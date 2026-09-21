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Premier Lig
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Al-Taawoun Club Stadium
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Çeviri:

Al-Taawoun - Al Khaleej maçının biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al-Taawoun
Al Khaleej

Al-Taawoun, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Khaleej ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Al-Taawoun, 2026/27 Suudi Pro Lig kampanyalarının açılışında Al-Khaleej'i Buraidah'taki sahasında ağırlıyor ve karşılaşmayı tribünden canlı takip etmek isteyen taraftarlar için biletler şu anda satışta. Her iki kulüp de yeni sezona son dönemdeki sağlam performanslarının üzerine koyma hedefiyle girerken, taraflar arasındaki köklü rekabet geçmişi de çoğu zaman çekişmeli ve dengeli mücadelelere sahne oldu.

GOAL şu anda Al-Taawoun FC ile Al-Khaleej Club maçının biletlerini almanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri, başlangıç saati detayları, bilet fiyatları ve internetten satın almak için en iyi yerler dahil olmak üzere bir araya getirdi.

Al-Taawoun - Al Khaleej Suudi Pro Lig maçı ne zaman başlayacak?

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Premier Lig - Hafta 1
Al-Taawoun Club Stadium

Al-Taawoun - Al Khaleej Suudi Pro Lig biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Al-Taawoun FC ile Al-Khaleej Club karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında çevrim içi rezervasyon ve güvenli ödeme ile listeleyen Ticombo üzerinden işlem yapmak. Ticombo üzerinden satın alım yaparak, resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan veya genel satış dönemlerinin açılmasını beklemeden mevcut kategorilere göz atabilir ve koltuğunuzu onaylayabilirsiniz.

Resmi biletler genellikle Suudi Pro Lig sitesi ve WeBook uygulaması üzerinden de satışa sunulur, ancak bunlar çoğu zaman yalnızca maçtan bir veya iki hafta önce yayımlanır ve iki kulüpten birinde mevcut üyeliği olmayan taraftarlar için sınırlı olabilir. Açılış haftası fikstürü olması nedeniyle talebin kademeli olarak artması bekleniyor, bu nedenle Ticomboüzerinden önceden rezervasyon yapmak, tercih ettiğiniz koltuğu kaçırmamak için akıllıca bir yol.

Al-Taawoun - Al Khaleej Suudi Pro Lig biletleri ne kadar?

Suudi Pro Lig biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almayı sürdürüyor ve bu karşılaşma da istisna değil.

  • Standart Suudi Pro Lig maçları için genel giriş biletleri resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında başlar.
  • Premium ve kenar hat koltuk kategorileri genel olarak 250 SAR ile 600 SAR arasında değişir.
  • Salon erişimi ve ikramlar dahil VIP ve ağırlama seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabilir.

Çoğu sezon açılışında olduğu gibi fiyatlar maç yaklaştıkça değişebilir, bu yüzden Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini güvence altına almanın en iyi yoludur.

Al-Taawoun - Al Khaleej Suudi Pro Lig: Bilmeniz gereken her şey

Al-Taawoun - Al Khaleej form durumu

ALT

ALT - Form

ITT
K0-2
ALS
K1-5
AHL
K1-2
ALR
B1-1
ALH
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
ALK

ALK - Form

DHA
K0-2
HIL
K1-2
ALI
K0-5
ALA
K3-1
AHL
K1-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/14
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Al-Taawoun - Al Khaleej: Son karşılaşmalardaki rekabet karnesi

Kafa Kafaya

Al-TaawounÇizimAl Khaleej
3
1
1
Premier Lig
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
1
MS
King Cup
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
1
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
MS
Premier Lig
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
MS
Premier Lig
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
MS
Premier Lig
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
2
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
MS
5Attığı Gol1
Maç 2.5 üstü golle bitti0/5
Her iki takım da gol attı1/5

Al-Taawoun - Al Khaleej puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
K
K
K
K
K
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
K
K
K
B
K
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
B
K
K
K
K
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
B
K
K
K
K
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
K
K
K
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
K
K
K
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
K
B
K
B
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
B
K
K
K
B
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
B
B
K
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
K
B
B
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
K
B
K
K
B
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
B
K
B
K
B
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
B
B
K
K
B
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
B
K
K
B
B
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
B
B
B
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
B
B
K
B
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
B
K
B
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
B
K
K
K
B
AFC Champions League
Küme Düşme


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