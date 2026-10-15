AFC Şampiyonlar Ligi Elit’in Batı Asya ayağında Katar temsilcisi Al Shamal, Suudi Arabistan’ın güçlü ekiplerinden Al Hilal’i konuk ediyor. Her iki kulüp de grup aşamasındaki bu maça büyük hedeflerle ve dünya çapında oyunculardan oluşan geniş kadrolarla çıkıyor. Bu da heyecan verici bir mücadeleye zemin hazırlıyor.

Al Hilal, Asya futbol tarihinin en başarılı kulüplerinden biri olarak maça çıkarken Al Shamal, kendi sahasında üst düzey bir rakibe karşı gücünü göstermeyi hedefliyor. Bölge genelinde biletlere yoğun talep var.

GOAL, tribündeki yerinizi ayırtıp bu kıtasal mücadeleyi canlı izleyebilmeniz için gereken tüm önemli bilgileri sunuyor.

Al-Shamal ile Al Hilal arasındaki AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 3 27 Eki 2026 - 15:15

Al Shamal ile Al Hilal maçının biletleri nereden alınabilir?

Resmî maç biletleri, doğrudan yetkili bilet satış platformları ve ev sahibi kulübün satış kanalları üzerinden sunuluyor. Taraftarlar, bilet kontenjanları satışa açılır açılmaz kayıt olup genel giriş biletlerini doğrudan yetkili satıcılardan satın alabilir.

Resmî sitedeki biletler tükenirse GrintaHub’a yönelebilirsiniz. Bu ikinci el bilet platformu, ilk satıştaki biletler tükendikten sonra yerini ayırtmak isteyen taraftarlara seçenekler sunuyor.

Al Shamal ile Al Hilal maçının biletleri ne kadar?

Resmî satış kanallarında genel giriş için standart biletler 30 SAR’dan başlıyor. Sahaya daha yakın, avantajlı konumlardaki koltukların fiyatları ise daha yüksek.

GrintaHub gibi ikinci el bilet platformlarında fiyatlar, koltuk kategorisine ve maç günü oluşan anlık talebe bağlı olarak genellikle yaklaşık 100 SAR’dan başlıyor.

Al-Shamal ile Al Hilal arasındaki AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Al-Shamal ve Al Hilal’in form durumu

Al-Shamal ile Al Hilal arasındaki son maçların bilançosu







