu

Al-Wasl bu maça son beş karşılaşmasında aldığı iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetlik karma bir performansla çıkıyor. Takımın son sonucu, AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Al Qadsiah'a karşı alınan 2-1'lik yenilgi oldu ve Arabian Gulf League'de de Shabab Al-Ahli Dubai'ye 1-0 kaybetti. Olumlu tarafta ise Khorfakkan karşısında 5-2 kazanırken beş gol attılar ve deplasmanda Kalba FC'yi 3-0 mağlup ettiler; bu da en iyi hallerinde ciddi bir gol tehdidi taşıdıklarını gösteriyor.

Al Ahli'nin son beş maçı da benzer şekilde istikrarsız bir tablo ortaya koyuyor. Pusic'in ekibi iki kez kazandı, bir kez berabere kaldı ve iki kez kaybetti; son maçları ise Intercontinental Cup'ta Mamelodi Sundowns'a karşı 2-1'lik yenilgiyle sonuçlandı. AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Pakhtakor Tashkent ile 1-1 berabere kaldılar ve Suudi Pro League'de Al Qadsiah'a 3-2 yenildiler, ancak Al Riyadh karşısında da etkileyici bir 5-0'lık galibiyet aldılar. Al Ahli, bu beş maçta toplam 12 gol attı ve bu da hücum üretkenliğini ortaya koyuyor.

Al-Wasl - Al Ahli: Son karşılıklı maçlar

Mevcut karşılıklı maç kayıtlarına göre iki kulüp bir kez karşılaştı ve Al Ahli, Eylül 2024'te AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Al-Wasl deplasmanında 2-0 kazandı. Bu sonuç, kayıtlardaki tek önceki buluşmadan dolayı Suudi ekibine psikolojik üstünlük sağlıyor ve Al-Wasl bu kez farklı bir sonuç almakta kararlı olacak.







