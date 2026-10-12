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AFC Şampiyonlar Ligi 1
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Al-Wasl - Al Ahli biletleri nasıl alınır? AFC Şampiyonlar Ligi Elit bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al-Wasl
Al Ahli

Al-Wasl, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al Ahli ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te BAE temsilcisi Al Wasl, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli KSA’yı ağırlıyor. Köklü geçmişlere ve yıldız oyunculara sahip iki takımın kıta sahnesindeki bu karşılaşması, sahada çekişmeli bir mücadele vadediyor.

Batı Asya’nın bu iki güçlü takımının önceki karşılaşmalarında yaşanan heyecan, Körfez bölgesindeki taraftarların biletlere yoğun ilgi göstermesine neden oluyor.

GOAL, Zabeel Stadyumu’ndaki bu mücadeleyi tribünden canlı izlemek için ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri sunuyor.

Al Wasl-Al Ahli AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

Bu karşılaşmanın resmî yayın bilgileri şu anda mevcut değil. Kesinleşen televizyon kanalı ve canlı yayın bilgileri için maç saatine yakın yeniden kontrol edin.

Al Wasl UAE-Al Ahli KSA maçının biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, ev sahibi kulübün ana bilet satış platformu Platinumlist UAE üzerinden doğrudan satışa sunuluyor. Taraftarlar, satışlar açılır açılmaz resmî kanal üzerinden kayıt yaptırıp genel giriş biletlerini satın alabilir.

Resmî sitelerdeki biletler tükenirse GrintaHub bir seçenek. Bu ikincil bilet satış platformu, ilk satıştaki biletler tükendikten sonra maça gitmek isteyen taraftarlara alternatifler sunuyor.

Al Wasl UAE-Al Ahli KSA maçının biletleri ne kadar?

Resmî satış platformunda standart genel giriş biletlerinin fiyatı 30 SAR’dan başlıyor. Ancak sahaya daha yakın, yoğun talep gören kategorilerde fiyatlar 150 SAR’a veya daha üzerine çıkabiliyor.

GrintaHub gibi ikincil bilet satış platformlarında ise bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve mevcut bilet sayısına bağlı olarak genellikle yaklaşık 100 SAR’dan başlıyor.

Al Wasl-Al Ahli AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al Wasl ve Al Ahli’nin form durumu

Al Wasl, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya istikrarsız bir form grafiğiyle çıkıyor. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te Al Qadsiah’a 2-1 yenildi. Ayrıca Arap Körfezi Ligi’nde Shabab Al-Ahli Dubai’ye 1-0 mağlup oldu. Öte yandan Khorfakkan’ı 5-2, deplasmanda Kalba FC’yi 3-0 yenmesi, iyi oynadığında gol yollarında ne kadar etkili olabildiğini gösteriyor.

Al Ahli’nin son beş maçı da benzer bir istikrarsızlığa işaret ediyor. Pusic’in ekibi iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Kıtalararası Kupa’da Mamelodi Sundowns’a 2-1 yenildi. AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te Pakhtakor Tashkent ile 1-1 berabere kalırken Suudi Pro Ligi’nde Al Qadsiah’a 3-2 mağlup oldu. Buna karşılık Al Riyadh’ı 5-0 gibi farklı bir skorla yendi. Al Ahli’nin bu beş maçta attığı 12 gol, hücumdaki üretkenliğini ortaya koyuyor.

ALW

ALW - Form

KAL
K0-3
ALA
K0-1
ALK
K5-2
ALA
B2-2
ALQ
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
AHL

AHL - Form

ALQ
K3-2
ALH
K3-1
PAT
B1-1
SFC
K2-1
ALF
K0-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Al Wasl-Al Ahli: Son karşılaşmalar

Mevcut karşılaşma kayıtlarına göre iki kulüp bir kez karşı karşıya geldi. Al Ahli, Eylül 2024’te AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te Al Wasl’ı deplasmanda 2-0 yendi. Kayıtlardaki tek karşılaşmanın bu sonucu, Suudi Arabistan ekibine psikolojik üstünlük sağlıyor. Al Wasl ise bu kez farklı bir sonuç almak isteyecek.

Kafa Kafaya

Al-WaslÇizimAl Ahli
0
0
1
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al-Wasl badge
Al-Wasl
ALW
0
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
2
MS
0Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti0/1
Her iki takım da gol attı0/1



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