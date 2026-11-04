Al-Taawoun, Kral Kupası son 16 turundaki kritik karşılaşmada Al-Wehda’yı Bureyde’deki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu’nda ağırlarken heyecan artıyor. İki takım çeyrek finale yükselmek için mücadele ederken eleme usulü futbol, Suudi Arabistan’a kendine özgü bir heyecan getiriyor.

GOAL, maçla ilgili doğrulanmış tüm ayrıntıları ve şu anda bilet edinmenin en iyi yollarını sunuyor.

Al-Taawoun ile Al-Wehda arasındaki Kral Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Al-Taawoun ile Al-Wehda maçının resmi yayın bilgileri şu anda mevcut değil. Kesinleşmiş televizyon kanalı ve canlı yayın bilgileri için maç saati yaklaştığında yeniden kontrol edin.

King Cup - 1/8 1 Ara 2026 - 08:20

Al-Taawoun ile Al-Wehda maçının biletleri nereden alınır?

Kral Kupası maçlarının resmi biletleri ağırlıklı olarak Webook gibi resmi Suudi spor bileti platformları ve ev sahibi kulübün belirlediği gişeler üzerinden dağıtılıyor. Taraftarlar, biletleri doğrudan nominal fiyatından alabilmek için ön satış ve genel satış dönemlerinde bu birincil satış kanallarını takip etmeli.

Resmi sitedeki biletler tükenirse GrintaHub bir seçenek. Resmi bilet kontenjanı tamamen tükendiğinde alternatif kanallardaki en ucuz bileti bulmak, taraftarlara maça giriş için güvenilir bir yol sunuyor.

Al-Taawoun ile Al-Wehda maçının biletleri ne kadar?

Resmi bilet sağlayıcısında standart giriş biletlerinin fiyatları yaklaşık 20 ila 40 SAR’dan başlıyor. Bu da Kral Kupası’nın ilk turlarındaki maçları izlemek isteyen taraftarlar için biletleri oldukça erişilebilir kılıyor.

GrintaHub gibi ikincil satış platformlarında ise bilet fiyatları yaklaşık 60 SAR’dan başlıyor. Resmi biletler tükenirse taraftarlar, mevcut en ucuz bileti bulmak için bu alternatif kanalları kullanabilir.

Al-Taawoun ile Al-Wehda arasındaki Kral Kupası maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al-Taawoun ve Al-Wehda’nın form durumu

Al-Taawoun, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Suudi Pro Ligi’nde Al-Ettifaq ile 1-1 berabere kaldı. Ondan önce AFC Şampiyonlar Ligi 2’de Al-Faisaly’yi 2-0 mağlup etti. Ancak ligde Al Riyadh’a 2-1 ve Al Qadsiah’a 1-0 yenilmesi, takımın ligde zor bir dönem geçirdiğini gösteriyor. Al-Taawoun bu beş maçta beş gol atıp beş gol yedi.

Al-Wehda, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Ağustos 2026’da Kral Kupası’nda Al Shabab’ı 3-2 yendi. Ondan önce Kral Kupası’nda Al Ittihad’a kaybetti ve Suudi Pro Ligi’nde Al-Ettifaq ile Al Qadsiah’a üst üste mağlup oldu. Bu süreçteki diğer tek puanını Al Hilal ile 1-1 berabere kalarak aldı. Beş maçta altı gol atıp sekiz gol yedi.

Al-Taawoun ile Al-Wehda: Son karşılaşmalar

İki takım en son 19 Nisan 2025’te Suudi Pro Ligi’nde karşılaştı. Al-Wehda, Al-Taawoun’un sahasındaki maçı 2-0 kazandı. Bundan önce de Kasım 2024’te evinde oynadığı lig maçından 1-0 galip ayrıldı. Son beş karşılaşmanın genel bilançosunda Al-Taawoun, Al-Wehda’nın iki galibiyetine karşılık iki galibiyet ve bir beraberlikle daha iyi bir dereceye sahip. Şubat 2024’teki bol gollü 3-3’lük beraberlik de dikkat çeken sonuçlar arasında.