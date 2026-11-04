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Al-Ula FC-Al Ahli maçının biletleri nasıl alınır? Kral Kupası bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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King Cup
Al-Ula FC
Al Ahli

Al-Ula FC, Kral Kupası'nda Al Ahli ile karşılaşacak. İşte maç biletlerini nasıl alabileceğiniz.

Kral Kupası son 16 turunda iddialı Al Ula, Suudi Arabistan’ın güçlü ekiplerinden Al Ahli’yi Medine’deki Prens Muhammed bin Abdülaziz Stadyumu’nda ağırlıyor. Suudi Arabistan’ın önde gelen eleme usulü turnuvasında iki takım da çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.

GOAL, biletlerle ilgili bilmeniz gereken tüm ayrıntıları ve biletleri nasıl temin edebileceğinizi açıklıyor.

Al-Ula FC - Al Ahli Kral Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Al-Ula FC ile Al Ahli arasındaki Kral Kupası maçının oynanacağı yerle ilgili ayrıntılar, karşılaşma tarihi yaklaştığında doğrulanacak.

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King Cup - 1/8

Al Ula - Al Ahli biletleri nereden alınır?

Kral Kupası maçlarının resmî biletleri, ağırlıklı olarak Webook gibi belirlenmiş Suudi spor bileti platformlarının yanı sıra ev sahibi kulübün bilet satış kanallarından satılıyor. Taraftarlar, ön satış ve genel satış dönemlerinde biletleri doğrudan, ilan edilen fiyatından almak için önce bu resmî kanalları kontrol etmeli.

GrintaHub, resmî sitedeki biletler tükenmişse başvurabileceğiniz bir seçenek. Resmî satışa ayrılan biletler tükendiğinde taraftarlar, ikincil platformlarda en ucuz bileti arayarak maçı kaçırmamak için güvenilir bir alternatif bulabilir.

Al Ula - Al Ahli biletleri ne kadar?

Resmî bilet sağlayıcısında standart tribünlerdeki genel giriş biletlerinin fiyatları yaklaşık 20 ila 40 SAR’dan başlıyor. Bu da kupa maçına gitmek isteyen yerel taraftarlar için uygun fiyatlı bir seçenek sunuyor.

GrintaHub gibi ikincil satış platformlarında ise bilet fiyatları yaklaşık 60 SAR’dan başlıyor. Resmî satışa ayrılan biletler tükenirse taraftarlar, mevcut en ucuz bileti bulmak için bu alternatiften yararlanabilir.

Al-Ula FC - Al Ahli Kral Kupası maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al-Ula FC ve Al Ahli’nin form durumu

Al-Ula, sonuçları mevcut olan son iki maçında bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Kral Kupası’nda Al Fateh’i 3-0 yendikten sonra sezon öncesi hazırlık maçında Crystal Palace’a 3-1 kaybetti. Bu iki sonucun ötesinde, rekabetçi maçlardaki formuna ilişkin anlamlı veri bulunmuyor.

Al Ahli, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te Al-Sadd ile 0-0 berabere kaldı. Bu karşılaşmadan önce ligde Al Shabab’a 6-1 yenilmişti. Al Ahli, bu zorlu dönemin öncesinde sırasıyla Al-Gharafa’yı 2-1, Al Khaleej’i 4-1 ve Al-Fayha’yı 3-2 mağlup etti. Son beş maçında on gol atıp sekiz gol yedi.

ULA

ULA - Form

CRY
K3-1
ALF
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/2
Her iki takım da gol attı
1/2
AHL

AHL - Form

ALF
K2-3
ALK
K4-1
ALG
K2-1
ALS
K6-1
ALS
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Al-Ula FC - Al Ahli: Son karşılaşmalar

Al-Ula FC ile Al Ahli’nin geçmiş karşılaşmalarına ilişkin veri bulunmuyor. Maç tarihi yaklaştıkça bilgi edinilmesi hâlinde geçmiş maçlara ilişkin ayrıntılar eklenecek.

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