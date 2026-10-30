Al Shamal, 23 Kasım 2026'da merakla beklenen AFC Şampiyonlar Ligi Elit mücadelesinde Al Ahli ile karşılaşacak. Katar'daki Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak bu grup aşaması maçında, kıta çapında başarı hedefleyen iki Orta Doğu kulübünün mücadelesi heyecan verici bir futbola sahne olmaya aday.

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Al-Shamal ile Al Ahli arasındaki AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 5 23 Kas 2026 - 11:00

Al Shamal - Al Ahli maçının biletleri nereden alınır?

Maça gitmek isteyen taraftarlar, genel satışa sunulan biletler için AFC'nin resmî bilet satış portalını veya ev sahibi kulübün internet sitesini kontrol edebilir. Standart maç biletleri satışa çıktığında ilk bakılması gereken yer her zaman resmî platformlardır.

Ticombo, resmî sitedeki biletler tükenmişse başvurabileceğiniz bir seçenek. Maç için geniş bir bilet seçeneği sunan platform, ilk bilet kontenjanları tükense bile taraftarlara Al Bayt Stadyumu'nda yer bulmak için güvenilir bir alternatif sağlıyor.

Al Shamal - Al Ahli maçının biletleri ne kadar?

Resmî satış platformunda Batı bölgesindeki grup aşaması maçlarının standart bilet fiyatlarının yaklaşık 35 dolardan başlaması bekleniyor. Önde gelen Suudi kulüplerinin yer aldığı maçlarda en ucuz biletler hızla tükendiği için taraftarların çabuk davranması öneriliyor.

İkincil piyasada fiyatlar, tribün kategorisine ve maç tarihi yaklaştıkça oluşan talebe bağlı olarak yaklaşık 254 dolardan başlıyor.

Al-Shamal - Al Ahli AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al-Shamal ve Al Ahli'nin form durumu

Al-Shamal, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al Hilal'i 3-1 yendi; bundan önce ise Stars League'de Al-Duhail'e 0-4 mağlup oldu. Bu süreçte Lusail SC ve Tractor ile 0-0 berabere kalırken Qatar SC'ye 2-3 yenildi. Al-Shamal, söz konusu beş maçta üç gol atıp sekiz gol yedi.

Al Ahli, son beş maçının tamamını kazandı. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al-Gharafa'yı 2-1 mağlup eden ekip, bu süreçte Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Khaleej'i 4-1, Al Fateh'i ise 4-0 yendi. AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al-Wasl karşısında aldığı 3-1'lik galibiyet ve Al-Fayha deplasmanındaki 3-2'lik galibiyet de bu seriyi tamamlıyor. Al Ahli, bu beş maçta 16 gol atıp altı gol yedi.

Al-Shamal - Al Ahli: Son karşılaşmalar

Sağlanan veri setinde Al-Shamal ile Al Ahli'nin geçmiş karşılaşmalarına ilişkin veri bulunmuyor. Maç tarihi yaklaştıkça bilgi edinilmesi hâlinde geçmiş karşılaşmalara ilişkin daha fazla ayrıntı eklenecek.