24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
AFC Şampiyonlar Ligi 1
team-logoAl-Shamal
team-logoAl Hilal
Book Al-Shamal vs Al Hilal Tickets
Yardımcı:

Al-Shamal - Al Hilal biletleri nasıl alınır? AFC Şampiyonlar Ligi Elit bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al-Shamal
Al Hilal

Al-Shamal, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al Hilal ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

AFC Şampiyonlar Ligi Elit’in Batı Asya ayağında Katar temsilcisi Al Shamal, Suudi Arabistan’ın güçlü ekiplerinden Al Hilal’i konuk ediyor. Her iki kulüp de grup aşamasındaki bu maça büyük hedeflerle ve dünya çapında oyunculardan oluşan geniş kadrolarla çıkıyor. Bu da heyecan verici bir mücadeleye zemin hazırlıyor.

Al Hilal, Asya futbol tarihinin en başarılı kulüplerinden biri olarak maça çıkarken Al Shamal, kendi sahasında üst düzey bir rakibe karşı gücünü göstermeyi hedefliyor. Bölge genelinde biletlere yoğun talep var.

GOAL, tribündeki yerinizi ayırtıp bu kıtasal mücadeleyi canlı izleyebilmeniz için gereken tüm önemli bilgileri sunuyor.

Al-Shamal ile Al Hilal arasındaki AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

Al Shamal ile Al Hilal maçının biletleri nereden alınabilir?

Resmî maç biletleri, doğrudan yetkili bilet satış platformları ve ev sahibi kulübün satış kanalları üzerinden sunuluyor. Taraftarlar, bilet kontenjanları satışa açılır açılmaz kayıt olup genel giriş biletlerini doğrudan yetkili satıcılardan satın alabilir.

Resmî sitedeki biletler tükenirse GrintaHub’a yönelebilirsiniz. Bu ikinci el bilet platformu, ilk satıştaki biletler tükendikten sonra yerini ayırtmak isteyen taraftarlara seçenekler sunuyor.

Al Shamal ile Al Hilal maçının biletleri ne kadar?

Resmî satış kanallarında genel giriş için standart biletler 30 SAR’dan başlıyor. Sahaya daha yakın, avantajlı konumlardaki koltukların fiyatları ise daha yüksek.

GrintaHub gibi ikinci el bilet platformlarında fiyatlar, koltuk kategorisine ve maç günü oluşan anlık talebe bağlı olarak genellikle yaklaşık 100 SAR’dan başlıyor.

Al-Shamal ile Al Hilal arasındaki AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Al-Shamal ve Al Hilal’in form durumu

ALS

ALS - Form

SHA
K4-2
ALW
B1-1
ITT
B1-1
ADS
K0-4
TRA
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
HIL

HIL - Form

NEO
K0-2
ALT
K0-6
ALG
K2-1
ITT
K3-2
ALS
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Al-Shamal ile Al Hilal arasındaki son maçların bilançosu



BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin