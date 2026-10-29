Al-Taawoun, 20 Kasım 2026 Cuma günü Buraydah'daki Al-Taawoun Kulübü Stadyumu'nda Abha'yı ağırlayacak.

İki takımın son resmî karşılaşması, Eylül 2024'te Kral Kupası'nda oynandı. Al-Taawoun, uzatmalara giden çekişmeli maçta Abha'yı 3-2 mağlup etti. Önceki lig maçlarında ise beraberlikler öne çıktı; takımlar arasındaki birçok karşılaşma eşitlikle sona erdi.

Al-Taawoun-Abha maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Al-Taawoun-Abha Suudi Arabistan Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al-Taawoun-Abha maçı, 20 Kasım 2026 Cuma günü Buraydah'daki Al-Taawoun Kulübü Stadyumu'nda başlayacak.

Premier Lig - Hafta 14 20 Kas 2026 - 12:00 Al-Taawoun Club Stadium

Al-Taawoun-Abha Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Al-Taawoun ile Abha arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletlerini satın almak için şu seçenekler mevcut:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Resmî bilet satışı: Biletler doğrudan Al-Taawoun'un resmî bilet satış kanallarından veya Suudi Arabistan Pro Ligi'nin belirlediği birincil bilet satış ortaklarından alınabilir. Standart kategorideki biletler genellikle maçtan önceki günlerde satışa çıkar.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, birincil satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Arabistan Pro Ligi maçlarının biletlerini alıp satmasına imkân tanır.

Al-Taawoun-Abha Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletleri ne kadar?

Al-Taawoun ile Abha arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Genel giriş / Kale arkası: Standart üst tribün veya kale arkası koltukları için fiyatlar genellikle 20 SAR ile 50 SAR arasında değişir.

Standart üst tribün veya kale arkası koltukları için fiyatlar genellikle arasında değişir. Normal / Yan tribünler (Kategori 1 ve 2): Taç çizgileri boyunca yer alan orta bölüm tribün koltukları için fiyatlar genellikle 50 SAR ile 150 SAR arasında değişir.

Taç çizgileri boyunca yer alan orta bölüm tribün koltukları için fiyatlar genellikle arasında değişir. VIP ve ağırlama paketleri: Fiyatlar genellikle 500 SAR civarından başlar ve premium salon hizmetlerine göre artabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün birincil satış kanallarındaki resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre listeler:

Üst kale arkası / Standart yeniden satış kategorileri: Fiyatlar yaklaşık 1.130 SAR ile 1.950 SAR arasında başlar.

Fiyatlar yaklaşık Orta ve alt kale arkası kategorileri: Fiyatlar genellikle 2.150 SAR ile 2.450 SAR arasında değişir.

Fiyatlar genellikle Yan tribün ve premium yeniden satış kategorileri: Alt ve orta tribünlerin merkezi bölümlerindeki iyi görüş açısına sahip koltukların fiyatları, anlık talebe ve satıcının belirlediği fiyata bağlı olarak 2.650 SAR'den 3.400 SAR'ye kadar çıkabilir.

Al-Taawoun-Abha Suudi Arabistan Pro Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al-Taawoun ve Abha'nın form durumu

Al-Taawoun, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Tek galibiyetini AFC Şampiyonlar Ligi 2'de Al-Rayyan karşısında 2-1'lik skorla elde etti. Bu sonuç, ligdeki zorlu süreçte takıma bir nebze nefes aldırdı. Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki formu ise kötü: Al Hilal karşısındaki 6-0'lık yenilgiyi Al Shabab'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyet izledi. Son maçında Al Diriyah ile 1-1 berabere kalarak bir puan aldı. Al-Taawoun bu beş maçta beş gol atıp on bir gol yedi.

Abha'nın son dönemdeki bilançosu da iç açıcı değil. Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki son beş maçının dördünü kaybetti; yalnızca dört gol atarken dokuz gol yedi. Tek puanını Eylül ayında Al Diriyah ile golsüz berabere kalarak aldı. Son maçında Al Qadsiah'a 2-1 yenildi ve sezonun ilk haftalarından bu yana süren galibiyet hasreti devam etti.

Al-Taawoun-Abha: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Eylül 2024'te Kral Kupası'nda karşılaştı. Al-Taawoun, Abha deplasmanında geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı. İki takım arasındaki son beş karşılaşmada Al-Taawoun iki, Abha ise bir galibiyet aldı; iki maç berabere bitti. Çekişmeli geçen bu karşılaşmalarda iki takım da düzenli olarak gol buldu.