Al-Taawoun, 2026/27 Suudi Pro Lig sezonunun açılışında Al-Khaleej'i Bureydah'taki kendi sahasında ağırlıyor ve karşılaşmayı tribünden canlı izlemek isteyen taraftarlar için biletler şimdi satışta. Her iki kulüp de yeni sezona son dönemdeki sağlam performanslarının üzerine koyma hedefiyle girerken, iki takım arasındaki yerleşik rekabet geçmişi de çoğu zaman çekişmeli ve rekabetçi maçlara sahne oldu.

GOAL Al-Taawoun FC - Al-Khaleej Club maçı için biletleri hemen şimdi almanıza yardımcı olacak tüm bilgileri, buna başlangıç saati detayları, bilet fiyatları ve internetten satın almak için en iyi yerler dahil olmak üzere bir araya getirdi.

Al-Taawoun - Al Khaleej Suudi Pro Lig maçının başlama saati ne zaman?

Premier Lig - Hafta 1 15 Ağu 2026 - 12:15 Al-Taawoun Club Stadium

Al-Taawoun - Al Khaleej Suudi Pro Lig bileti nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu Ticombo üzerinden işlem yapmak. Platform, Al-Taawoun FC - Al-Khaleej Club karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında çevrim içi rezervasyon ve güvenli ödeme imkânıyla listeliyor. Ticombo üzerinden satın alım yapmak, resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan ya da genel satış dönemlerinin başlamasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanıza ve koltuğunuzu onaylamanıza olanak tanır.

Resmi biletler genellikle Suudi Pro Lig sitesi ve WeBook uygulaması üzerinden de satışa sunuluyor, ancak bunlar çoğu zaman yalnızca başlama vuruşundan bir veya iki hafta önce yayımlanıyor ve iki kulüpten birinde mevcut üyeliği olmayan taraftarlar için sınırlı olabiliyor. Açılış haftası fikstürü olması nedeniyle talebin kademeli olarak artması bekleniyor, bu yüzden Ticomboüzerinden önceden rezervasyon yapmak, tercih ettiğiniz koltuğu kaçırmamak için akıllıca bir yol.

Al-Taawoun - Al Khaleej Suudi Pro Lig biletleri ne kadar?

Suudi Pro Lig biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı seçenekler arasında kalmayı sürdürüyor ve bu karşılaşma da istisna değil.

Standart Suudi Pro Lig maçları için genel giriş biletleri, resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında başlar.

Premium ve kenar çizgisine yakın oturma kategorileri genel olarak 250 SAR ile 600 SAR arasında değişir.

Lounge erişimi ve ikram dahil VIP ve ağırlama seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabilir.

Çoğu sezon açılışında olduğu gibi fiyatlar maç yaklaştıkça değişebilir, bu nedenle Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini güvence altına almanın en iyi yoludur.

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