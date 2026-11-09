Al Shamal, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü AFC Şampiyonlar Ligi Elite grup aşamasında Al Ahli Saudi ile heyecan verici bir maçta karşı karşıya gelecek. Merakla beklenen karşılaşma, görkemli Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak.

GOAL, maçın detayları ve bilet fiyatları hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgileri derledi. Biletinizi hemen nasıl alabileceğinizi ve tuttuğunuz takımı tribünden nasıl destekleyebileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Al-Shamal - Al Ahli AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçı ne zaman başlayacak?

AFC Şampiyonlar Ligi Elite'in 5. hafta mücadelesi olan Al-Shamal - Al Ahli maçı, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yerel saatle 19.00'da başlayacak.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 5 23 Kas 2026 - 11:00

Al Shamal - Al Ahli Saudi maçının biletleri nereden alınır?

Tribünde yerinizi ayırtmak için en iyi seçenek, kulübün ve turnuvanın resmî bilet satış platformları. Taraftarların, maç günü yaklaştıkça satışa sunulan biletler için önce resmî kanalları kontrol etmesi öneriliyor.

Resmî sitedeki biletler tükenirse ikincil bilet satış platformu Grintahub bir seçenek. Grintahub'ın bu AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçına özel bilet sayfasını ziyaret ederek mevcut koltukları inceleyebilir ve satın alma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Al Shamal - Al Ahli Saudi maçının biletleri ne kadar?

En ucuz bileti bulmak, hem seyahat eden taraftarların hem de yerel futbolseverlerin öncelikli hedefi. Kulübün resmî kanallarında bu maçın standart genel giriş biletleri 30 SAR'dan başlıyor. Alt tribün biletlerinin fiyatları ise genellikle 150 SAR'a kadar çıkıyor.

Grintahub gibi ikincil satış platformlarında genel giriş biletlerinin fiyatları yaklaşık 50 SAR'dan başlıyor. Maç günü yaklaştıkça talep artmadan en düşük fiyattan bilet almak için hızlı davranmakta fayda var.

Al-Shamal - Al Ahli AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al-Shamal ve Al Ahli'nin form durumu

Al-Shamal, son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında 7 Kasım'da Stars League'de Al-Sailiya'yı 5-0 yenen takım, bundan önce AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Esteghlal'e 1-0 mağlup olmuştu. Daha önce kıta turnuvasında Al Hilal'i 3-1 mağlup eden Al-Shamal, ligde ise Al-Sadd'a 4-1 ve Qatar SC'ye 3-2 yenildi. Al-Shamal bu beş maçta 10 gol atıp dokuz gol yedi.

Al Ahli, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son olarak 2 Kasım'da AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Al-Sadd ile 0-0 berabere kalan takım, bundan önce ligde Al Shabab'a 6-1 gibi ağır bir skorla yenilmişti. Bu zorlu dönemin öncesinde Al Ahli, üst üste oynadığı maçlarda Al-Gharafa'yı 2-1, Al Khaleej'i 4-1 ve Al-Fayha'yı 3-2 mağlup etmişti. Al Ahli bu beş maçta sekiz gol atıp dokuz gol yedi.

Al-Shamal - Al Ahli: Son karşılaşmalar

Al-Shamal ile Al Ahli arasında oynanan son beş maça ilişkin karşılıklı sonuç verisi bulunmuyor. Geçmiş karşılaşmalara dair bilgiler, maç tarihi yaklaştıkça erişilebilir hâle gelirse eklenecek.